CANLI SKOR ANA SAYFA
  1. FOTOMAÇ TV
    1. Beşiktaş
    2. Fenerbahçe
    3. Galatasaray
    4. Trabzonspor
    5. Futbol
    6. Basketbol
    7. Ziraat Türkiye Kupası
    8. DİZİ
    9. Diğer Sporlar
  2. TV YAYINLARI
    1. A Haber
    2. A Spor
    3. A News
    4. ATV
    5. A2TV
    6. Apara
  3. RADYO YAYINLARI
    1. A Haber Radyo
    2. A Spor Radyo
    3. A News Radio
    4. Radyo Turkuvaz
    5. Turkuvaz Romantik
    6. Turkuvaz Efsane
    7. Vav Radyo
    8. Radyo Soft
    9. Radyo Energy
    10. Turkuvaz Anadolu
  1. GALERİ
  2. Son Eklenenler
  3. Beşiktaş
  4. Fenerbahçe
  5. Galatasaray
  6. Trabzonspor
  7. Futbol
  8. Basketbol
  9. Genel
Ziraat Türkiye Kupası
Haberler Haberler MEB 2025-2026 1 haftalık ilk ara tatil ne zaman? Kasım tatili ne zaman başlıyor ve kaç gün sürecek?

MEB 2025-2026 1 haftalık ilk ara tatil ne zaman? Kasım tatili ne zaman başlıyor ve kaç gün sürecek?

Milyonlarca öğrenci ve veli, “MEB 2025-2026 birinci dönem ara tatili ne zaman başlıyor?” sorusunu merak ediyor. Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) takvimine göre, 1 haftalık ilk ara tatil Kasım ayında gerçekleşecek. Peki, okullar ne zaman kapanacak ve tekrar ne zaman açılacak? Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) 2025-2026 eğitim yılı takvimine göre, öğrenciler ve veliler “Birinci dönem ara tatili ne zaman?” sorusunun yanıtını merak ediyor. Eğitim takvimine göre bu yılın ilk ara tatili Kasım ayında uygulanacak ve öğrencilerin ders temposu ile sınav yoğunluğunu dengelemeyi amaçlıyor.

Haberler Haberleri Giriş Tarihi: 31 Ekim 2025 Cuma 09:55 Güncelleme Tarihi: 01 Kasım 2025 Cumartesi 09:06
Son dakika spor haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Abone Ol
MEB 2025-2026 1 haftalık ilk ara tatil ne zaman? Kasım tatili ne zaman başlıyor ve kaç gün sürecek?

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) 2025-2026 eğitim yılı takvimine göre, Kasım tatili 2025, öğrenciler, öğretmenler ve veliler için önemli bir dinlenme dönemi olarak planlandı. Bu birinci dönem ara tatili, öğrencilerin yoğun ders temposundan uzaklaşarak akademik başarılarını artırmalarını ve motivasyonlarını yükseltmelerini sağlıyor. Peki,1 haftalık ara tatil ne zaman ve kaç gün sürecek? MEB ara tatili kaç gün sürecek? Detaylar haberimizde...

BİRİNCİ DÖNEM ARA TATİLİ NE ZAMAN?

2025-2026 eğitim yılı MEB takvimine göre birinci dönem ara tatili, 10-14 Kasım arasında yapılacak.

YARIYIL TATİLİ NE ZAMAN?

Yarıyıl tatili de 19 Ocak 2026 Pazartesi başlayacak ve 30 Ocak 2026 Cuma günü sona erecek.

İKİNCİ DÖNEM NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

İkinci dönem, 2 Şubat 2026 Pazartesi başlayacak ve 26 Haziran 2026 Cuma günü eğitim öğretim dönemi tamamlanacak.

İKİNCİ DÖNEM ARA TATİLİ NE ZAMAN?

İkinci dönemin ara tatili ise 16 Mart 2026 tarihinde başlayıp 20 Mart 2026 Cuma sona erecek.

2026 RAMAZAN BAYRAMI TATİLİ TARİHLERİ

19 Mart 2026 Perşembe arife (ikinci dönem ara tatili)

20 Mart 2026 Cuma bayramın 1. günü (ikinci dönem ara tatili)

21 Mart 2026 Cumartesi bayramın 2. günü

22 Mart 2026 Pazar bayramın 3. günü

ATV CANLI YAYIN

Buruk'tan sürpriz karar! İşte G.Saray'ın 11'i
F.Bahçe'de flaş ayrılık gelişmesi! Teklifleri değerlendirmeye aldı
DİĞER
Cemal Hünal: Senaryo ilk geldiğinde “Yine mi kötü adam?” dedim!
CHP’de kurultay öncesi büyük kriz: Yolsuzluk dosyaları ve liste savaşı | İmamoğlu'nun ekibi şantaja başladı
Fatih Tekke derbi planını belirledi! İşte Fırtına'nın 11'i
İstatistikler G.Saray'dan yana!
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
4
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
Union Berlin Freiburg maçı CANLI izle! Union Berlin Freiburg maçı HD, canlı izleme linki Union Berlin Freiburg maçı CANLI izle! Union Berlin Freiburg maçı HD, canlı izleme linki 09:37
Galatasaray - Trabzonspor derbisi canlı yayın bilgileri! Galatasaray - Trabzonspor derbisi canlı yayın bilgileri! 09:27
F.Bahçe derbide Beşiktaş'ın konuğu olacak F.Bahçe derbide Beşiktaş'ın konuğu olacak 09:20
St. Pauli - Mönchengladbach maçı CANLI izle! St. Pauli - Mönchengladbach maçı CANLI izle! 09:19
F.Bahçe'de flaş ayrılık gelişmesi! Teklifleri değerlendirmeye aldı F.Bahçe'de flaş ayrılık gelişmesi! Teklifleri değerlendirmeye aldı 09:05
Serikspor - Adana Demirspor maçı hangi kanalda? Serikspor - Adana Demirspor maçı hangi kanalda? 09:03
Daha Eski
PFDK’dan bahis skandalı kararı! PFDK’dan bahis skandalı kararı! 00:00
Beşiktaş'tan bahis açıklaması! Beşiktaş'tan bahis açıklaması! 00:00
G.Saray'da derbi öncesi Singo gelişmesi! G.Saray'da derbi öncesi Singo gelişmesi! 00:00
Başakşehir son nefeste! Başakşehir son nefeste! 00:00
F.Bahçe'nin yıldızına ülkesinden talip! F.Bahçe'nin yıldızına ülkesinden talip! 00:00
Icardi'den büyük sürpriz! Yeni adresi herkesi şaşırtacak Icardi'den büyük sürpriz! Yeni adresi herkesi şaşırtacak 00:00