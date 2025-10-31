CANLI SKOR ANA SAYFA
  1. FOTOMAÇ TV
    1. Beşiktaş
    2. Fenerbahçe
    3. Galatasaray
    4. Trabzonspor
    5. Futbol
    6. Basketbol
    7. Ziraat Türkiye Kupası
    8. DİZİ
    9. Diğer Sporlar
  2. TV YAYINLARI
    1. A Haber
    2. A Spor
    3. A News
    4. ATV
    5. A2TV
    6. Apara
  3. RADYO YAYINLARI
    1. A Haber Radyo
    2. A Spor Radyo
    3. A News Radio
    4. Radyo Turkuvaz
    5. Turkuvaz Romantik
    6. Turkuvaz Efsane
    7. Vav Radyo
    8. Radyo Soft
    9. Radyo Energy
    10. Turkuvaz Anadolu
  1. GALERİ
  2. Son Eklenenler
  3. Beşiktaş
  4. Fenerbahçe
  5. Galatasaray
  6. Trabzonspor
  7. Futbol
  8. Basketbol
  9. Genel
Ziraat Türkiye Kupası
Haberler Haberler Cuma hutbesi konusu 31 Ekim | Cuma hutbesi dinle, oku, PDF indir

Cuma hutbesi konusu 31 Ekim | Cuma hutbesi dinle, oku, PDF indir

Mübarek Cuma gününde kalplerini tövbe ve istiğfarla doldurmak, günahlarından arınmak ve Rabb'imizin huzuruna çıkmanın hazırlığını yapanlar, Cuma hutbesi hakkında araştırmalarını hızlandırdı. Haftanın sultanı Cuma günleri Cemaat-i Müslim ile birlikte Cuma hutbesini dinleyip ibadet emrini gerçekleştirecekler için Cuma hutbesinin konusu bu hafta 'Ailede Huzurun Kaynağı: Merhamet ve Muhabbet' olarak belirlendi. Diyanet İşleri Başkanlığı'nca belirlenen Cuma hutbesi'ni sesli dinlemek ve okumak isteyenler için detaylar haberimizde...

Haberler Haberleri Giriş Tarihi: 31 Ekim 2025 Cuma 07:52
Son dakika spor haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Abone Ol
Cuma hutbesi konusu 31 Ekim | Cuma hutbesi dinle, oku, PDF indir

Her hafta mübarek Cuma günleri, Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından belirlenen Cuma hutbesi, camilere ibadet için gelen cemaate okunur. Kur'an-ı Kerim'de buyrulmuştur ki; "Ey iman edenler! Cuma günü namaz için çağrı yapıldığı zaman, hemen Allah'ın zikrine koşun ve alışverişi bırakın. Eğer bilirseniz, bu sizin için daha hayırlıdır." Bu Cuma gününde de Cuma hutbesinin konusunu ve detaylarını sizler için derledik.

CUMA HUTBESİ 31 EKİM 2025

AİLEDE HUZURUN KAYNAĞI: MERHAMET VE MUHABBET

Muhterem Müslümanlar!

Aile; Yüce Rabbimizin bizlere bahşettiği sayısız nimetlerden bir tanesidir. Aile, ruhun sekinet bulduğu; insanın insana, cânın cânâna emanet edildiği güven yurdudur. İmanın gönüllere yerleştiği, ibadetlerin hayat bulduğu; iyiliğin, adaletin, doğruluğun, sevgi ve saygının öğrenildiği bir mekteptir. Aile, insanı kötülüklerden ve günahlardan koruyan sağlam bir kaledir. Ahlaklı bir nesli yetiştiren, şahsiyet ve kimliği şekillendiren, erdemli bir toplumu oluşturan muhabbet ve merhamet ocağıdır. "İçinizden kendileri ile huzura kavuşacağınız eşler yaratıp aranızda muhabbet ve rahmet var etmesi, Allah'ın varlığının delillerindendir. Bunda düşünen bir toplum için elbette ibretler vardır" ayetinde buyrulduğu üzere aile, ilahi rahmetin yeryüzündeki tecellisidir.

31 Ekim Cuma hutbesi konusu

Aziz Müminler!

Ailenin her ferdi vazgeçilmezdir, önemlidir, değerlidir. Anne ve baba; fedakârlığın, huzurun ve şefkatin vücut bulmuş halidir. Çocuklar; Allah'ın eşsiz emanetleri, aile yuvasının nadide çiçekleridir. Anne ve babanın elinde bütün insanlığın hayrına yetiştirilmesi gereken cevherlerdir. Nine ve dede ise geçmişin mirasını geleceğe taşıyan, yerleri doldurulamayan, elleri öpülesi ulu çınarlardır.

CUMA HUTBESİ PDF İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN

Kıymetli Müslümanlar!

Büyük emek ve umutlarla kurulan aile yuvalarımız bugün nice tehditlerle karşı karşıyadır. Sapkın akımlar ve batıl ideolojiler, aile yapısını bozmaya çalışmakta, özgürlük bahanesiyle gayr-ı meşru birliktelikler aile olarak sunulmaktadır. Ailemizin ve toplumumuzun istikbali, devletimizin bekası, millet varlığımızın teminatı olan çocuklarımız külfetmiş gibi gösterilmektedir. Anne ve babalar, nine ve dedeler ise rahatlık ve konfor gerekçe gösterilerek yalnızlığa ve ilgisizliğe mahkûm edilmektedir. Dijital mecralarda fıtratımıza uygun olmayan bir takım içerikler; bazı sinema, dizi, reklam ve televizyon programları ile aile yapımız yıkıcı etkilere maruz bırakılmaktadır. Ancak şunu bilelim ki, bütün bu olumsuzluklar karşısında asla çaresiz değiliz. Bu sorunların çözümü; Kur'an-ı Kerim'in rahmet yüklü mesajları ve Sevgili Peygamberimiz (s.a.s)'in örnek ahlakıyla yoğrulan özümüze dönüşte saklıdır.

Cuma Hutbesi: Ailede Huzurun Kaynağı: Merhamet ve Muhabbet

Değerli Müminler!

Ailemizi; Rabbimizin emrettiği, Resûlullah (s.a.s)'in hayatına aktardığı şekilde kurmak, sevgi ve saygıyla korumak, şefkat ve muhabbetle yaşatmak, iyilik ve adaletle geleceğe taşımak hepimizin ortak sorumluluğudur. Dolayısıyla, "En bereketli nikâh, külfeti en az olanıdır" buyuran Allah Resûlü (s.a.s.)'in tavsiyesine uyarak aile yuvalarının kolaylıkla kurulmasına çaba gösterelim. Çocuklarımızın en mutlu zamanlarını lüks ve israfa kurban etmeyelim.

CUMA HUTBESİ SESLİ DİNLEMEK İÇİN TIKLAYIN

Sevgili Peygamberimiz (s.a.s)'in, "Sizin en hayırlınız, ailesine en hayırlı olandır. İçinizde ailesine karşı en hayırlı olan da benim" hadisini kendimize rehber edinelim. Ailemizde nezaket ve zarafeti hâkim kılalım. Göz aydınlığı çocuklarımızın çokluğunu Cenâb-ı Hakk'ın lütfettiği büyük bir nimet ve bereket kaynağı olarak görelim. "Biz insana anne babasına iyi davranmasını emrettik" ilahi hitabına itaat ederek aile büyüklerimize merhamet kanatlarımızı indirelim. Allah'ın rızasına ulaşmanın yollarından birinin de anne babanın rızasından geçtiğini unutmayalım.

Hutbemizi Kur'an-ı Kerim'de bize öğretilen şu dua ile bitirmek istiyorum: "Ey Rabbimiz! Eşlerimizi ve çocuklarımızı bize göz aydınlığı kıl ve bizi takva sahiplerine öncü eyle!"

İsmail'e İngiliz kancası! Derbide izleyecekler
G.Saray'dan Osimhen için dudak uçuklatan talep!
DİĞER
Aşk ve Gözyaşı yeniden izlemek isteyenler için yarın akşam atv'de...
Başkan Erdoğan DEM Heyeti'ni Külliye'de kabul etti! PKK'nın çekilme kararı ve atılacak adımlar masada: Komisyon İmralı'ya gidecek mi?
G.Saray'da o isme dev zam! Tam iki katı
En-Nesyri Süper Lig'in zirvesinde!
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
2
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
G.Saray'dan Osimhen için dudak uçuklatan talep! G.Saray'dan Osimhen için dudak uçuklatan talep! 08:46
31 Ekim Cuma bugünkü maçlar listesi 31 Ekim Cuma bugünkü maçlar listesi 08:45
F.Bahçe Beko İspanya'da kayıp! F.Bahçe Beko İspanya'da kayıp! 00:49
Serdal Adalı'dan transfer sözleri Serdal Adalı'dan transfer sözleri 00:39
Adalı'dan Rafa Silva sözleri! Derbide... Adalı'dan Rafa Silva sözleri! Derbide... 00:39
Bodrum'dan farklı galibiyet! Bodrum'dan farklı galibiyet! 00:39
Daha Eski
Sörloth transferinde F.Bahçe'ye rakip çıktı! Sörloth transferinde F.Bahçe'ye rakip çıktı! 00:39
Tur bileti Gaziantep FK'nın! Tur bileti Gaziantep FK'nın! 00:39
Konyaspor 9 kişi turladı! Konyaspor 9 kişi turladı! 00:39
1 milyon TL değerindeki F.Bahçe sorusu! 1 milyon TL değerindeki F.Bahçe sorusu! 00:39
Başkan Erdoğan'dan bahis soruşturmasıyla ilgili ilk açıklama! Başkan Erdoğan'dan bahis soruşturmasıyla ilgili ilk açıklama! 00:39
F.Bahçe'de ilk ayrılık gerçekleşiyor! Aboubakar... F.Bahçe'de ilk ayrılık gerçekleşiyor! Aboubakar... 00:39