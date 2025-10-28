CANLI SKOR ANA SAYFA
Haberler Haberler MasterChef dokunulmazlık oyununu kim kazandı?💥27 Ekim MasterChef eleme adayları kim oldu?

27 Ekim akşamı ekranlara gelen son bölümde yarışmacılar, zorlu dokunulmazlık oyununda ter döktü. Kırmızı ve mavi takım, şeflerin belirlediği konseptte en iyi tabakları çıkarmak için kıyasıya mücadele etti. Peki, 27 Ekim MasterChef dokunulmazlık oyununu kim kazandı, eleme potasına kimler girdi?

Giriş Tarihi: 28 Ekim 2025 Salı 14:57
27 Ekim tarihli yeni bölümde, yarışmacılar dokunulmazlık oyununda tüm hünerlerini sergiledi. Şeflerin belirlediği özel konseptle mutfakta kıyasıya bir rekabet yaşandı. İzleyiciler, "MasterChef dokunulmazlık oyununu kim kazandı, eleme adayları kimler oldu?" sorularına yanıt arıyor. 27 Ekim MasterChef eleme potasında yer alan isimler belli olurken, yarışma giderek daha da sert bir hal aldı. İşte 27 Ekim MasterChef dokunulmazlık sonucu, eleme adayları listesi ve şeflerin değerlendirmesine dair tüm detaylar…

MASTERCHEF DOKUNULMAZLIK OYUNUNU KİM KAZANDI?

MasterChef'te dokunulmazlık oyununu kazanan Kırmızı Takım oldu.

MASTERCHEF ELEME ADAYLARI KİM OLDU?

27 Ekim Pazartesi akşamı yayınlanan MasterChef Türkiye'de oynanan dokunulmazlık oyunları sonrasında eleme adayları Barış ve Ayten oldu.

BİREYSEL DOKUNULMAZLIĞI KİM KAZANDI?

MasterChef Türkiye 2025'in bireysel dokunulmazlığını kazanan Çağatay oldu.

