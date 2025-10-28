MasterChef dokunulmazlık oyununu kim kazandı?💥27 Ekim MasterChef eleme adayları kim oldu?

27 Ekim tarihli yeni bölümde, yarışmacılar dokunulmazlık oyununda tüm hünerlerini sergiledi. Şeflerin belirlediği özel konseptle mutfakta kıyasıya bir rekabet yaşandı. İzleyiciler, "MasterChef dokunulmazlık oyununu kim kazandı, eleme adayları kimler oldu?" sorularına yanıt arıyor. 27 Ekim MasterChef eleme potasında yer alan isimler belli olurken, yarışma giderek daha da sert bir hal aldı. İşte 27 Ekim MasterChef dokunulmazlık sonucu, eleme adayları listesi ve şeflerin değerlendirmesine dair tüm detaylar…

MASTERCHEF DOKUNULMAZLIK OYUNUNU KİM KAZANDI?

MasterChef'te dokunulmazlık oyununu kazanan Kırmızı Takım oldu.

MASTERCHEF ELEME ADAYLARI KİM OLDU?

27 Ekim Pazartesi akşamı yayınlanan MasterChef Türkiye'de oynanan dokunulmazlık oyunları sonrasında eleme adayları Barış ve Ayten oldu.

BİREYSEL DOKUNULMAZLIĞI KİM KAZANDI?

MasterChef Türkiye 2025'in bireysel dokunulmazlığını kazanan Çağatay oldu.