CANLI SKOR ANA SAYFA
  1. FOTOMAÇ TV
    1. Beşiktaş
    2. Fenerbahçe
    3. Galatasaray
    4. Trabzonspor
    5. Futbol
    6. Basketbol
    7. Ziraat Türkiye Kupası
    8. DİZİ
    9. Diğer Sporlar
  2. TV YAYINLARI
    1. A Haber
    2. A Spor
    3. A News
    4. ATV
    5. A2TV
    6. Apara
  3. RADYO YAYINLARI
    1. A Haber Radyo
    2. A Spor Radyo
    3. A News Radio
    4. Radyo Turkuvaz
    5. Turkuvaz Romantik
    6. Turkuvaz Efsane
    7. Vav Radyo
    8. Radyo Soft
    9. Radyo Energy
    10. Turkuvaz Anadolu
  1. GALERİ
  2. Son Eklenenler
  3. Beşiktaş
  4. Fenerbahçe
  5. Galatasaray
  6. Trabzonspor
  7. Futbol
  8. Basketbol
  9. Genel
Ziraat Türkiye Kupası
Haberler Haberler Gelinim Mutfakta Miyase kimdir? Miyase kaç yaşında, nereli?

Gelinim Mutfakta Miyase kimdir? Miyase kaç yaşında, nereli?

Miyase Türkel, ünlü yemek yarışması Gelinim Mutfakta’nın dikkat çeken yarışmacılarından biridir. 2023 yılında yarışmaya kayınvalidesi Sevilay Hanım ile birlikte katılarak büyük bir başarıya imza atmış ve sezonun şampiyonu olmuştur. Peki, Gelinim Mutfakta Miyase kimdir? Miyase kaç yaşında, nereli?

Haberler Haberleri Giriş Tarihi: 06 Ekim 2025 Pazartesi 16:39 Güncelleme Tarihi: 28 Ekim 2025 Salı 12:54
Son dakika spor haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Abone Ol
Gelinim Mutfakta Miyase kimdir? Miyase kaç yaşında, nereli?

Sevilen yemek yarışması Gelinim Mutfakta'da yarışan Miyase Türkel, kısa sürede izleyicilerin ilgisini çekmeyi başardı. 2023 sezonunda kayınvalidesi Sevilay Hanım ile birlikte yarışmaya katılan Miyase, mutfaktaki hünerleri ve oyun zekâsıyla sezonu birinci tamamlamayı başardı. Peki, Gelinim Mutfakta Miyase kimdir? Miyase kaç yaşında, nereli? Detaylar haberimizde...

GELİNİM MUTFAKTA MİYASE KİMDİR?

Miyase Türkel, Kanal D'nin sevilen yemek yarışması Gelinim Mutfakta programının tanınan yarışmacılarından biridir. 2023 yılında kayınvalidesi Sevilay Hanım ile birlikte katıldığı yarışmada birincilik elde etmiştir. 2025 yılında ise 8. sezon yarışmacısı olarak geri dönmüştür.

GELİNİM MUTFAKTA 2025

Gelinim Mutfakta, Kanal D'de hafta içi her gün yayımlanan, Türkiye'nin popüler bir yemek yarışması programıdır. Programın ana konsepti, geleneksel Türk toplumundaki gelin-kaynana ilişkisini rekabetçi bir mutfak ortamına taşımaktır.

ATV CANLI YAYIN

Kepez Spor-Sivasspor | CANLI
Kuruluş Orhan-REKLAM
DİĞER
Galatasaray’da ayrılık yeniden gündemde! Veda sonrası iki yıldız gelecek...
CANLI ANLATIM | Balıkesir'de 6.1'lik deprem sonrası artçılar devam ediyor! Bakan Yerlikaya açıkladı: 25 milyon acil destek ödemesi gönderildi
G.Saray'da Torreira gelişmesi! Trabzonspor maçında...
G.Saraylı 4 yıldız gözlem altında! Özel olarak görevlendirildiler
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
3
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
Süper Lig ekibi ayrılığı açıkladı! Süper Lig ekibi ayrılığı açıkladı! 13:30
Valencia Basket-Fenerbahçe Beko maçı detayları! Valencia Basket-Fenerbahçe Beko maçı detayları! 13:15
Olaitan özür diledi! Olaitan özür diledi! 12:36
Potanın Perileri'nde Andrea Mazzon dönemi Potanın Perileri'nde Andrea Mazzon dönemi 12:37
Fırtına'nın genç yıldızları yükselişte! Fırtına'nın genç yıldızları yükselişte! 12:49
Paris Basketbol - Anadolu Efes maçı CANLI izle! Paris Basketbol - Anadolu Efes maçı CANLI izle! 13:04
Daha Eski
Ziraat Türkiye Kupası maçları canlı nasıl izlenir? A Spor canlı ve HD izleme linki! Ziraat Türkiye Kupası maçları canlı nasıl izlenir? A Spor canlı ve HD izleme linki! 11:08
Deniz Gül 88'de attı Porto deplasmanda kazandı! Deniz Gül 88'de attı Porto deplasmanda kazandı! 11:14
G.Saray'da Torreira gelişmesi! Trabzonspor maçında... G.Saray'da Torreira gelişmesi! Trabzonspor maçında... 11:22
Celtic'te Brendan Rodgers dönemi sona erdi! Celtic'te Brendan Rodgers dönemi sona erdi! 11:41
Kepez Spor-Sivasspor | CANLI Kepez Spor-Sivasspor | CANLI 11:48
Gökhan İnler'den Zaniolo açıklaması! Gökhan İnler'den Zaniolo açıklaması! 12:12