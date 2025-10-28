CANLI SKOR ANA SAYFA
29 Ekim okullar tatil mi? 29 Ekim okullar yarım gün mü?

29 Ekim okullar tatil mi? 29 Ekim okullar yarım gün mü?

Her yıl coşkuyla kutlanan 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı yaklaşırken, öğrenciler ve veliler “29 Ekim okullar tatil mi, yarım gün mü olacak?” sorusuna yanıt arıyor. 29 Ekim, Türkiye Cumhuriyeti’nin kuruluş yıl dönümü olması nedeniyle resmî tatil olarak kutlanıyor. Peki, 29 Ekim okullar tatil mi? 29 Ekim okullar yarım gün mü? İşte detaylar!

Giriş Tarihi: 28 Ekim 2025 Salı 12:02 Güncelleme Tarihi: 28 Ekim 2025 Salı 12:03
29 Ekim okullar tatil mi? 29 Ekim okullar yarım gün mü?

Öğrenciler, öğretmenler ve veliler, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı öncesinde "Okullar tatil mi? 29 Ekim'de ders yapılacak mı?" sorularını sıkça araştırıyor. Resmî takvime göre 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı, Türkiye genelinde resmî tatil olarak kutlanıyor. Cumhuriyet'in 102. yılı büyük bir coşkuyla kutlanacak. Bu özel gün öncesinde milyonlarca öğrenci ve veli, "29 Ekim okullar tatil mi, yarım gün mü olacak?" sorusunun cevabını merak ediyor. Peki, 29 Ekim okullar tatil mi? 29 Ekim Çarşamba günü okullar yarım gün mü? Detaylar haberimizde...

29 EKİM OKULLAR TATİL Mİ?

Resmî tatil takvimine göre 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı, tüm Türkiye'de resmi tatil olarak ilan ediliyor. 29 Ekim Çarşamba günü okullar, kamu kurumları, bankalar ve üniversiteler kapalı olacak.

29 Ekim okullar tatil mi?

28 EKİM YARIM GÜN MÜ?

28 Ekim Salı günü saat 13.00'ten itibaren yarım gün tatil uygulanacak.

29 Ekim okullar tatil mi?

29 EKİM'DE BANKALAR AÇIK MI?

29 Ekim Cumhuriyet Bayramı, resmî tatil kapsamında yer aldığı için tüm bankalar kapalı olacak. 29 Ekim Salı günü kamu ve özel bankalar (Ziraat, Halkbank, VakıfBank, İş Bankası, Garanti BBVA, Akbank, Yapı Kredi, QNB Finansbank, DenizBank vb.) hizmet vermeyecek.

29 EKİM'DE NOTERLER AÇIK MI?

Noterler de 29 Ekim'de kapalı olacak. Cumhuriyet Bayramı, Ulusal Bayram ve Genel Tatiller Hakkında Kanun kapsamında yer aldığı için noterler resmî olarak çalışmayacak.

29 Ekim okullar tatil mi?

29 EKİM'DE ECZANELER AÇIK MI?

Eczaneler de 29 Ekim'de genel olarak kapalı olacak, ancak her il ve ilçede nöbetçi eczaneler hizmet vermeye devam edecek. 29 Ekim Salı günü normal eczaneler kapalı olacak. Sadece nöbetçi eczaneler 24 saat esasına göre açık olacak.

29 Ekim okullar tatil mi?

29 EKİM'DE BORSA AÇIK MI?

Borsa İstanbul (BIST), 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı dolayısıyla tam gün kapalı olacak. 28 Ekim Salı günü ise yarım gün işlem yapılacak. Borsa 29 Ekim Çarşamba günü tüm gün kapalı kalacak ve işlemler 30 Ekim Perşembe günü yeniden başlayacak.

