Bursa BUSKİ su kesintisi! 25 Ekim Bursa'da su kesintisi ne zaman bitecek, sular ne zaman gelecek?

Bursa BUSKİ su kesintisi! 25 Ekim Bursa'da su kesintisi ne zaman bitecek, sular ne zaman gelecek?

Bursa’da bazı ilçelerde 25 Ekim 2025 tarihinde planlı su kesintisi uygulanacak. BUSKİ tarafından yapılan açıklamaya göre, kesinti nedeniyle vatandaşlar bir süre suya erişimde sıkıntı yaşayacak. Özellikle Osmangazi, Nilüfer ve Yıldırım ilçelerinde bazı mahalleler bu kesintiden etkilenecek. Bursa su kesintisi ne zaman bitecek, sular ne zaman gelecek? sorusu halkın gündeminde yer alıyor. Vatandaşlar, Bursa'da suların ne zaman geleceğini merak ediyor. Peki, 25 Ekim Bursa'da su kesintisi ne zaman bitecek, sular ne zaman gelecek? İşte detaylar!

Haberler Haberleri Giriş Tarihi: 25 Ekim 2025 Cumartesi 10:46 Güncelleme Tarihi: 25 Ekim 2025 Cumartesi 10:48
Bursa BUSKİ su kesintisi! 25 Ekim Bursa'da su kesintisi ne zaman bitecek, sular ne zaman gelecek?

Bursa'da 25 Ekim Cumartesi günü bazı bölgelerde planlı su kesintisi uygulanacak. BUSKİ tarafından yapılan açıklamada, altyapı çalışmaları ve bakım-onarım nedeniyle suların belirli saatler arasında verilemeyeceği bildirildi. Vatandaşlar özellikle "Bursa'da su kesintisi hangi ilçelerde olacak ve ne zaman bitecek?" sorusuna yanıt arıyor. Yapılan bilgilendirmeye göre, çalışmaların tamamlanmasının ardından sular akşam saatlerinden itibaren yeniden verilmeye başlanacak. Peki, 25 Ekim Bursa'da su kesintisi ne zaman bitecek, sular ne zaman gelecek? Bursa BUSKİ su kesintisi nasıl sorgulanır? Bursa su kesintisi sorgulama ekranı!

BURSA'DA SULAR NE ZAMAN GELECEK?

22.10.2025 – 28.10.2025 TARİHLERİ ARASINDA YAPILACAK SU KESİNTİSİ

Bursa'da su kesintisine dair güncel bilgiler BUSKİ'nin resmi web sitesinde ve mobil uygulamasında yer alıyor. Ayrıca vatandaşlar SMS bilgilendirme ile kesintilerden anında haberdar olabiliyor. Suyun kesileceği saatlerde tasarruf yaparak günlük ihtiyaçların karşılanması öneriliyor.

BURSA SU KESİNTİSİ SORGULAMAK İÇİN TIKLAYIN

İSKİ BARAJ DOLULUK ORANLARI

İSKİ'nin son verilerine göre 25 Ekim 2025 itibariyle İstanbul'daki barajların genel doluluk oranı yüzde 23,2 seviyesinde kaydedildi.

BUSKİ BARAJ DOLULUK ORANLARI

Kentin içme suyu kaynağı konumundaki Nilüfer ve Doğancı barajlarında su kalmadı. Ekim ayı itibariyle barajların doluluk oranları yüzde 0,45 olarak görüldü.

