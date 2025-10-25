Bursa BUSKİ su kesintisi! 25 Ekim Bursa'da su kesintisi ne zaman bitecek, sular ne zaman gelecek?

Bursa'da 25 Ekim Cumartesi günü bazı bölgelerde planlı su kesintisi uygulanacak. BUSKİ tarafından yapılan açıklamada, altyapı çalışmaları ve bakım-onarım nedeniyle suların belirli saatler arasında verilemeyeceği bildirildi. Vatandaşlar özellikle "Bursa'da su kesintisi hangi ilçelerde olacak ve ne zaman bitecek?" sorusuna yanıt arıyor. Yapılan bilgilendirmeye göre, çalışmaların tamamlanmasının ardından sular akşam saatlerinden itibaren yeniden verilmeye başlanacak. Peki, 25 Ekim Bursa'da su kesintisi ne zaman bitecek, sular ne zaman gelecek? Bursa BUSKİ su kesintisi nasıl sorgulanır? Bursa su kesintisi sorgulama ekranı!

BURSA'DA SULAR NE ZAMAN GELECEK?

22.10.2025 – 28.10.2025 TARİHLERİ ARASINDA YAPILACAK SU KESİNTİSİ

Bursa'da su kesintisine dair güncel bilgiler BUSKİ'nin resmi web sitesinde ve mobil uygulamasında yer alıyor. Ayrıca vatandaşlar SMS bilgilendirme ile kesintilerden anında haberdar olabiliyor. Suyun kesileceği saatlerde tasarruf yaparak günlük ihtiyaçların karşılanması öneriliyor.

İSKİ BARAJ DOLULUK ORANLARI

İSKİ'nin son verilerine göre 25 Ekim 2025 itibariyle İstanbul'daki barajların genel doluluk oranı yüzde 23,2 seviyesinde kaydedildi.

BUSKİ BARAJ DOLULUK ORANLARI

Kentin içme suyu kaynağı konumundaki Nilüfer ve Doğancı barajlarında su kalmadı. Ekim ayı itibariyle barajların doluluk oranları yüzde 0,45 olarak görüldü.