GELİNİM MUTFAKTA PUAN DURUMU: Gelinim Mutfakta kim kazandı, bilezikleri kim aldı? 24 Ekim Gelinim Mutfakta kim elendi?

Gelinim Mutfakta 24 Ekim bölümünde heyecan doruktaydı. Günün puanları açıklandı ve yarışmacılar bir kez daha kıyasıya rekabet etti. Peki, Gelinim Mutfakta bugün kim kazandı, bilezikleri kim aldı? Yarışmacıların hazırladığı yemekler tek tek jüri tarafından değerlendirildi ve en yüksek puanı alan isim belli oldu. Peki, Gelinim Mutfakta kim kazandı, bilezikleri kim aldı? 24 Ekim Gelinim Mutfakta kim elendi? İşte detaylar!

Haberler Haberleri Giriş Tarihi: 24 Ekim 2025 Cuma 12:57
Gelinim Mutfakta'da bugün kim birinci oldu? Haftanın final gününde günün ve haftanın kazananı kim oldu? sorularının cevabı merak ediliyor. Gelinim Mutfakta 24 Ekim kim kazandı, bilezikleri kim aldı ve kim elendi? Tüm bu soruların cevabı, günün puan durumu ile birlikte haberimizde detaylı olarak yer alıyor. İzleyiciler, yarışmanın heyecanını kaçırmamak için bölümü takip ederken, puan durumu ve elenen yarışmacı hakkında anlık bilgiler edinebiliyor. Peki, Gelinim Mutfakta kim kazandı, bilezikleri kim aldı? 24 Ekim Gelinim Mutfakta kim elendi? Gelinim Mutfakta puan durumu!

GELİNİM MUTFAKTA BUGÜN KİM KAZANDI?

Gelinim Mutfakta'da 24 Ekim Cuma gününün kazananı henüz açıklanmadı.

GELİNİM MUTFAKTA PUAN DURUMU

Henüz açıklanmadı.

ASLI HÜNEL KİMDİR?

Aslı Hünel, Türk müziğinin sevilen isimlerinden biri olmasının yanı sıra son yıllarda televizyon ekranlarında da adından söz ettiren başarılı bir sunucudur. Sanat hayatına müzikle adım atan Hünel, uzun yıllar boyunca arabesk ve Türk sanat müziği türlerinde albümler çıkarmış, sahne performanslarıyla geniş bir dinleyici kitlesine ulaşmıştır. Güzelliği ve zarafetiyle de dikkat çeken sanatçı, son dönemde özellikle Kanal D'de yayınlanan Gelinim Mutfakta programının sunuculuğu ile geniş kitleler tarafından tanınmaktadır.

GELİNİM MUTFAKTA GEÇEN HAFTA BİLEZİKLERİ KİM ALDI?

Gelinim Mutfakta'da geçen hafta, 89 puanla en yakında rakibine 7 puan farkla 10 altın bileziği alan isim Miyase oldu.

GELİNİM MUTFAKTA GEÇEN HAFTA KİM ELENDİ?

Gelinim Mutfakta 17 Ekim Cuma günü elenen isim Öykü oldu. Öykü gelinin sağlık sorunları nedeniyle yarışmaya devam etmemesi uygun bulundu.

