Haberler Haberler 29 Ekim Çarşamba İstanbul'da hangi yollar kapalı? Cumhuriyet Bayramı törenleri nedeniyle kapanan tüm cadde ve alternatif güzergahlar!

29 Ekim Çarşamba İstanbul'da hangi yollar kapalı? Cumhuriyet Bayramı törenleri nedeniyle kapanan tüm cadde ve alternatif güzergahlar!

İstanbul Valiliği, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kutlamaları kapsamında alınacak trafik önlemlerini duyurdu. 29 Ekim Çarşamba günü, İstanbul’un birçok noktasında resmî törenler ve geçit provası nedeniyle bazı yollar trafiğe kapatılacak. Peki, İstanbul’da 29 Ekim’de hangi yollar kapalı olacak? Sürücüler hangi güzergâhları tercih etmeli? Valilik açıklamasına göre, Vatan Caddesi, Atatürk Bulvarı, Millet Caddesi ve çevresi sabah erken saatlerden itibaren araç trafiğine kapatılacak. Peki, 29 Ekim’de İstanbul’da hangi yollar kapalı olacak?

29 Ekim Çarşamba İstanbul'da hangi yollar kapalı? Cumhuriyet Bayramı törenleri nedeniyle kapanan tüm cadde ve alternatif güzergahlar!

29 Ekim Çarşamba günü yapılacak Cumhuriyet Bayramı törenleri nedeniyle İstanbul'da birçok cadde ve bulvar trafiğe kapatılacak. İstanbul Valiliği, tören güvenliği ve geçit hazırlıkları kapsamında alınacak önlemleri paylaştı. Peki, 29 Ekim'de hangi yollar kapalı, hangi yollar açık olacak? Valilik açıklamasına göre, Fatih ilçesinde yer alan Vatan Caddesi (Namık Kemal Caddesi), Atatürk Bulvarı ve Millet Caddesi 29 Ekim sabahı araç geçişine kapatılacak. Peki, 29 Ekim Çarşamba günü Cumhuriyet Bayramı'nda hangi yollar kapalı olacak? Detaylar haberimizde...

29 EKİM ÇARŞAMBA İSTANBUL'DA HANGİ YOLLAR KAPALI?

'Cumhuriyet Bayramı'nın 102. Yıl Dönümü Kutlamaları ve Genel Prova' kapsamında, 19 Ekim 2025 Pazar prova günü ve 29 Ekim 2025 Çarşamba tören günü saat 05.45 itibariyle program bitimine kadar trafiğe kapatılacak yollar ve alternatif güzergahlar belirtildi.

