Ziraat Türkiye Kupası
Haberler Haberler Son dakika: Merkez Bankası faiz kararı açıklandı | 2025 Ekim ayı faiz düştü mü, kaç oldu?

Merkez Bankası faiz kararı belli oldu. Para Politikası Kurulu'nun toplantısının ardından, piyasa anketlerinin beklentisi yönünde açıklanan faiz, 100 baz puanlık indirimle 40,5'ten yüzde 39,5'e çekilmiş oldu. Bir önceki toplantıda politika faizini yüzde 43'ten yüzde 40,5 seviyesine indiren Merkez Bankası'nın faiz kararının ardından detayları sizler için derledik.

Haberler Haberleri Giriş Tarihi: 23 Ekim 2025 Perşembe 14:03 Güncelleme Tarihi: 23 Ekim 2025 Perşembe 14:03
Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası, politika faizini açıkladı. Para Politikası Kurulu (PPK), Merkez Bankası Başkanı Fatih Karahan başkanlığında yaptığı toplantının ardından faizi 100 baz puan indirdi. Ekonomistlerin beklentisi yönünde açıklanan politika faizi, AA Finans'ın 22 ekonomistin katılımıyla gerçekleştirdiği ankette de yüzde 39 ile yüzde 40,5 arasında yer almıştı. İşte Merkez Bankası'nın Ekim ayı faiz kararı detayları...

2025 EKİM AYI FAİZ DÜŞTÜ MÜ, KAÇ OLDU?

Merkez Bankası, Para Politikası Kurulu toplantısının ardından politika faizini yüzde 40,5'ten yüzde 39,5'e indirdi. Merkez Bankası'nın resmi internet sitesinde yer alan 'Faiz Oranlarına İlişkin Basın Duyurusu'nda şu ifadelere yer verildi:

Merkez Bankası Ekim ayı faiz kararı!

"Para Politikası Kurulu (Kurul), politika faizi olan bir hafta vadeli repo ihale faiz oranının yüzde 40,5'ten yüzde 39,5'e indirilmesine karar vermiştir. Kurul ayrıca, Merkez Bankası gecelik vadede borç verme faiz oranını yüzde 43,5'ten yüzde 42,5'e, gecelik vadede borçlanma faiz oranını ise yüzde 39'dan yüzde 38'e indirmiştir.

Enflasyonun ana eğilimi eylül ayında yükselmiştir. Son döneme ait veriler talep koşullarının dezenflasyonist düzeyde olduğuna ancak dezenflasyon sürecinin yavaşladığına işaret etmektedir. Başta gıda olmak üzere son dönem fiyat gelişmelerinin enflasyon beklentileri ve fiyatlama davranışları kanalıyla dezenflasyon süreci üzerinde oluşturduğu riskler belirginleşmiştir.

Fiyat istikrarı sağlanana kadar sürdürülecek sıkı para politikası duruşu talep, kur ve beklenti kanalları üzerinden dezenflasyon sürecini güçlendirecektir. Kurul politika faizine ilişkin atılacak adımları; enflasyon gerçekleşmelerini, ana eğilimini ve beklentilerini göz önünde bulundurarak ara hedeflerle uyumlu biçimde dezenflasyonun gerektirdiği sıkılığı sağlayacak şekilde belirleyecektir. Adımların büyüklüğü, enflasyon görünümü odaklı, toplantı bazlı ve ihtiyatlı bir yaklaşımla gözden geçirilmektedir. Enflasyon görünümünün ara hedeflerden belirgin bir biçimde ayrışması durumunda, para politikası duruşu sıkılaştırılacaktır.

Kredi ve mevduat piyasalarında öngörülenin dışında gelişmeler olması halinde parasal aktarım mekanizması ilave makroihtiyati adımlarla desteklenecektir. Likidite koşulları yakından izlenmeye ve likidite yönetimi araçları etkili şekilde kullanılmaya devam edilecektir.

Kurul, politika kararlarını enflasyonu orta vadede yüzde 5 hedefine ulaştıracak parasal ve finansal koşulları sağlayacak şekilde belirleyecektir. Kurul, kararlarını öngörülebilir, veri odaklı ve şeffaf bir çerçevede alacaktır.

Para Politikası Kurulu Toplantı Özeti beş iş günü içinde yayımlanacaktır."

