İsveç Milli Takımı'nın yeni teknik direktörü Graham Potter oldu!

Ziraat Türkiye Kupası
Son dakika haberleri... İsveç Milli Takımı'nın yeni teknik direktörü Graham Potter olarak açıklandı. İşte ayrıntılar...

Giriş Tarihi: 20 Ekim 2025 Pazartesi 11:04
Potter, Pazartesi günü İsveç Federasyonu tarafından resmen açıklandı ve Kosova yenilgisinin ardından kovulan Jon Dahl Tomasson'un yerine geçti.

50 yaşındaki Potter, İngiliz. En son West Ham United'ı yönetti. Daha önce Chelsea, Brighton ve Swansea'yı çalıştırdı. Östersunds'da yedi yıl teknik direktörlük yaptığı dönemden İsveç futbolunu yakından tanıyor.

İSVEÇ FEDERASYONU TARAFINDAN AÇIKLANDI

Graham Potter, İsveç Milli Takımı'nın yeni teknik direktörü oldu. Potter, Pazartesi günü İsveç Federasyonu tarafından resmen açıklandı ve Kosova yenilgisi sonrası yollar ayrılan Danimarka'lı Jon Dahl Tomasson'un yerine geçti.

DAHA ÖNCE ÇALIŞTIRDIĞI PREMİER LİG EKİPLERİ

50 yaşındaki Potter, son olarak Premier Lig ekiplerinden West Ham United'ı yönetmişti. Potter, daha önce Chelsea, Brighton ve Swansea'yı da çalıştırdı.

