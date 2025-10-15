Gelinim Mutfakta 15 Ekim bugün kim kazandı, çeyrek altını kim aldı? Gelinim Mutfakta puan durumu!

CANLI SKOR ANA SAYFA
Gelinim Mutfakta bugün kim kazandı? 15 Ekim 2025 bölümüyle ilgili izleyiciler çeyrek altın sahibini merak ediyor. Yarışmada gelinlerin puan durumları nasıl değişti, lider kim oldu? İşte Gelinim Mutfakta 15 Ekim puan durumu ve çeyrek altını kazanan gelin hakkında tüm detaylar!

GELİNİM MUTFAKTA PUAN DURUMU | Gelinim Mutfakta 15 Ekim günü kim kazandı? Bugün hangi gelin en yüksek puanı alarak çeyrek altını kazandı? Haftanın yarışmasında puan durumu nasıl şekillendi? Yarışmanın heyecan dolu bölümünde izleyiciler bu soruların yanıtını merak ediyor. İşte 15 Ekim Gelinim Mutfakta puan durumu ve çeyrek altın kazananı ile ilgili detaylar!

GELİNİM MUTFAKTA BUGÜN KİM KAZANDI?

Gelinim Mutfakta 15 Ekim Çarşamba gününün kazananı henüz açıklanmadı.

15 EKİM GELİNİM MUTFAKTA PUAN DURUMU

Gelinim Mutfakta 15 ekim puan durumu açıklandığında haberimize ekleyeceğiz.

Gelinim Mutfakta 15 Ekim

GELİNİM MUTFAKTA 14 EKİM PUAN DURUMU

Miyase - 20 puan

Tuğba - 15 puan

Öykü - 14 puan

Hanife - 7 puan

GELİNİM MUTFAKTA 13 EKİM PAZARTESİ PUAN DURUMU

Tuğba - 20 puan

Hanife - 18 puan

Miyase - 15 puan

Öykü - 9 puan

ASLI HÜNEL KİMDİR?

Aslı Hünel, Türk müziğinin sevilen isimlerinden biri olmasının yanı sıra son yıllarda televizyon ekranlarında da adından söz ettiren başarılı bir sunucudur. Sanat hayatına müzikle adım atan Hünel, uzun yıllar boyunca arabesk ve Türk sanat müziği türlerinde albümler çıkarmış, sahne performanslarıyla geniş bir dinleyici kitlesine ulaşmıştır. Güzelliği ve zarafetiyle de dikkat çeken sanatçı, son dönemde özellikle Kanal D'de yayınlanan Gelinim Mutfakta programının sunuculuğu ile geniş kitleler tarafından tanınmaktadır.

