e-Devlet KYK burs başvuru ekranı! e-Devlet KYK burs ve kredi başvurusu başladı mı? GSB 2025-2026 başvuru ekranı ve son tarih!

Üniversite öğrencilerinin merakla beklediği 2025-2026 KYK burs ve kredi başvuruları için geri sayım başladı. Her yıl olduğu gibi bu yıl da KYK burs başvuruları ne zaman başlayacak?, başvuru şartları nelerdir? soruları gündemde yerini aldı. Gençlik ve Spor Bakanlığı (GSB) tarafından yürütülen KYK burs ve kredi sistemi, maddi destek almak isteyen öğrenciler için büyük önem taşıyor. İşte 2025-2026 KYK burs başvuru tarihleri, e-Devlet üzerinden başvuru süreci ve merak edilen tüm detaylar…

Giriş Tarihi: 13 Ekim 2025 Pazartesi 11:42 Güncelleme Tarihi: 13 Ekim 2025 Pazartesi 11:43
e-Devlet KYK burs başvuru ekranı! Öğrenciler, yeni akademik yıl öncesinde "KYK burs başvuruları ne zaman başlayacak?" sorusuna yanıt arıyor. 2025-2026 eğitim yılı KYK burs ve öğrenim kredisi başvuruları için tarih açıklaması yakından takip ediliyor. GSB KYK burs başvuru şartları, kimlerin başvuru yapabileceği, sonuçların açıklanma tarihi ve başvuru ekranı öğrenciler tarafından araştırılıyor. İşte KYK burs başvuru süreci, başvuru koşulları ve 2025 KYK burs başvuru tarihine dair tüm bilgiler…

E-DEVLET KYK BURS BAŞVURULARI BAŞLADI MI?

Gençlik ve Spor Bakanlığı (GSB) tarafından üniversite öğrencilerine yönelik 2025-2026 eğitim-öğretim yılı KYK burs ve öğrenim kredisi başvuruları bugün (13 Ekim 2025 Pazartesi) itibarıyla başlamıştır.

KYK BURS VE KREDİ BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?

Başvurular, yalnızca e-Devlet Kapısı üzerinden online olarak alınmaktadır.

E-DEVLET KYK BURS BAŞVURU EKRANI

KYK burs ve kredi başvurusunu yapmak için izlemeniz gereken adımlar ve önemli tarihler şunlardır:

  • Giriş Adresi: T.C. Kimlik Numaranız ve e-Devlet şifreniz ile turkiye.gov.tr adresine giriş yapın.
  • Hizmet Arama: Arama çubuğuna "KYK Burs/Kredi Başvurusu" veya "Gençlik ve Spor Bakanlığı – KYK Burs/Kredi Başvurusu" yazarak ilgili hizmet sayfasına gidin.
  • Başvuru Formu: Açılan ekrandaki başvuru formunu eksiksiz ve doğru bir şekilde doldurarak gerekli bilgileri (kimlik, eğitim, gelir ve özel durumlar) sisteme girin.
  • Tercih: Başvuru sırasında burs veya öğrenim kredisi tercihinizden birini seçin (bir öğrenci aynı anda hem burs hem de kredi alamaz).
  • Onay: Bilgilerinizi kontrol ettikten sonra başvurunuzu onaylayarak tamamlayın.

