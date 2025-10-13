BURSA (BUSKİ) BARAJ DOLULUK ORANLARI: 13 Ekim Bursa'da baraj doluluk oranı yüzde kaç?

Son dakika spor haberlerinden haberdar olmak için Google News fotomac.com.tr 'ye abone olun.

Bursa'da baraj doluluk oranları alarm veriyor! BUSKİ'nin 13 Ekim 2025 raporuna göre, şehir genelinde ortalama doluluk oranı sadece %0,67 seviyesinde. Barajlardaki su miktarının hızla azalması nedeniyle Osmangazi, Nilüfer, Yıldırım, Mudanya, Gürsu ve Kestel ilçelerinde dönüşümlü su kesintileri planlanıyor. Bursa Büyükşehir Belediyesi ve BUSKİ, vatandaşlara su tasarrufu çağrısı yaparak gereksiz su kullanımının önlenmesi gerektiğini belirtti. İşte 13 Ekim Bursa baraj doluluk oranı, ilçe ilçe su kesintisi detayları ve tasarruf için alınan önlemler…

BURSA BARAJ DOLULUK ORANLARI 13 EKİM

Bursa Su ve Kanalizasyon İdaresi (BUSKİ) verilerine göre, Bursa'daki barajların ortalama genel doluluk oranı son derece düşük seviyelerdedir:

Genel Baraj Doluluk Oranı (Yaklaşık): %0,67

Bursa baraj doluluk oranları gün içinde güncellenecektir.

