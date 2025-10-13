BURSA (BUSKİ) BARAJ DOLULUK ORANLARI: 13 Ekim Bursa'da baraj doluluk oranı yüzde kaç?

CANLI SKOR ANA SAYFA
Bursa baraj doluluk oranları endişe verici seviyelere geriledi. BUSKİ’nin 13 Ekim 2025 tarihli verilerine göre kent genelinde ortalama doluluk oranı yüzde %0,67 seviyesinde ölçüldü. Barajlardaki su seviyesinin kritik düzeylere inmesi nedeniyle Osmangazi, Nilüfer, Yıldırım, Mudanya, Gürsu ve Kestel ilçelerinde dönüşümlü su kesintileri uygulanacak. Yetkililer, vatandaşları su tasarrufu konusunda uyarırken, yağışsız geçen günlerin su kaynaklarını olumsuz etkilediğini vurguladı. İşte 13 Ekim Bursa baraj doluluk oranları, BUSKİ açıklamaları ve su kesintisi takvimi…

Haberler Haberleri Giriş Tarihi: 13 Ekim 2025 Pazartesi 09:22
Bursa'da baraj doluluk oranları alarm veriyor! BUSKİ'nin 13 Ekim 2025 raporuna göre, şehir genelinde ortalama doluluk oranı sadece %0,67 seviyesinde. Barajlardaki su miktarının hızla azalması nedeniyle Osmangazi, Nilüfer, Yıldırım, Mudanya, Gürsu ve Kestel ilçelerinde dönüşümlü su kesintileri planlanıyor. Bursa Büyükşehir Belediyesi ve BUSKİ, vatandaşlara su tasarrufu çağrısı yaparak gereksiz su kullanımının önlenmesi gerektiğini belirtti. İşte 13 Ekim Bursa baraj doluluk oranı, ilçe ilçe su kesintisi detayları ve tasarruf için alınan önlemler

BURSA BARAJ DOLULUK ORANLARI 13 EKİM

Bursa Su ve Kanalizasyon İdaresi (BUSKİ) verilerine göre, Bursa'daki barajların ortalama genel doluluk oranı son derece düşük seviyelerdedir:

Genel Baraj Doluluk Oranı (Yaklaşık): %0,67

Bursa baraj doluluk oranları gün içinde güncellenecektir.

Bursa baraj doluluk oranları 13 Ekim

💧BURSA GÜNCEL BARAJ DOLULUK ORANLARINI ÖĞRENMEK İÇİN TIKLAYIN

Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
