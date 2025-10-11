GÖNÜL DAĞI 188. BÖLÜM İZLE | TRT 1 Gönül Dağı yeni bölüm canlı, full, HD izleme linki! Taner neden hapse giriyor?

Son dakika spor haberlerinden haberdar olmak için Google News fotomac.com.tr 'ye abone olun.

GÖNÜL DAĞI YENİ BÖLÜM İZLE | Gönül Dağı 188. Bölümde neler olacak? TRT 1 Gönül Dağı yeni bölüm canlı izlenebilir mi, full ve HD seçenekleri mevcut mu? Bu bölümde hangi sürpriz gelişmeler yaşanacak ve karakterler nasıl kararlar alacak? Gönül Dağı 188. Bölüm izlemek isteyen izleyiciler için canlı ve HD izleme linki haberimizde yer alıyor. Birçok kişi, Gönül Dağı 188. Bölümde neler olacağını merak ediyor. Taner'in neden hapse girdiği araştırılıyor.

GÖNÜL DAĞI SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

Taylanlar, Taner'den intikam almak için plan yaparlar. Taner'in başına neler gelecek?

Süleyman'ın yardımıyla amcaoğullarına yatırım yapılır. Süleyman, Leyla'nın amcaoğullarına yardım ettiğini görünce mutlu olur. Taner, Leyla'nın gerçek yüzünü görebilecek mi?

Selma ve Taner arasında kırgınlıklar yaşanır. Taner, Selma'nın gönlünü alabilmek için ne yapacak?

Küçük amcaoğulları, 66'yı hurda olmaktan kurtarmak için planlar yaparlar. Taylan, 66'yı Ali'nin aldığını görünce ne yapacak?

Hüseyin, rüyasında gördüğü camiyi yapmak için kazı çalışmalarına başlar. Kazı sırasında neler yaşanacak?

GÖNÜL DAĞI 188. BÖLÜMDE NELER OLACAK?

Taner'in hapse girmesiyle Kaya Ailesi derin bir üzüntü yaşar. Taner'in masumiyeti ispatlanabilecek mi?

Süleyman, Taner'in hapse girmesinden dolayı kendini suçlar. Süleyman, Taylan'a ne söyleyecek?

Kasabalılar, Taner'in hapse girmesiyle öfkelenerek Çetin'i kovalar. Çetin'i kim koruyacak?

Cemile'nin yeğeninin hastalığıyla ilgili bir gelişme olur. Çocuğun iyileşebilmesi için ne yapacaklardır?

