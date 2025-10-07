CANLI SKOR ANA SAYFA
Haberler Haberler Öğrenciler dikkat! 2025-2026 eğitim yılı ara tatil tarihleri belli oldu! Kasım ara tatili ve Nisan ara tatili ne zaman?

Milli Eğitim Bakanlığı'nın (MEB) 2026 Eğitim Öğretim Takvimi'ne göre, öğrenciler ve veliler Kasım ara tatili ve Nisan ara tatili tarihlerini merak ediyor. Öğrencilerin derslere daha verimli hazırlanması amacıyla planlanan bu tatillerin başlangıç ve bitiş günleri belli oldu. Peki, 2025-2026 ara tatil ne zaman başlıyor ve hafta sonu tatilleriyle birlikte toplam kaç gün sürecek? İşte MEB tarafından belirlenen ara tatil tarihleri ve tüm detaylar...

Giriş Tarihi: 07 Ekim 2025 Salı 10:29
Kasım ara tatili ve Nisan ara tatili ne zaman? 2026 eğitim öğretim yılı ara tatili, öğrenciler ve veliler tarafından araştırılıyor. Ara tatil, derslerin verimliliğini artırmak ve öğrencilerin kısa bir süre dinlenmesini sağlamak amacıyla planlanıyor. Peki 2026 ara tatil ne zaman başlayacak, kaç gün sürecek ve hangi tarihlerde uygulanacak? 2026 eğitim öğretim yılında ara tatil tarihleri öğrenciler ve veliler tarafından merak ediliyor. MEB'in takvimine göre ara tatil, öğrencilerin derslere daha verimli hazırlanabilmesi ve dinlenmesi amacıyla planlanıyor. Peki, 2026 ara tatil ne zaman? Ara tatil kaç gün? Detaylar haberimizde...

BİRİNCİ DÖNEM ARA TATİL NE ZAMAN 2026?

2026-2027 Eğitim Öğretim Yılı'nın birinci dönem ara tatili, Kasım ayında uygulanacaktır.

  • Başlangıç Tarihi: 9 Kasım 2026 Pazartesi

  • Bitiş Tarihi: 13 Kasım 2026 Cuma

ARA TATİL KAÇ GÜN SÜRECEK?

Hafta sonları (7-8 Kasım ve 14-15 Kasım) ile birleştiğinde, birinci dönem ara tatili toplamda 9 gün sürecektir.

İKİNCİ DÖNEM NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

İkinci dönem ise 2 Şubat 2026 Pazartesi günü başlayacak ve eğitim öğretim yılı 26 Haziran 2026 Cuma günü sona erecektir.

İKİNCİ DÖNEM ARA TATİLİ NE ZAMAN?

İkinci dönem ara tatili ise 16 Mart 2026 Pazartesi başlayıp, 20 Mart 2026 Cuma sona erecek. İkinci dönem ara tatilinin bitiş tarihi aynı zamanda 2026 Ramazan Bayramı'na denk gelmektedir.

2026 RAMAZAN BAYRAMI TATİLİ

19 Mart 2026 Perşembe arife (ikinci dönem ara tatili)

20 Mart 2026 Cuma bayramın 1. günü (ikinci dönem ara tatili)

21 Mart 2026 Cumartesi bayramın 2. günü

22 Mart 2026 Pazar bayramın 3. günü

2026 KURBAN BAYRAMI TATİLİ

26 Mayıs 2026 Salı arife (iş günü, yarım gün tatil)

27 Mayıs 2026 Çarşamba bayramın 1. günü (iş günü, tatil)

28 Mayıs 2026 Perşembe bayramın 2. günü (iş günü, tatil)

29 Mayıs 2026 Cuma bayramın 3. günü (iş günü, tatil)

30 Mayıs 2026 Cumartesi bayramın 4. günü

2026 YILI ÖNEMLİ RESMİ TATİL GÜNLERİ

MEB takvimi dışındaki 2026 yılındaki önemli resmi tatil günleri şunlardır:

