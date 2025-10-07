CANLI SKOR ANA SAYFA
DGS EK YERLEŞTİRME TERCİHLERİ: DGS ek yerleştirme tercihleri başladı mı, tercih ekranı açıldı mı?

Ön lisans mezunlarının lisans tamamlama heyecanı yeniden başladı! DGS 2025 ek yerleştirme tercihleri bugün (7 Ekim Salı) itibarıyla resmen erişime açıldı. Tercih işlemlerinizi 13 Ekim tarihine kadar ÖSYM Aday İşlemleri Sistemi (AİS) üzerinden tamamlamanız gerekiyor. Peki, DGS ek yerleştirme tercihleri başladı mı, tercih ekranı açıldı mı? İşte detaylar!

Giriş Tarihi: 07 Ekim 2025 Salı 11:10 Güncelleme Tarihi: 07 Ekim 2025 Salı 11:12
DGS ek yerleştirme tercihleri başladı mı? Üniversite hayali kuran yüz binlerce adayın merakla beklediği DGS ek yerleştirme süreci başladı. 7 Ekim'de başlayan tercihler, 13 Ekim 23:59'a kadar devam edecek. Ek tercihe, yalnızca DGS'ye giren ve merkezî yerleştirmede bir programa yerleşemeyen adaylar başvurabilir. Peki, DGS ek yerleştirme tercihleri başladı mı, tercih ekranı açıldı mı? Detaylar haberimizde...

DGS EK YERLEŞTİRME TERCİHLERİ BAŞLADI MI?

DGS (Dikey Geçiş Sınavı) 2025 ek yerleştirme tercih süreci, ÖSYM tarafından bugün (7 Ekim 2025 Salı) itibarıyla resmen başlatılmıştır.

KİMLER EK TERCİH YAPABİLİR?

Ek yerleştirmede tercih yapma hakkı, belirli şartları sağlayan adaylara tanınmıştır:

  1. 2025-DGS'ye girmiş olmak.
  2. 2025-DGS merkezî yerleştirme ile hiçbir programa yerleştirilmemiş olmak. (Yani ilk tercihlerde bir bölüme yerleşen adaylar ek tercih yapma hakkına sahip değildir.)

Tercihte bulunmadan önce, yayımlanan 2025-DGS Ek Yerleştirme Tercih Bilgileri ve Tabloları kılavuzunu dikkatle incelemeniz ve bu kılavuzdaki boş kalan kontenjanlar ile taban puanları dikkate alarak tercihlerinizi oluşturmanız gerekmektedir.

DGS TERCİH ÜCRETİ NE KADAR?

Tercih ücreti olan 130 TL'yi yatırmayı unutmayın. Ödeme işlemleri ÖSYM'nin Kartlı Ödeme Sistemi (https://odeme.osym.gov.tr/) üzerinden yapılabilmektedir.

DGS EK TERCİH KILAVUZU İÇİN TIKLAYINIZ

