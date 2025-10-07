ANKARA HAVA DURUMU | 8 Ekim Ankara'da hava nasıl olacak? Ankara günlük ve 5 günlük hava durumu tahmini!

CANLI SKOR ANA SAYFA
Ankara'da hava nasıl olacak? 8 Ekim Ankara'da yağış bekleniyor mu? Sıcaklıklar sert düşüyor, gün boyu hafif yağış bekleniyor. Ankara 5 günlük hava durumu tahmini, sıcaklıkların 9°C'ye kadar ineceğini gösteriyor. Peki, 8 Ekim Ankara'da hava nasıl olacak? Ankara günlük ve 5 günlük hava durumu tahmini!

Haberler Haberleri Giriş Tarihi: 07 Ekim 2025 Salı 10:03
Ankara'da hava nasıl olacak, yağış var mı? Ankara'da sonbahar kendini gösteriyor. 8 Ekim Çarşamba günü için kuvvetli yağış ihtimaline karşı uyarılar yapılırken, rüzgarın güneybatıdan eseceği tahmin ediliyor. Ankara hava durumu verileri ve 5 günlük tahminler yakından takip ediliyor. Vatandaşlar, 8 Ekim Çarşamba günü ülke genelinde ve özellikle Ankara'da havanın nasıl olacağını merak ediyor. Ankara'da yağış olacak mı? Detaylar haberimizde...

ANKARA'DA HAVA NASIL OLACAK?

8 Ekim Çarşamba günü Ankara, parçalı bulutlu bir hava ile güne başlayacak ancak gün içinde hafif yağış (light rain) bekleniyor. Özellikle Batı kesimlerde etkili olan siklonik hava dalgası nedeniyle sıcaklıklar belirgin şekilde düşecek.

8 Ekim'de kuvvetli yağış uyarısı verilen komşu iller (Eskişehir ve Bolu) nedeniyle, Ankara'nın batı ve güneybatı ilçelerinde yağışın lokal olarak daha kuvvetli olma ihtimaline karşı dikkatli olunması önerilir. Hafta sonuna doğru yağışlar etkisini yitirerek hava açacaktır.

ANKARA 5 GÜNLÜK HAVA DURUMU TAHMİNİ

