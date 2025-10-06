33. POMEM BAŞVURU TARİHİ | 33. dönem POMEM başvurusu ne zaman? POMEM kontenjan ve branş dağılımı belli oldu mu?

Son dakika spor haberlerinden haberdar olmak için Google News fotomac.com.tr 'ye abone olun.

33. POMEM BAŞVURU TARİHİ | 33. dönem POMEM başvurusu ne zaman? 33. Dönem POMEM başvurusu ne zaman başlayacak? EGM polis alımı ilanı ile ilgili resmi bir duyuru geldi mi? Başvuru kılavuzunun yayımlanmasıyla birlikte başvuru şartları ve kontenjanlar da netleşecek. İşte Polis Akademisi'nden yapılacak son dakika açıklaması öncesinde 33. Dönem POMEM başvurularıyla ilgili güncel durum ve adayların takip etmesi gereken kritik tarihler açıklandı mı? POMEM kontenjan ve branş dağılımı belli oldu mu? Detaylar haberimizde...

33. DÖNEM POMEM BAŞVURUSU NE ZAMAN?

Polis Meslek Eğitim Merkezi'ne (POMEM) girmek isteyen adayların merakla beklediği 33. Dönem POMEM başvuru takvimi henüz açıklanmadı. Emniyet Genel Müdürlüğü (EGM) ve Polis Akademisi tarafından yapılacak resmi duyuru beklenirken, 33. Dönem POMEM alımlarının bu yıl sonunda başlaması tahmin ediliyor.

POMEM BAŞVURU ŞARTLARI NELERDİR?

POMEM'e (Polis Meslek Eğitim Merkezi) başvuru yapacak adayların sağlaması gereken temel yeterlilikler aşağıdadır:

Adayın Lisans veya Önlisans mezunu olması (veya YÖK tarafından denkliği kabul edilmiş yurt dışı yükseköğretim kurumlarından mezun olması) gerekmektedir.

veya mezunu olması (veya YÖK tarafından denkliği kabul edilmiş yurt dışı yükseköğretim kurumlarından mezun olması) gerekmektedir. KPSS Puan Şartı: Kılavuzun yayımlanmasıyla netleşmekle birlikte, genellikle; Lisans mezunları için P3 puan türünden Bakanlıkça belirlenecek taban puan (genellikle 60,00 ) veya üzerinde puan almış olmak. Önlisans mezunları için P93 puan türünden Bakanlıkça belirlenecek taban puan (genellikle 65,00 ) veya üzerinde puan almış olmak.

Yaş Sınırı: Sınavın yapıldığı yılın 01 Ocak tarihi itibarıyla 30 yaşından gün almamış olmak. (Yaş düzeltmelerinde düzeltmeden önceki yaş dikkate alınır.)

Boy Sınırı: Kadınlar için 162 cm, erkekler için 167 cm'den kısa boylu olmamak.

BMİ (Beden Kitle Endeksi): 18 (dahil) ile 27 (dahil) arasında olmak.

Sağlık Durumu: Sağlık Şartları Yönetmeliğinde belirlenen koşulları taşımak ve sağlık kurulu raporu ile uygun bulunmak.

Sağlık Şartları Yönetmeliğinde belirlenen koşulları taşımak ve sağlık kurulu raporu ile uygun bulunmak. Adli Durum: Kasten işlenen bir suçtan dolayı bir yıl veya daha fazla süreyle hapis cezasına mahkûm olmamak.

Cezai Muafiyet: Devletin güvenliğine karşı suçlar, Anayasal düzene karşı suçlar, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık gibi yüz kızartıcı suçlardan mahkûm olmamak veya bu suçlardan dolayı devam eden bir soruşturma/kovuşturma bulunmamak.

Diğer Şartlar: Silahlı görev yapmaya hukuki bir engeli bulunmamak, herhangi bir siyasi partiye veya yan kuruluşlarına üye olmamak ve alkol/uyuşturucu madde kullanımı nedeniyle tedavi görmemiş olmak.

Güvenlik Soruşturması: Güvenlik soruşturması ve arşiv araştırması sonuçlarının olumlu olması gerekmektedir.

POMEM BAŞVURU DETAYLARI İÇİN TIKLAYINIZ