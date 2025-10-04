CANLI SKOR ANA SAYFA
Yasin Kol kimdir? Yasin Kol kaç yaşında, nereli, hangi takımlı?

Yasin Kol kimdir? Yasin Kol kaç yaşında, nereli, hangi takımlı?

Yasin Kol, futbolseverler tarafından yakından takip edilen genç yeteneklerden biri olarak dikkat çekiyor. Peki, Yasin Kol kimdir ve futbol kariyerine nasıl başladı? Kaç yaşında, hangi şehirde doğdu ve hangi kulüp ile yollarını birleştirdi? Yasin Kol’un bugüne kadar oynadığı takımlar, lig performansı ve başarıları futbolseverler tarafından merak ediliyor. İşte Yasin Kol’un biyografisi ve kariyer detayları!

Giriş Tarihi: 04 Ekim 2025 Cumartesi 12:04
Yasin Kol kimdir? Yasin Kol kaç yaşında, nereli, hangi takımlı?

Futbolseverler, Yasin Kol hakkında detaylı bilgi arayışına girdi. Yasin Kol kimdir, kaç yaşında ve hangi şehirde doğdu? Hangi kulüplerin formasını giydi ve hangi başarıları elde etti? Genç futbolcunun kariyerine dair merak edilen tüm bilgiler; oynadığı pozisyonlar, performans istatistikleri ve takım tercihleri ile birlikte haberimizde yer alıyor. Futbolseverler, Yasin Kol'un yeteneklerini ve sahadaki etkisini öğrenmek için tüm detayları burada bulabilir. Peki, Yasin Kol kimdir? Yasin Kol kaç yaşında, nereli, hangi takımlı? Detaylar haberimizde...

YASİN KOL KİMDİR?

Yasin Kol, Sürmene Lisesi mezunu olup asıl mesleği güvenlik görevlisi olarak bilinmektedir. Futbol dünyasında hakem olarak dikkat çekmeye başlayan Kol, ilk kez 3 Mart 2019 tarihinde Süper Lig'de 4. hakem olarak görev yapmıştır. Bu deneyim, genç hakemin üst düzey liglerde kariyerinin başlangıcı olarak önemli bir adım oldu.

YASİN KOL'UN KARİYERİ

2020-2021 sezonundan itibaren Yasin Kol, Süper Lig karşılaşmalarında orta hakem olarak görev yapmaya başladı ve sahadaki kararlarıyla hakemlik kariyerinde önemli bir yer edindi. Hakemlik sürecinde aldığı eğitimler ve deneyimler, onun lig maçlarında güvenilir bir isim olmasını sağladı.

Ancak 2024 yılında Türkiye Futbol Federasyonu tarafından Kol'un performansı yetersiz bulunarak alt klasman hakemliğe düşürüldüğü açıklanmıştır. Bu süreç, Kol için bir test dönemi olmuş ve tecrübelerini artırması gereken bir dönem olarak değerlendirilebilir. Yasin Kol, gösterdiği azim ve kararlılık sayesinde ertesi yıl yeniden Süper Lig maçlarında görev almaya başlamış, üst düzey liglerde hakemlik kariyerine kaldığı yerden devam etmiştir.

