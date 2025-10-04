Galatasaray Beşiktaş maçının VAR hakemi kim? GS-BJK derbisi VAR hakemi belli oldu!

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), Trendyol Süper Lig'in 8. hafta mücadelelerinde görev alacak VAR hakemlerini açıkladı. Taraftarlar ve futbolseverler, derbinin kritik VAR kararlarını ve hakem kadrosunu merakla takip ediyor. Birçok kişi, Galatasaray Beşiktaş maçının VAR hakemi kim olacak? sorusunun cevabını merak ediyor. Peki, Galatasaray Beşiktaş maçının VAR hakemleri kim? Detaylar haberimizde...

GALATASARAY BEŞİKTAŞ DERBİSİ HAKEMİ KİM OLACAK?

Trendyol Süper Lig'in 8. haftasındaki Galatasaray-Beşiktaş derbisinde hakem Yasin Kol'un görev yapacağı duyuruldu.

GALATASARAY BEŞİKTAŞ MAÇININ VAR HAKEMİ KİM?

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), Trendyol Süper Lig'in 8. hafta mücadelelerinde görev alacak VAR hakemlerini açıkladı. Bu akşam 20.00'de RAMS Park'ta oynanacak Galatasaray – Beşiktaş derbisinde VAR hakemi Ali Şansalan olacak. Maçta AVAR hakemliğini Mehmet Salih Mazlum, AVAR2 görevini ise Eren Özyemişçioğlu üstlenecek.