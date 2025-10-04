CANLI SKOR ANA SAYFA
Galatasaray Beşiktaş maçının VAR hakemi kim? GS-BJK derbisi VAR hakemi belli oldu!

Galatasaray Beşiktaş maçının VAR hakemi kim? GS-BJK derbisi VAR hakemi belli oldu!

Galatasaray – Beşiktaş derbisinde VAR hakemi kim olacak? Trendyol Süper Lig 8. hafta karşılaşmalarında VAR görevleri TFF tarafından açıklandı. Peki, bu kritik derbide Ali Şansalan VAR hakemi olarak sahada olacak mı? AVAR ve AVAR2 görevleri kimler tarafından yürütülecek? İşte GalatasarayBeşiktaş derbisine dair tüm VAR hakemi detayları ve maç saat bilgisi!

Galatasaray Beşiktaş maçının VAR hakemi kim? GS-BJK derbisi VAR hakemi belli oldu!

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), Trendyol Süper Lig'in 8. hafta mücadelelerinde görev alacak VAR hakemlerini açıkladı. Taraftarlar ve futbolseverler, derbinin kritik VAR kararlarını ve hakem kadrosunu merakla takip ediyor. Birçok kişi, Galatasaray Beşiktaş maçının VAR hakemi kim olacak? sorusunun cevabını merak ediyor. Peki, Galatasaray Beşiktaş maçının VAR hakemleri kim? Detaylar haberimizde...

GALATASARAY BEŞİKTAŞ DERBİSİ HAKEMİ KİM OLACAK?

Trendyol Süper Lig'in 8. haftasındaki Galatasaray-Beşiktaş derbisinde hakem Yasin Kol'un görev yapacağı duyuruldu.

GALATASARAY BEŞİKTAŞ MAÇININ VAR HAKEMİ KİM?

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), Trendyol Süper Lig'in 8. hafta mücadelelerinde görev alacak VAR hakemlerini açıkladı. Bu akşam 20.00'de RAMS Park'ta oynanacak Galatasaray – Beşiktaş derbisinde VAR hakemi Ali Şansalan olacak. Maçta AVAR hakemliğini Mehmet Salih Mazlum, AVAR2 görevini ise Eren Özyemişçioğlu üstlenecek.

