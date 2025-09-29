CANLI SKOR ANA SAYFA
Ziraat Türkiye Kupası
MasterChef kaptanlık oyununu kim kazandı? 28 Eylül MasterChef mavi ve kırmızı takım kaptanı kim oldu?

MasterChef kaptanlık oyununu kim kazandı? 28 Eylül MasterChef mavi ve kırmızı takım kaptanı kim oldu?

Masterchef Türkiye'de dün akşam yapılan kaptanlık oyunun kazananı belli oldu.Heyecan dolu Kaptanlık oyununu kim kazandı, Kırmızı ve mavi takımın kaptanları kim oldu, Yeni takımlarda kimler var? Merak edilen soruların cevabı haberimizde İşte detaylar...

Giriş Tarihi: 29 Eylül 2025 Pazartesi 11:27 Güncelleme Tarihi: 29 Eylül 2025 Pazartesi 11:35
MasterChef kaptanlık oyununu kim kazandı? 28 Eylül MasterChef mavi ve kırmızı takım kaptanı kim oldu?

Masterchef Türkiye'nin 28 Eylül 2025 tarihli bölümünde heyecan dolu kaptanlık oyunu ekrana geldi. Yarışmacılar, şeflerin karşısında en iyi tabaklarını hazırlayarak kaptanlık için mücadele etti. İzleyiciler, dün akşam yayınlanan bölümde kimin kaptanlık oyununu kazandığını merak ediyor. MasterChef Türkiye kırmızı ve mavi takım kaptanı kim oldu? sorularının cevabı araştırılıyor. Peki, MasterChef kaptanlık oyununu kim kazandı? 28 Eylül MasterChef mavi ve kırmızı takım kaptanı kim oldu? Detaylar haberimizde...

MASTERCHEF KAPTANLIK OYUNUNU KİM KAZANDI?

Şeflerin titiz değerlendirmesi sonucu, mavi takımın kaptanlığı Sezer'in oldu. Kırmızı takımda ise kaptanlık görevini Barış üstlendi.

MAVİ TAKIM YARIŞMACILARI KİM?

Sezer (Kaptan)

Çağatay

Özkan

Sümeyye

Ayla

Murat Can

İhsan

Eylül

Çağlar

Nisa

MASTERCHEF KIRMIZI TAKIM YARIŞMACILARI KİM?

Barış (Kaptan)

Furkan

Hakan

Gizem

Mert

Cansu

Onur

Aslı

Ayten

Deniz

