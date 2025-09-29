Masterchef Türkiye'nin 28 Eylül 2025 tarihli bölümünde heyecan dolu kaptanlık oyunu ekrana geldi. Yarışmacılar, şeflerin karşısında en iyi tabaklarını hazırlayarak kaptanlık için mücadele etti. İzleyiciler, dün akşam yayınlanan bölümde kimin kaptanlık oyununu kazandığını merak ediyor. MasterChef Türkiye kırmızı ve mavi takım kaptanı kim oldu? sorularının cevabı araştırılıyor. Peki, MasterChef kaptanlık oyununu kim kazandı? 28 Eylül MasterChef mavi ve kırmızı takım kaptanı kim oldu? Detaylar haberimizde...

MASTERCHEF KAPTANLIK OYUNUNU KİM KAZANDI?

Şeflerin titiz değerlendirmesi sonucu, mavi takımın kaptanlığı Sezer'in oldu. Kırmızı takımda ise kaptanlık görevini Barış üstlendi.

MAVİ TAKIM YARIŞMACILARI KİM?

Sezer (Kaptan)

Çağatay

Özkan

Sümeyye

Ayla

Murat Can

İhsan

Eylül

Çağlar

Nisa

MASTERCHEF KIRMIZI TAKIM YARIŞMACILARI KİM?

Barış (Kaptan)

Furkan

Hakan

Gizem

Mert

Cansu

Onur

Aslı

Ayten

Deniz

