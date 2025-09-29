Masterchef Türkiye'nin 28 Eylül 2025 tarihli bölümünde heyecan dolu kaptanlık oyunu ekrana geldi. Yarışmacılar, şeflerin karşısında en iyi tabaklarını hazırlayarak kaptanlık için mücadele etti. İzleyiciler, dün akşam yayınlanan bölümde kimin kaptanlık oyununu kazandığını merak ediyor. MasterChef Türkiye kırmızı ve mavi takım kaptanı kim oldu? sorularının cevabı araştırılıyor. Peki, MasterChef kaptanlık oyununu kim kazandı? 28 Eylül MasterChef mavi ve kırmızı takım kaptanı kim oldu? Detaylar haberimizde...
MASTERCHEF KAPTANLIK OYUNUNU KİM KAZANDI?
Şeflerin titiz değerlendirmesi sonucu, mavi takımın kaptanlığı Sezer'in oldu. Kırmızı takımda ise kaptanlık görevini Barış üstlendi.
MAVİ TAKIM YARIŞMACILARI KİM?
Sezer (Kaptan)
Özkan
Sümeyye
Ayla
Murat Can
İhsan
Eylül
Çağlar
Nisa
MASTERCHEF KIRMIZI TAKIM YARIŞMACILARI KİM?
Barış (Kaptan)
Furkan
Gizem
Mert
Cansu
Onur
Ayten
Deniz
Masterchef yeni bölüm fragmanı için tıklayınız