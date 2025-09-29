CANLI SKOR ANA SAYFA
Ziraat Türkiye Kupası
ANKARA HAVA DURUMU ☔ 30 Eylül Ankara'da hava nasıl olacak? Ankara günlük ve 5 günlük hava durumu tahmini!

Ankara hava durumu 30 Eylül Salı günü için belli oldu. Başkentte sıcaklık 22°C civarında seyredecek. Günün ilerleyen saatlerinde sağanak yağış ve gök gürültülü sağanak görülecek. Meteoroloji, Ankara’nın güney kesimleri için kuvvetli yağış uyarısı yaptı. İşte Ankara günlük ve 5 günlük hava tahmini…

Giriş Tarihi: 29 Eylül 2025 Pazartesi 10:14
30 Eylül 2025 Ankara hava durumu tahminleri merak ediliyor. Meteoroloji Genel Müdürlüğü'ne göre Ankara'da bugün parçalı ve çok bulutlu bir hava olacak. Öğle ve akşam saatlerinde sağanak yağışlar etkili olurken, gök gürültülü sağanakların yer yer kuvvetli olacağı bildirildi. Vatandaşlar, Ankara'da havanın nasıl olacağını merak ediyor. 30 Eylül Salı Ankara hava durumu araştırılıyor. Peki, 30 Eylül Salı Ankara'da hava nasıl olacak? Ankara günlük ve 5 günlük hava durumu detayları haberimizde…

ANKARA'DA HAVA NASIL OLACAK?

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün son değerlendirmelerine göre Ankara'da 30 Eylül Salı günü parçalı ve çok bulutlu bir hava bekleniyor. Gün boyunca sıcaklık 22°C civarında seyredecek. Öğle ve akşam saatlerinde başkentin farklı bölgelerinde yerel sağanak yağış ve gök gürültülü sağanak etkili olacak. Özellikle Ankara'nın güney ilçelerinde yağışların akşam saatlerinde yer yer kuvvetli olacağı tahmin ediliyor.

Bölgesel hava tahminlerine göre, yalnızca Ankara değil; Konya, Kırıkkale, Nevşehir ve Yozgat çevrelerinde de sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışların görülmesi bekleniyor. Yağışların Kırıkkale ve Yozgat çevrelerinde kuvvetli olacağı öngörülürken, Ankara'nın kuzeybatı kesimlerinde de aralıklarla yağmur geçişleri yaşanabilir.

30 EYLÜL ANKARA HAVA DURUMU

Ankara günlük hava durumu raporuna göre başkentte günün en yüksek sıcaklığı 22°C ölçülürken, akşam saatlerinde yağışla birlikte hava sıcaklığında düşüş yaşanması bekleniyor. Vatandaşların sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlara karşı dikkatli olmaları, özellikle güney bölgelerde kuvvetli yağış riskine karşı tedbirli bulunmaları öneriliyor.

