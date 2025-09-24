TRT 1 CANLI İZLE | Dinamo Zagreb-Fenerbahçe maçı şifresiz izle: TRT 1 nasıl izlenir? - 2025 TRT 1 frekans bilgileri

TRT 1 CANLI İZLE | 1968 yılında yayın hayatına başlayan TRT 1, Türk televizyonculuğunun en köklü ve en güvenilir kanallarından biri olmayı sürdürüyor. Zengin içerikleri, kaliteli yapımları ve geniş yayın yelpazesiyle farklı kitlelere ulaşan TRT 1, son yıllarda özellikle spor yayıncılığı alanında yaptığı hamlelerle adından sıkça söz ettiriyor. Gündemin en çok merak edilen başlıklarından biri ise "Dinamo Zagreb-Fenerbahçe maçı canlı izle" konusu. Avrupa arenasındaki bu kritik mücadeleyi TRT ekranlarından takip etmek isteyen izleyiciler, TRT 1 frekans bilgilerini ve TRT 1 yayın akşını araştırmaya devam ediyor. İşte detaylar...
TRT 1 ŞİFRESİZ NASIL İZLENİR?
TRT 1, yalnızca televizyon ekranlarıyla sınırlı kalmıyor. Günümüzde tablet, bilgisayar ve akıllı telefon gibi pek çok cihaz üzerinden de kolayca erişilebilen TRT 1, dijital yayıncılık alanındaki adımlarıyla izleyicilerine her an, her yerde ulaşmayı başarıyor.
DINAMO ZAGREB-FENERBAHÇE MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?
UEFA Avrupa Ligi'nde ilk maçına çıkmaya hazırlanan Fenerbahçe, Dinamo Zagreb ile 24 Eylül Çarşamba günü saat 22.00'de karşı karşıya gelecek. Maksimir Stadyumu'nda oynanacak Dinamo Zagreb-Fenerbahçe maçı Tabii ve TRT 1 ekranlarından canlı olarak yayınlanacak.
DINAMO ZAGREB-FENERBAHÇE MAÇI CANLI İZLE
DINAMO ZAGREB-FENERBAHÇE MAÇI NASIL İZLENİR?
Tabii ve TRT 1 ekranlarında canlı ve şifresiz olarak yayınlanacak Dinamo Zagreb-Fenerbahçe maçı, internet sitesi ve televizyon üzerinden izlenebilir.
2025 TRT 1 FREKANS BİLGİLERİ
TRT 1 frekans bilgileri aşağıdaki gibidir:
TÜRKSAT 4A (42°E) - 11.958 11.958 V 27500 5/6
TÜRKSAT 3A (42°E) - 11.096 11.096 H 30000 5/6
24 EYLÜL ÇARŞAMBA TRT 1 YAYIN AKIŞI
24 Eylül 2025 Çarşamba günü TRT 1 yayın akışı şöyle:
05.33 İstiklal Marşı
05.35 Turgay Başyayla İle Lezzetli Tavsiye
06.25 Kalk Gidelim
09.20 Adını Sen Koy
10.30 Alişan İle Hayata Gülümse
13.15 Seksenler
14.30 Set Sayısı
15.00 Polonya-Türkiye FIVB Erkekler Voleybol Şampiyonası çeyrek final maçı
16.45 Hayallerinin Peşinde
17.45 Lingo Türkiye
19.00 Ana Haber
19.55 İddiaların Aksine
20.00 Maç Önü
22.00 Dinamo Zagreb-Fenerbahçe UEFA Avrupa Ligi maçı
00.15 Cennetin Çocukları
02.55 Seksenler
04.15 Lingo Türkiye