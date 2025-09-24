TRT 1 CANLI İZLE | Dinamo Zagreb-Fenerbahçe maçı şifresiz izle: TRT 1 nasıl izlenir? - 2025 TRT 1 frekans bilgileri

TRT 1 CANLI İZLE | 1968 yılında yayın hayatına başlayan TRT 1, Türk televizyonculuğunun en köklü ve en güvenilir kanallarından biri olmayı sürdürüyor. Zengin içerikleri, kaliteli yapımları ve geniş yayın yelpazesiyle farklı kitlelere ulaşan TRT 1, son yıllarda özellikle spor yayıncılığı alanında yaptığı hamlelerle adından sıkça söz ettiriyor. Gündemin en çok merak edilen başlıklarından biri ise "Dinamo Zagreb-Fenerbahçe maçı canlı izle" konusu. Avrupa arenasındaki bu kritik mücadeleyi TRT ekranlarından takip etmek isteyen izleyiciler, TRT 1 frekans bilgilerini ve TRT 1 yayın akşını araştırmaya devam ediyor. İşte detaylar...

TRT 1, yalnızca televizyon ekranlarıyla sınırlı kalmıyor. Günümüzde tablet, bilgisayar ve akıllı telefon gibi pek çok cihaz üzerinden de kolayca erişilebilen TRT 1, dijital yayıncılık alanındaki adımlarıyla izleyicilerine her an, her yerde ulaşmayı başarıyor.

DINAMO ZAGREB-FENERBAHÇE MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?

UEFA Avrupa Ligi'nde ilk maçına çıkmaya hazırlanan Fenerbahçe, Dinamo Zagreb ile 24 Eylül Çarşamba günü saat 22.00'de karşı karşıya gelecek. Maksimir Stadyumu'nda oynanacak Dinamo Zagreb-Fenerbahçe maçı Tabii ve TRT 1 ekranlarından canlı olarak yayınlanacak.

Tabii ve TRT 1 ekranlarında canlı ve şifresiz olarak yayınlanacak Dinamo Zagreb-Fenerbahçe maçı, internet sitesi ve televizyon üzerinden izlenebilir.

2025 TRT 1 FREKANS BİLGİLERİ

TRT 1 frekans bilgileri aşağıdaki gibidir:

TÜRKSAT 4A (42°E) - 11.958 11.958 V 27500 5/6

TÜRKSAT 3A (42°E) - 11.096 11.096 H 30000 5/6

24 EYLÜL ÇARŞAMBA TRT 1 YAYIN AKIŞI

24 Eylül 2025 Çarşamba günü TRT 1 yayın akışı şöyle:

05.33 İstiklal Marşı

05.35 Turgay Başyayla İle Lezzetli Tavsiye

06.25 Kalk Gidelim

09.20 Adını Sen Koy

10.30 Alişan İle Hayata Gülümse

13.15 Seksenler

14.30 Set Sayısı

15.00 Polonya-Türkiye FIVB Erkekler Voleybol Şampiyonası çeyrek final maçı

16.45 Hayallerinin Peşinde

17.45 Lingo Türkiye

19.00 Ana Haber

19.55 İddiaların Aksine

20.00 Maç Önü

22.00 Dinamo Zagreb-Fenerbahçe UEFA Avrupa Ligi maçı

00.15 Cennetin Çocukları

02.55 Seksenler

04.15 Lingo Türkiye