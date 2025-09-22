Zecorner Kayserispor Beşiktaş maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Süper Lig'de haftanın en önemli maçlarından biri için geri sayım başladı. Hem Beşiktaş hem de Kayserispor taraftarı, bu kritik karşılaşmayı büyük bir heyecanla bekliyor. Beşiktaş, deplasmanda kazanarak zirve yarışında avantaj elde etmeyi hedeflerken, Zecorner Kayserispor kendi sahasında galibiyet peşinde olacak. Bu nedenle "Kayserispor – Beşiktaş maçı ne zaman oynanacak?" sorusu gündemdeki yerini koruyor. Peki, Kayserispor-Beşiktaş maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Detaylar haberimizde...

KAYSERİSPOR-BEŞİKTAŞ MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Beşiktaş, Trendyol Süper Lig 1. hafta erteleme müsabakasında, 24 Eylül Çarşamba günü saat 20.00'de RHG Enertürk Enerji Stadyumu'nda Zecorner Kayserispor ile karşılaşacak.

KAYSERİSPOR BEŞİKTAŞ MAÇI HANGİ KANALDA?

