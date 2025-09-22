BİM 23-26 EYLÜL 2025 AKTÜEL ÜRÜNLER KATALOĞU 📌 BİM'de bu hafta neler var? BİM 23-26 Eylül 2025 aktüel ürünler neler?

BİM 23-26 EYLÜL AKTÜEL ÜRÜNLER | BİM 23-26 Eylül 2025 aktüel ürünler listesi açıklandı. Tüketiciler, "BİM 23-26 Eylül 2025 aktüel ürünler kataloğu hangi ürünleri kapsıyor?" sorusunun yanıtını araştırıyor. Bu hafta raflarda yerini alacak indirimli ürünler arasında temel gıda ürünleri, et çeşitleri ve kahvaltılıklar yer alıyor. Alışveriş tutkunları, BİM 23-26 Eylül 2025 aktüel ürünler kataloğu sayesinde ihtiyaçlarını uygun fiyatlarla karşılama fırsatı bulacak. Özellikle şarküteri ürünlerinde dikkat çeken indirimler var. Peki, BİM 23-26 Eylül 2025 aktüel ürünler neler, hangi fırsatlar öne çıkıyor? İşte detaylı liste…
23-26 EYLÜL BİM AKTÜEL ÜRÜNLER KATALOĞU
Ev Tekstili ve Giyim
Softy Çift Kişilik Battaniye (200x220 cm) – 529 TL
Softy Tek Kişilik Battaniye (150x220 cm) – 499 TL
Çift Kişilik Sıvı Geçirmez Lastikli Alez (160x200+25 cm) – 299 TL
Tek Kişilik Sıvı Geçirmez Lastikli Alez (100x200+25 cm) – 225 TL
Yastık Alez (50x70 cm) – 65 TL
Masa Örtüsü Pötikare (140x140 cm) – 79 TL
Kadın Düğmeli Pijama Takımı (S-M-L-XL) – 369 TL
Erkek Pijama Takımı (S-M-L-XL) – 309 TL
Erkek Pantolon (S-M-L-XL) – 319 TL
Erkek Sweatshirt (M. Botti Studio) – 179 TL
Kadın Bluz Çeşitleri – 239 TL / 219 TL
Polar Yelek Kadın – 209 TL
Polar Yelek Erkek – 209 TL
Çocuk Polar Yelek (7/8 Yaş – 9/10 Yaş) – 179 TL
Penye Yastık Kılıfı (50x70 cm, fermuarlı) – 75 TL
Kurulama Bezi 3'lü (30x50 cm) – 39 TL
Kıvırcık Paspas (40x60 cm) – 139 TL
Kapı Önü Paspası (40x60 cm, PVC tabanlı) – 65 TL
Çamaşır Yıkama Filesi (40x60 cm, bağlama ipli) – 29 TL
Fermuarlı Sütyen Filesi – 39 TL
Fermuarlı Ayakkabı Yıkama Filesi (40x37 cm) – 35 TL
Havlu Saç Bonesi – 45 TL
Çocuk Ev Ayakkabısı (31-35 numara, havuz tabanlı) – 169 TL
Demlematik (33x35 cm) – 36 TL
Mutfak Ürünleri
Desenli Emaye Tencere (20 cm) – 429 TL
Emaye Ürünler (14-16 cm tencere/sahan) – 319 TL
Pasta Tabağı 4'lü (20 cm) – 219 TL
Makarna Tabağı (25,5x5 cm) – 89 TL
Benante Dikdörtgen Servis Tabağı (20x16 cm) – 79 TL
2 Bölmeli Servis Tabağı (17,5x9,5 cm) – 89 TL
Cam Kurabiyelik (900 cc) – 129 TL
Çift Cidarlı Renkli Cam Kupa (250 cc) – 219 TL
Cam Kupa 6'lı (190 cc) – 125 TL
Cam Espresso Fincanı 6'lı (90 cc) – 99 TL
Lal Meşrubat Bardağı 3'lü (480 cc) – 99 TL
Lal Su Bardağı 3'lü (345 cc) – 89 TL
Lal Kahve Yanı Su Bardağı 3'lü (95 cc) – 59 TL
Lal Çay Bardağı 6'lı (170 cc) – 119 TL
Pirge Şef Bıçağı (19 cm) – 349 TL
Pirge Dilimleme Bıçağı (18 cm) – 299 TL
Oval Çelik Sunum Tepsisi (30x24 cm) – 59 TL
Pastacılık ve Saklama Ürünleri
Tek Fiyat Çelik Pastacılık Ürünleri (Pasta Paleti 20 cm, Servis Spatulası 16 cm, Kıvrık Pasta Paleti 19 cm) – 179 TL
Chef's Kek Kalıbı Çeşitleri – 149 TL
Silikon Muffin Kalıbı – 35 TL
Kağıt Sufle Kabı 10'lu – 29 TL
Saklama Kaplı Kurabiye Seti – 99 TL
Silikon Kek Kalıbı Çeşitleri – 99 TL
Hamur Kazıyıcı / Pizza Ruleti – 149 TL
Yuvarlak Tepsi (36 cm) – 89 TL
Rendeli Saklama/Karıştırma Kabı – 149 TL
Dikdörtgen Saklama Kabı (2,7-4,2 lt) – 109 TL
Tek Fiyat Saklama Kabı Çeşitleri – 55 TL
Dondurucu Saklama Kapları (1100 ml, 1170 ml, 2400 ml, 2470 ml) – 32-55 TL
Karma Mutfak Ürünleri – 32 TL
Telefon Tutucu – 13 TL
Ahşap Görünümlü Plastik Askı (3'lü) – 55 TL
Çizgi Gravürlü Banyo Seti – 429 TL
Vantuzlu Kaydırmaz Banyo Paspası (37x69 cm) – 129 TL
Elektronik ve Ev Aletleri
LG 65 inç 4K HDR10 NanoCell TV – 39.900 TL
LG 55 inç 4K HDR10 NanoCell TV – 32.900 TL
Polisan Acqua Tavan Boyası (10 lt/17,5 kg) – 499 TL
Polisan Acqua İç Cephe Boyası (5,9 lt/10 kg) – 399 TL
Silikon Derz Çekme Raglesi 4'lü – 75 TL
Robot Fırça Plastik Saplı 3'lü – 89 TL
Kurbağacık Anahtar 10'' – 329 TL
Derz Kazıma Aparatı – 69 TL
Universal Mobilya Sabitleme Kiti – 99 TL
Plastik Boya Karıştırıcı – 79 TL
Froggo Kedi Tırmalama Direği – 249 TL
Happy Toolz Evcil Hayvan Tüy Toplama Eldiveni – 79 TL
Polimod Mama ve Su Kapları – 29 TL – 39 TL
Polimod Kedi Kumu Küreği – 19 TL
Ankastre ve Küçük Ev Aletleri
Kumtel Beyaz Turbo Cam Ankastre Set – 9.450 TL
Kumtel Siyah Turbo Cam Ankastre Set – 8.990 TL
Kumtel 70 L XXL Midi Fırın – 3.190 TL
Philips Air Fryer XXL – 3.790 TL
De'Longhi Tam Otomatik Kahve Makinesi – 15.990 TL
Fakir Köze Sütlü Türk Kahve Makinesi – 1.590 TL
Fakir Çay Makinesi – 1.190 TL
Fakir 6 Dilim Tost Makinesi – 2.390 TL
Fakir Brila Buharlı Ütü – 1.375 TL
Altus Mini Ütü – 890 TL
Multi Brewer Kahve Makinesi – 399 TL
Rexon 2'si 1 Arada Saç Düzleştirici – 799 TL
Fakir Extrem Saç & Sakal Kesme Makinesi – 699 TL
Yüz Masaj Aleti Çeşitleri – 149-199 TL
Oyuncaklar
Lego Friends Plaj Standı – 645 TL
Lego Friends Plaj Su Motoru – 375 TL
Lego Polis Arabası – 399 TL
Lego Şehir Başlangıç Setleri – 449 TL
Monster Truck Power Arabalar – 299 TL
Tekli Arabalar – 99 TL
Ahşap Araba Rafı (30 araç kapasiteli) – 249 TL
Oyuncak Arazi Aracı – 109 TL
Oyuncak Uçak – 199 TL
Doktor Çantası – 119 TL
Sök-Tak Hayvanlar – 129 TL
Maze Breaker Robot Oyuncak – 899 TL
3D Yapboz Geometrik Şekiller – 199 TL
Eğitici Bardaklar Oyunu – 149 TL
Muzip Sayılar Kutu Oyunu – 379 TL
Manyetik Eğitici Puzzle (56 Parça) – 799 TL
İlk Cırt Cırtlı Keçeli Etkinlik Kitabım – 249 TL
Aktivite Kitapları – 39 TL
Neon Simli Oyun Hamuru (4x100 g) – 79 TL
Kinetik Oyun Kumu (500 g) – 89 TL
Oyuncak Hayvanlar – 89 TL
Top (22 cm) – 79 TL
Zeka Küpü – 39 TL
Patlayan Patates Oyunu – 229 TL