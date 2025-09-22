BİM 23-26 EYLÜL 2025 AKTÜEL ÜRÜNLER KATALOĞU 📌 BİM'de bu hafta neler var? BİM 23-26 Eylül 2025 aktüel ürünler neler?

CANLI SKOR ANA SAYFA
BİM 23-26 Eylül 2025 aktüel ürünler kataloğu yayımlandı. Vatandaşlar, “BİM 23-26 Eylül 2025 aktüel ürünler neler, hangi ürünler indirimde?” sorusuna yanıt arıyor. Hafta içi indirim fırsatlarını takip eden tüketiciler için hazırlanan katalog, hem temel gıda ürünleri hem de şarküteri reyonunda avantajlı fiyatlar sunuyor. Peki, BİM'de bu hafta neler var? BİM 23-26 Eylül 2025 aktüel ürünler neler?

Giriş Tarihi: 22 Eylül 2025 Pazartesi 13:15 Güncelleme Tarihi: 22 Eylül 2025 Pazartesi 13:34
BİM 23-26 EYLÜL AKTÜEL ÜRÜNLER | BİM 23-26 Eylül 2025 aktüel ürünler listesi açıklandı. Tüketiciler, "BİM 23-26 Eylül 2025 aktüel ürünler kataloğu hangi ürünleri kapsıyor?" sorusunun yanıtını araştırıyor. Bu hafta raflarda yerini alacak indirimli ürünler arasında temel gıda ürünleri, et çeşitleri ve kahvaltılıklar yer alıyor. Alışveriş tutkunları, BİM 23-26 Eylül 2025 aktüel ürünler kataloğu sayesinde ihtiyaçlarını uygun fiyatlarla karşılama fırsatı bulacak. Özellikle şarküteri ürünlerinde dikkat çeken indirimler var. Peki, BİM 23-26 Eylül 2025 aktüel ürünler neler, hangi fırsatlar öne çıkıyor? İşte detaylı liste…

23-26 EYLÜL BİM AKTÜEL ÜRÜNLER KATALOĞU

Ev Tekstili ve Giyim

  • Softy Çift Kişilik Battaniye (200x220 cm) – 529 TL

  • Softy Tek Kişilik Battaniye (150x220 cm) – 499 TL

  • Çift Kişilik Sıvı Geçirmez Lastikli Alez (160x200+25 cm) – 299 TL

  • Tek Kişilik Sıvı Geçirmez Lastikli Alez (100x200+25 cm) – 225 TL

  • Yastık Alez (50x70 cm) – 65 TL

  • Masa Örtüsü Pötikare (140x140 cm) – 79 TL

  • Kadın Düğmeli Pijama Takımı (S-M-L-XL) – 369 TL

  • Erkek Pijama Takımı (S-M-L-XL) – 309 TL

  • Erkek Pantolon (S-M-L-XL) – 319 TL

  • Erkek Sweatshirt (M. Botti Studio) – 179 TL

  • Kadın Bluz Çeşitleri – 239 TL / 219 TL

  • Polar Yelek Kadın – 209 TL

  • Polar Yelek Erkek – 209 TL

  • Çocuk Polar Yelek (7/8 Yaş – 9/10 Yaş) – 179 TL

  • Penye Yastık Kılıfı (50x70 cm, fermuarlı) – 75 TL

  • Kurulama Bezi 3'lü (30x50 cm) – 39 TL

  • Kıvırcık Paspas (40x60 cm) – 139 TL

  • Kapı Önü Paspası (40x60 cm, PVC tabanlı) – 65 TL

  • Çamaşır Yıkama Filesi (40x60 cm, bağlama ipli) – 29 TL

  • Fermuarlı Sütyen Filesi – 39 TL

  • Fermuarlı Ayakkabı Yıkama Filesi (40x37 cm) – 35 TL

  • Havlu Saç Bonesi – 45 TL

  • Çocuk Ev Ayakkabısı (31-35 numara, havuz tabanlı) – 169 TL

  • Demlematik (33x35 cm) – 36 TL

Mutfak Ürünleri

  • Desenli Emaye Tencere (20 cm) – 429 TL

  • Emaye Ürünler (14-16 cm tencere/sahan) – 319 TL

  • Pasta Tabağı 4'lü (20 cm) – 219 TL

  • Makarna Tabağı (25,5x5 cm) – 89 TL

  • Benante Dikdörtgen Servis Tabağı (20x16 cm) – 79 TL

  • 2 Bölmeli Servis Tabağı (17,5x9,5 cm) – 89 TL

  • Cam Kurabiyelik (900 cc) – 129 TL

  • Çift Cidarlı Renkli Cam Kupa (250 cc) – 219 TL

  • Cam Kupa 6'lı (190 cc) – 125 TL

  • Cam Espresso Fincanı 6'lı (90 cc) – 99 TL

  • Lal Meşrubat Bardağı 3'lü (480 cc) – 99 TL

  • Lal Su Bardağı 3'lü (345 cc) – 89 TL

  • Lal Kahve Yanı Su Bardağı 3'lü (95 cc) – 59 TL

  • Lal Çay Bardağı 6'lı (170 cc) – 119 TL

  • Pirge Şef Bıçağı (19 cm) – 349 TL

  • Pirge Dilimleme Bıçağı (18 cm) – 299 TL

  • Oval Çelik Sunum Tepsisi (30x24 cm) – 59 TL

Pastacılık ve Saklama Ürünleri

  • Tek Fiyat Çelik Pastacılık Ürünleri (Pasta Paleti 20 cm, Servis Spatulası 16 cm, Kıvrık Pasta Paleti 19 cm) – 179 TL

  • Chef's Kek Kalıbı Çeşitleri – 149 TL

  • Silikon Muffin Kalıbı – 35 TL

  • Kağıt Sufle Kabı 10'lu – 29 TL

  • Saklama Kaplı Kurabiye Seti – 99 TL

  • Silikon Kek Kalıbı Çeşitleri – 99 TL

  • Hamur Kazıyıcı / Pizza Ruleti – 149 TL

  • Yuvarlak Tepsi (36 cm) – 89 TL

  • Rendeli Saklama/Karıştırma Kabı – 149 TL

  • Dikdörtgen Saklama Kabı (2,7-4,2 lt) – 109 TL

  • Tek Fiyat Saklama Kabı Çeşitleri – 55 TL

  • Dondurucu Saklama Kapları (1100 ml, 1170 ml, 2400 ml, 2470 ml) – 32-55 TL

  • Karma Mutfak Ürünleri – 32 TL

  • Telefon Tutucu – 13 TL

  • Ahşap Görünümlü Plastik Askı (3'lü) – 55 TL

  • Çizgi Gravürlü Banyo Seti – 429 TL

  • Vantuzlu Kaydırmaz Banyo Paspası (37x69 cm) – 129 TL

Elektronik ve Ev Aletleri

  • LG 65 inç 4K HDR10 NanoCell TV – 39.900 TL

  • LG 55 inç 4K HDR10 NanoCell TV – 32.900 TL

  • Polisan Acqua Tavan Boyası (10 lt/17,5 kg) – 499 TL

  • Polisan Acqua İç Cephe Boyası (5,9 lt/10 kg) – 399 TL

  • Silikon Derz Çekme Raglesi 4'lü – 75 TL

  • Robot Fırça Plastik Saplı 3'lü – 89 TL

  • Kurbağacık Anahtar 10'' – 329 TL

  • Derz Kazıma Aparatı – 69 TL

  • Universal Mobilya Sabitleme Kiti – 99 TL

  • Plastik Boya Karıştırıcı – 79 TL

  • Froggo Kedi Tırmalama Direği – 249 TL

  • Happy Toolz Evcil Hayvan Tüy Toplama Eldiveni – 79 TL

  • Polimod Mama ve Su Kapları – 29 TL – 39 TL

  • Polimod Kedi Kumu Küreği – 19 TL

Ankastre ve Küçük Ev Aletleri

  • Kumtel Beyaz Turbo Cam Ankastre Set – 9.450 TL

  • Kumtel Siyah Turbo Cam Ankastre Set – 8.990 TL

  • Kumtel 70 L XXL Midi Fırın – 3.190 TL

  • Philips Air Fryer XXL – 3.790 TL

  • De'Longhi Tam Otomatik Kahve Makinesi – 15.990 TL

  • Fakir Köze Sütlü Türk Kahve Makinesi – 1.590 TL

  • Fakir Çay Makinesi – 1.190 TL

  • Fakir 6 Dilim Tost Makinesi – 2.390 TL

  • Fakir Brila Buharlı Ütü – 1.375 TL

  • Altus Mini Ütü – 890 TL

  • Multi Brewer Kahve Makinesi – 399 TL

  • Rexon 2'si 1 Arada Saç Düzleştirici – 799 TL

  • Fakir Extrem Saç & Sakal Kesme Makinesi – 699 TL

  • Yüz Masaj Aleti Çeşitleri – 149-199 TL

Oyuncaklar

  • Lego Friends Plaj Standı – 645 TL

  • Lego Friends Plaj Su Motoru – 375 TL

  • Lego Polis Arabası – 399 TL

  • Lego Şehir Başlangıç Setleri – 449 TL

  • Monster Truck Power Arabalar – 299 TL

  • Tekli Arabalar – 99 TL

  • Ahşap Araba Rafı (30 araç kapasiteli) – 249 TL

  • Oyuncak Arazi Aracı – 109 TL

  • Oyuncak Uçak – 199 TL

  • Doktor Çantası – 119 TL

  • Sök-Tak Hayvanlar – 129 TL

  • Maze Breaker Robot Oyuncak – 899 TL

  • 3D Yapboz Geometrik Şekiller – 199 TL

  • Eğitici Bardaklar Oyunu – 149 TL

  • Muzip Sayılar Kutu Oyunu – 379 TL

  • Manyetik Eğitici Puzzle (56 Parça) – 799 TL

  • İlk Cırt Cırtlı Keçeli Etkinlik Kitabım – 249 TL

  • Aktivite Kitapları – 39 TL

  • Neon Simli Oyun Hamuru (4x100 g) – 79 TL

  • Kinetik Oyun Kumu (500 g) – 89 TL

  • Oyuncak Hayvanlar – 89 TL

  • Top (22 cm) – 79 TL

  • Zeka Küpü – 39 TL

  • Patlayan Patates Oyunu – 229 TL

