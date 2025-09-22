BİM 23-26 EYLÜL 2025 AKTÜEL ÜRÜNLER KATALOĞU 📌 BİM'de bu hafta neler var? BİM 23-26 Eylül 2025 aktüel ürünler neler?

Son dakika spor haberlerinden haberdar olmak için Google News fotomac.com.tr 'ye abone olun.

BİM 23-26 EYLÜL AKTÜEL ÜRÜNLER | BİM 23-26 Eylül 2025 aktüel ürünler listesi açıklandı. Tüketiciler, "BİM 23-26 Eylül 2025 aktüel ürünler kataloğu hangi ürünleri kapsıyor?" sorusunun yanıtını araştırıyor. Bu hafta raflarda yerini alacak indirimli ürünler arasında temel gıda ürünleri, et çeşitleri ve kahvaltılıklar yer alıyor. Alışveriş tutkunları, BİM 23-26 Eylül 2025 aktüel ürünler kataloğu sayesinde ihtiyaçlarını uygun fiyatlarla karşılama fırsatı bulacak. Özellikle şarküteri ürünlerinde dikkat çeken indirimler var. Peki, BİM 23-26 Eylül 2025 aktüel ürünler neler, hangi fırsatlar öne çıkıyor? İşte detaylı liste…

23-26 EYLÜL BİM AKTÜEL ÜRÜNLER KATALOĞU

Ev Tekstili ve Giyim

Softy Çift Kişilik Battaniye (200x220 cm) – 529 TL

Softy Tek Kişilik Battaniye (150x220 cm) – 499 TL

Çift Kişilik Sıvı Geçirmez Lastikli Alez (160x200+25 cm) – 299 TL

Tek Kişilik Sıvı Geçirmez Lastikli Alez (100x200+25 cm) – 225 TL

Yastık Alez (50x70 cm) – 65 TL

Masa Örtüsü Pötikare (140x140 cm) – 79 TL

Kadın Düğmeli Pijama Takımı (S-M-L-XL) – 369 TL

Erkek Pijama Takımı (S-M-L-XL) – 309 TL

Erkek Pantolon (S-M-L-XL) – 319 TL

Erkek Sweatshirt (M. Botti Studio) – 179 TL

Kadın Bluz Çeşitleri – 239 TL / 219 TL

Polar Yelek Kadın – 209 TL

Polar Yelek Erkek – 209 TL

Çocuk Polar Yelek (7/8 Yaş – 9/10 Yaş) – 179 TL

Penye Yastık Kılıfı (50x70 cm, fermuarlı) – 75 TL

Kurulama Bezi 3'lü (30x50 cm) – 39 TL

Kıvırcık Paspas (40x60 cm) – 139 TL

Kapı Önü Paspası (40x60 cm, PVC tabanlı) – 65 TL

Çamaşır Yıkama Filesi (40x60 cm, bağlama ipli) – 29 TL

Fermuarlı Sütyen Filesi – 39 TL

Fermuarlı Ayakkabı Yıkama Filesi (40x37 cm) – 35 TL

Havlu Saç Bonesi – 45 TL

Çocuk Ev Ayakkabısı (31-35 numara, havuz tabanlı) – 169 TL

Demlematik (33x35 cm) – 36 TL

Mutfak Ürünleri

Desenli Emaye Tencere (20 cm) – 429 TL

Emaye Ürünler (14-16 cm tencere/sahan) – 319 TL

Pasta Tabağı 4'lü (20 cm) – 219 TL

Makarna Tabağı (25,5x5 cm) – 89 TL

Benante Dikdörtgen Servis Tabağı (20x16 cm) – 79 TL

2 Bölmeli Servis Tabağı (17,5x9,5 cm) – 89 TL

Cam Kurabiyelik (900 cc) – 129 TL

Çift Cidarlı Renkli Cam Kupa (250 cc) – 219 TL

Cam Kupa 6'lı (190 cc) – 125 TL

Cam Espresso Fincanı 6'lı (90 cc) – 99 TL

Lal Meşrubat Bardağı 3'lü (480 cc) – 99 TL

Lal Su Bardağı 3'lü (345 cc) – 89 TL

Lal Kahve Yanı Su Bardağı 3'lü (95 cc) – 59 TL

Lal Çay Bardağı 6'lı (170 cc) – 119 TL

Pirge Şef Bıçağı (19 cm) – 349 TL

Pirge Dilimleme Bıçağı (18 cm) – 299 TL

Oval Çelik Sunum Tepsisi (30x24 cm) – 59 TL

Pastacılık ve Saklama Ürünleri

Tek Fiyat Çelik Pastacılık Ürünleri (Pasta Paleti 20 cm, Servis Spatulası 16 cm, Kıvrık Pasta Paleti 19 cm) – 179 TL

Chef's Kek Kalıbı Çeşitleri – 149 TL

Silikon Muffin Kalıbı – 35 TL

Kağıt Sufle Kabı 10'lu – 29 TL

Saklama Kaplı Kurabiye Seti – 99 TL

Silikon Kek Kalıbı Çeşitleri – 99 TL

Hamur Kazıyıcı / Pizza Ruleti – 149 TL

Yuvarlak Tepsi (36 cm) – 89 TL

Rendeli Saklama/Karıştırma Kabı – 149 TL

Dikdörtgen Saklama Kabı (2,7-4,2 lt) – 109 TL

Tek Fiyat Saklama Kabı Çeşitleri – 55 TL

Dondurucu Saklama Kapları (1100 ml, 1170 ml, 2400 ml, 2470 ml) – 32-55 TL

Karma Mutfak Ürünleri – 32 TL

Telefon Tutucu – 13 TL

Ahşap Görünümlü Plastik Askı (3'lü) – 55 TL

Çizgi Gravürlü Banyo Seti – 429 TL

Vantuzlu Kaydırmaz Banyo Paspası (37x69 cm) – 129 TL

Elektronik ve Ev Aletleri

LG 65 inç 4K HDR10 NanoCell TV – 39.900 TL

LG 55 inç 4K HDR10 NanoCell TV – 32.900 TL

Polisan Acqua Tavan Boyası (10 lt/17,5 kg) – 499 TL

Polisan Acqua İç Cephe Boyası (5,9 lt/10 kg) – 399 TL

Silikon Derz Çekme Raglesi 4'lü – 75 TL

Robot Fırça Plastik Saplı 3'lü – 89 TL

Kurbağacık Anahtar 10'' – 329 TL

Derz Kazıma Aparatı – 69 TL

Universal Mobilya Sabitleme Kiti – 99 TL

Plastik Boya Karıştırıcı – 79 TL

Froggo Kedi Tırmalama Direği – 249 TL

Happy Toolz Evcil Hayvan Tüy Toplama Eldiveni – 79 TL

Polimod Mama ve Su Kapları – 29 TL – 39 TL

Polimod Kedi Kumu Küreği – 19 TL

Ankastre ve Küçük Ev Aletleri

Kumtel Beyaz Turbo Cam Ankastre Set – 9.450 TL

Kumtel Siyah Turbo Cam Ankastre Set – 8.990 TL

Kumtel 70 L XXL Midi Fırın – 3.190 TL

Philips Air Fryer XXL – 3.790 TL

De'Longhi Tam Otomatik Kahve Makinesi – 15.990 TL

Fakir Köze Sütlü Türk Kahve Makinesi – 1.590 TL

Fakir Çay Makinesi – 1.190 TL

Fakir 6 Dilim Tost Makinesi – 2.390 TL

Fakir Brila Buharlı Ütü – 1.375 TL

Altus Mini Ütü – 890 TL

Multi Brewer Kahve Makinesi – 399 TL

Rexon 2'si 1 Arada Saç Düzleştirici – 799 TL

Fakir Extrem Saç & Sakal Kesme Makinesi – 699 TL

Yüz Masaj Aleti Çeşitleri – 149-199 TL

Oyuncaklar