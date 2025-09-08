CANLI SKOR ANA SAYFA
DGS TERCİH SONUÇLARI 8 EYLÜL 2025 SORGULAMA EKRANI

DGS TERCİH SONUÇLARI 8 EYLÜL 2025 SORGULAMA EKRANI

Son dakika haberi... Dikey Geçiş Sınavı DGS 2025 yerleştirme işlemleri tamamlandı. Peki, DGS tercih sonuçları nereden, nasıl öğrenilir? Ayrıntılar haberimizde...

Giriş Tarihi: 08 Eylül 2025 Pazartesi 15:15
DGS TERCİH SONUÇLARI 8 EYLÜL 2025 SORGULAMA EKRANI

ÖSYM, DGS 2025 tercih sonuçları sorgulama ekranının erişime açıldığını duyurdu. Sonuçlar ÖSYM'nin sonuç sorgulama ekranı "sonuc.osym.ov.tr" adresi üzerinden ulaşılabiliyor.

DGS TERCİH SONUÇLARI 2025 AÇIKLANDI

28 Ağustos-04 Eylül 2025 tarihleri arasında tercihleri alınan 2025 Dikey Geçiş Sınavı'nın (2025-DGS) yerleştirme işlemleri tamamlanmıştır. Adaylar, yerleştirme sonuçlarına 8 Eylül 2025 tarihinde saat 14.00'ten itibaren ÖSYM'nin https://sonuc.osym.gov.tr adresinden T.C. kimlik numarası ve aday şifresiyle erişebilecek.

👉🏼DGS TERCİH SONUÇLARI İÇİN TIKLAYINIZ

Anasayfa
