DGS TERCİH SONUÇLARI 8 EYLÜL 2025 SORGULAMA EKRANI

ÖSYM, DGS 2025 tercih sonuçları sorgulama ekranının erişime açıldığını duyurdu. Sonuçlar ÖSYM'nin sonuç sorgulama ekranı "sonuc.osym.ov.tr" adresi üzerinden ulaşılabiliyor.
DGS TERCİH SONUÇLARI 2025 AÇIKLANDI
28 Ağustos-04 Eylül 2025 tarihleri arasında tercihleri alınan 2025 Dikey Geçiş Sınavı'nın (2025-DGS) yerleştirme işlemleri tamamlanmıştır. Adaylar, yerleştirme sonuçlarına 8 Eylül 2025 tarihinde saat 14.00'ten itibaren ÖSYM'nin https://sonuc.osym.gov.tr adresinden T.C. kimlik numarası ve aday şifresiyle erişebilecek.
👉🏼DGS TERCİH SONUÇLARI İÇİN TIKLAYINIZ