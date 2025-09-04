Balıkesir'de deprem mi oldu? Balıkesir'de kaç şiddetinde deprem oldu? Merkez üssü neresi? Hangi iller hissetti? AFAD, Kandiili son depremler

Son dakika spor haberlerinden haberdar olmak için Google News fotomac.com.tr 'ye abone olun.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), sabah saat 06.21'de Balıkesir'de deprem meydana geldiğini duyurdu. Kısa süreli panik yaratan sarsıntı, Balıkesir'in yanı sıra çevre illerde de hissedildi. Depremin ardından vatandaşlar, "Balıkesir'de deprem mi oldu, kaç şiddetindeydi, merkez üssü neresi, hangi illerde hissedildi?" sorularına yanıt aramaya başladı. Detaylar haberimizde...

BALIKESİR'DE KAÇ ŞİDDETİNDE DEPREM OLDU?

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) tarafından açıklanan verilere göre, Balıkesir'de 3,6 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Merkez üssü Sındırgı olan sarsıntının saat 06.21'de 9,4 kilometre derinlikte yaşandığı belirtildi.

Balıkesir'de 3,6 büyüklüğünde yaşanan depremin ardından 06.58 ve 06.59 saatlerinde 3,4 ve 3,3 büyüklüğünde iki deprem daha meydana geldi.

KANDİLLİ RASATHANESİ SON DEPREMLER

Kandilli Rasathanesi tarafından paylaşılan son depremlere göre, Balıkesir Sındırgı'da 3,6 büyüklüğünde deprem yaşandı. Saat 06.21'de hissedilen sarsıntının 9,8 kilometre derinlikte meydana geldiği açıklandı.