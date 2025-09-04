CANLI SKOR ANA SAYFA
  1. FOTOMAÇ TV
    1. Beşiktaş
    2. Fenerbahçe
    3. Galatasaray
    4. Trabzonspor
    5. Futbol
    6. Basketbol
    7. Ziraat Türkiye Kupası
    8. DİZİ
    9. Diğer Sporlar
  2. TV YAYINLARI
    1. A Haber
    2. A Spor
    3. A News
    4. ATV
    5. A2TV
    6. Apara
  3. RADYO YAYINLARI
    1. A Haber Radyo
    2. A Spor Radyo
    3. A News Radio
    4. Radyo Turkuvaz
    5. Turkuvaz Romantik
    6. Turkuvaz Efsane
    7. Vav Radyo
    8. Radyo Soft
    9. Radyo Energy
    10. Turkuvaz Anadolu
  1. GALERİ
  2. Son Eklenenler
  3. Beşiktaş
  4. Fenerbahçe
  5. Galatasaray
  6. Trabzonspor
  7. Futbol
  8. Basketbol
  9. Genel
Ziraat Türkiye Kupası
Haberler Haberler Balıkesir'de deprem mi oldu? Balıkesir'de kaç şiddetinde deprem oldu? Merkez üssü neresi? Hangi iller hissetti? AFAD, Kandiili son depremler

Balıkesir'de deprem mi oldu? Balıkesir'de kaç şiddetinde deprem oldu? Merkez üssü neresi? Hangi iller hissetti? AFAD, Kandiili son depremler

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), saat 06.21'de Balıkesir'de deprem meydana geldiğini açıkladı. Çevre illerden de hissedilen sarsıntı hakkında detaylar paylaşılırken, vatandaşlar, "Balıkesir'de deprem mi oldu? Balıkesir'de kaç şiddetinde deprem oldu? Merkez üssü neresi? Hangi iller hissetti?" gibi soruları araştırmayı sürdürüyor. İşte, AFAD ve Kandilli Rasathanesi tarafından paylaşılan son depremler...

Haberler Haberleri Giriş Tarihi: 04 Eylül 2025 Perşembe 06:51 Güncelleme Tarihi: 04 Eylül 2025 Perşembe 07:18
Son dakika spor haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Abone Ol
Balıkesir'de deprem mi oldu? Balıkesir'de kaç şiddetinde deprem oldu? Merkez üssü neresi? Hangi iller hissetti? AFAD, Kandiili son depremler

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), sabah saat 06.21'de Balıkesir'de deprem meydana geldiğini duyurdu. Kısa süreli panik yaratan sarsıntı, Balıkesir'in yanı sıra çevre illerde de hissedildi. Depremin ardından vatandaşlar, "Balıkesir'de deprem mi oldu, kaç şiddetindeydi, merkez üssü neresi, hangi illerde hissedildi?" sorularına yanıt aramaya başladı. Detaylar haberimizde...

BALIKESİR'DE KAÇ ŞİDDETİNDE DEPREM OLDU?

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) tarafından açıklanan verilere göre, Balıkesir'de 3,6 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Merkez üssü Sındırgı olan sarsıntının saat 06.21'de 9,4 kilometre derinlikte yaşandığı belirtildi.

Balıkesir'de 3,6 büyüklüğünde yaşanan depremin ardından 06.58 ve 06.59 saatlerinde 3,4 ve 3,3 büyüklüğünde iki deprem daha meydana geldi.

KANDİLLİ RASATHANESİ SON DEPREMLER

Kandilli Rasathanesi tarafından paylaşılan son depremlere göre, Balıkesir Sındırgı'da 3,6 büyüklüğünde deprem yaşandı. Saat 06.21'de hissedilen sarsıntının 9,8 kilometre derinlikte meydana geldiği açıklandı.

ASpor CANLI YAYIN

Hakan'dan flaş hamle! G.Saray için...
F.Bahçe'nin başına geçecek mi? Hoeness'ten açıklama geldi
DİĞER
Sanat dünyasında ifşa dalgası! Gerçek bedeli kim ödüyor?
Cumhuriyet Savcısı Ercan Kayhan boğazından bıçaklanarak öldürüldü! Katili husumetlisi çıktı | Savcı ve cani aynı karede
Dünya Kupası yolculuğu başlıyor! İşte millilerin muhtemel 11'i
TRANSFER HABERİ: Fenerbahçe'ye dev piyango! 20 milyon Euro...
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
12 Dev Adam lider çıktı! 12 Dev Adam lider çıktı! 00:05
F.Bahçe UEFA listesini bildirdi! F.Bahçe UEFA listesini bildirdi! 00:05
F.Bahçe'nin başına geçecek mi? Hoeness'ten açıklama geldi F.Bahçe'nin başına geçecek mi? Hoeness'ten açıklama geldi 00:05
TRANSFER HABERİ: Fenerbahçe'ye dev piyango! 20 milyon Euro... TRANSFER HABERİ: Fenerbahçe'ye dev piyango! 20 milyon Euro... 00:05
Montella: Büyük futbolcular transferden etkilenmez! Montella: Büyük futbolcular transferden etkilenmez! 00:05
G.Saray kadrosunu UEFA'ya bildirdi! G.Saray kadrosunu UEFA'ya bildirdi! 00:05
Daha Eski
Ligde 5. ve 6. haftanın programı açıklandı! F.Bahçe-Trabzonspor maçı... Ligde 5. ve 6. haftanın programı açıklandı! F.Bahçe-Trabzonspor maçı... 00:05
Atalanta'dan G.Saray'a Lookman yanıtı! Atalanta'dan G.Saray'a Lookman yanıtı! 00:05
Karabük İdmanyurdu Ankara'da turladı! Karabük İdmanyurdu Ankara'da turladı! 00:05
Fırtına yeni transferini Türkiye'ye getirdi! Fırtına yeni transferini Türkiye'ye getirdi! 00:05
Sane’den flaş milli takım açıklaması! Sane’den flaş milli takım açıklaması! 00:05
F.Bahçe'de Postecoglou gündemi! F.Bahçe'de Postecoglou gündemi! 00:05