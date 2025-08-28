DGS TERCİH EKRANI 2025 | DGS tercihleri nasıl yapılır? TERCİH KILAVUZU yayınlandı

Son dakika spor haberlerinden haberdar olmak için Google News fotomac.com.tr 'ye abone olun.

DGS TERCİH 2025 | 2025 DGS sınavının 20 Temmuz'da yapılmasının ardından sonuçlar, 14 Ağustos itibarıyla erişime açıldı. Her yıl binlerce ön lisans ve Meslek Yüksekokul mezunu adayın 4 yıllık üniversite hayallerini gerçeğe kavuşturan sınavın ardından 28 Ağustos itibarıyla tercih işlemleri başladı. İşte DGS tercihleri nasıl yapılır? sorusunun cevabı ve tüm merak edilenler...

2025 DGS TERCİH KILAVUZU İÇİN TIKLAYIN

DGS TERCİHLERİ NASIL YAPILIR?

DGS tercih döneminde adaylar, ÖSYM'nin resmi internet adresi üzerinden yayımlanan tercih kılavuzunu inceleyebilecek. Bu kılavuzda üniversitelerin kontenjan bilgileri, tercih yapılabilecek lisans programları ve başvuru için gerekli şartlar yer alacak. Adaylar, kılavuzda sunulan tablo ve bilgiler doğrultusunda tercihlerini sıralayarak işlemlerini tamamlayabilecek.

2025 DGS TERCİH EKRANI İÇİN TIKLAYIN

2025 DGS KONTENJANLARI

ÖSYM, DGS 2025 tercih kılavuzu ile sayısal verilere ulaşmak mümkün. Adaylar, tercihlerini bireysel olarak 28 Ağustos 2025 tarihinde saat 10.15'ten itibaren ÖSYM'nin https://ais.osym.gov.tr adresinden T.C. kimlik numarası ve aday şifresiyle elektronik ortamda yapabilecektir. Tercih işlemleri, 04 Eylül 2025 tarihinde saat 23.59'da sona erecektir.