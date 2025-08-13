CANLI SKOR ANA SAYFA
  1. FOTOMAÇ TV
    1. Beşiktaş
    2. Fenerbahçe
    3. Galatasaray
    4. Trabzonspor
    5. Futbol
    6. Basketbol
    7. Ziraat Türkiye Kupası
    8. DİZİ
    9. Diğer Sporlar
  2. TV YAYINLARI
    1. A Haber
    2. A Spor
    3. A News
    4. ATV
    5. A2TV
    6. Apara
  3. RADYO YAYINLARI
    1. A Haber Radyo
    2. A Spor Radyo
    3. A News Radio
    4. Radyo Turkuvaz
    5. Turkuvaz Romantik
    6. Turkuvaz Efsane
    7. Vav Radyo
    8. Radyo Soft
    9. Radyo Energy
    10. Turkuvaz Anadolu
  1. GALERİ
  2. Son Eklenenler
  3. Beşiktaş
  4. Fenerbahçe
  5. Galatasaray
  6. Trabzonspor
  7. Futbol
  8. Basketbol
  9. Genel
Ziraat Türkiye Kupası
Haberler Haberler TV 8,5 canlı izle | 2025 canlı yayın TV 8,5 - Frekans bilgileri

TV 8,5 canlı izle | 2025 canlı yayın TV 8,5 - Frekans bilgileri

Dünya Kupası Avrupa Elemeleri'nde kura çekimini canlı olarak yayınlayan TV 8,5, sporseverler tarafından sık sık takip ediliyor. TV8,5 canlı yayınını izlemek isteyenler arama motorlarında, "TV 8,5 canlı izle, TV 8,5 maçı şifresiz izle, TV 8,5 Şampiyonlar Ligi maçı canlı izle, TV 8,5 nasıl izlenir?" gibi ifadeler ile araştırma yapıyor. İşte detaylar...

Haberler Haberleri Giriş Tarihi: 01 Mart 2025 Cumartesi 07:00 Güncelleme Tarihi: 13 Ağustos 2025 Çarşamba 08:14
Son dakika spor haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Abone Ol
TV 8,5 canlı izle | 2025 canlı yayın TV 8,5 - Frekans bilgileri

tv8 5 CANLI İZLE! Son dönemde yayınlarıyla çıkış yakalayan TV 8,5 kanalının yayın akışı, frekans bilgileri gibi detaylar merak konusu oldu. Dünya Kupası Avrupa Elemeleri'nde kura çekimini canlı yayınlayan TV8,5 yayın akışı ve frekans bilgilerini sizler için derledik.

TV 8,5 canlı izlemek için tıklayın

TV8,5 FREKANS BİLGİLERİ 📡

Türksat 4A Uydusu

Frekans: 12346 MHz

Polarizasyon: Yatay (Horizontal)

Symbol Rate: 9600 Ksym/s

Fec: 3/4

TV 8,5 YAYIN AKIŞI İÇİN TIKLAYIN

TV8,5 SPOR PROGRAMLARI 👈🏼

  • SON KARAR

  • %100 FUTBOL

  • PENALTI NOKTASI

  • NOT DEFTERİ

  • MAÇ RAPORU

  • VE GOOL

TV8,5 youtube canlı yayını için tıklayın

REKLAM - Türk Telekom
Yabancı basın: Mou, Van Persie'ye ders verdi!
DİĞER
Müziğin perde arkası kirli çıktı! Spotify’a rüşvet suçlaması
Suriye Dışişleri Bakanı Hasan Şeybani bugün Türkiye'ye geliyor! Masada YPG'ye müdahale mi var?
İşte Morata’nın feragat ettiği rakam!
G.Saray'a transferde dev rakip!
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
2
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
Usta yazardan F.Bahçe'ye övgü! Usta yazardan F.Bahçe'ye övgü! 08:31
Bugünkü maçlar 13 Ağustos Çarşamba 2025 Bugünkü maçlar 13 Ağustos Çarşamba 2025 08:30
Yabancı basın: Mou, Van Persie'ye ders verdi! Yabancı basın: Mou, Van Persie'ye ders verdi! 01:39
Yabancı basın: Mou, Van Persie'ye ders verdi! Yabancı basın: Mou, Van Persie'ye ders verdi! 01:39
G.Saray'a transferde dev rakip! G.Saray'a transferde dev rakip! 01:07
F.Bahçe kasasını doldurdu! Dev gelir F.Bahçe kasasını doldurdu! Dev gelir 01:06
Daha Eski
F.Bahçe'nin rakibi belli oldu! F.Bahçe'nin rakibi belli oldu! 01:06
Kerem Aktürkoğlu için Fenerbahçe'ye kötü haber Kerem Aktürkoğlu için Fenerbahçe'ye kötü haber 01:06
Benfica'dan Kerem Aktürkoğlu açıklaması! Benfica'dan Kerem Aktürkoğlu açıklaması! 01:06
Mou'dan transfer sorusuna yanıt! Mou'dan transfer sorusuna yanıt! 01:06
Mou: Feyenoord'u hep yendim Mou: Feyenoord'u hep yendim 01:06
F.Bahçe Kadıköy'de turladı! F.Bahçe Kadıköy'de turladı! 01:06