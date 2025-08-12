CANLI SKOR ANA SAYFA
Haberler Haberler TOKİ kura sonuçları | TOKİ İstanbul Avrupa Yakası konut kura sonuçları isim listesi (11 Ağustos)

TOKİ'nin düzenlediği İlk Evim projesi kapsamında, Cumhuriyet tarihinin en büyük sosyal konut projesinde çekiliş tamamlandı. İstanbul Avrupa Yakası'nda ev sahibi olmak isteyen vatandaşların 'Genç, emekli, engelli, diğer' kategorilerinden başvurduğu TOKİ konutları için yapılan çekiliş, Youtube'da canlı olarak yayımlandı. İşte TOKİ İstanbul Avrupa Yakası konut belirleme kurası sonuçları ve isim listesi...

Giriş Tarihi: 12 Ağustos 2025 Salı 09:04
TOKİ KURA SONUÇLARI | Cumhuriyet tarihinin en büyük sosyal konut projesi 'TOKİ İlk Evim' ile 250 bin vatandaş ev sahibi oluyor. Kahramanmaraş merkezli depremler sebebiyle yapımına ara verilen TOKİ kura çekilişleri, İstanbul Avrupa Yakası'ndaki konutlar için 11 Ağustos 2025 tarihi itibarıyla tamamlandı. Binlerce vatandaşın, sahip olacağı evin konumu, metrekaresi ve çeşitli detaylarını öğrendiği kuranın sonuçları da en çok merak edilen konular arasında yerini aldı. İşte TOKİ İstanbul Avrupa Yakası konut belirleme kurası sonuçları ve isim listesi...

TOKİ İSTANBUL AVRUPA YAKASI KONUT KURA SONUÇLARI İSİM LİSTESİ İÇİN TIKLAYIN

T.C. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Toplu Konut İdaresi Başkanlığı (TOKİ) tarafından 250.000 Sosyal Konut Projesi kapsamında başvuru toplanan İstanbul İli, Avrupa Yakası 28340 / 250000 Sosyal Konut Projesi hak sahipleri için gerçekleştirilecek Konut Belirleme Kurası, 11 Ağustos 2025, Saat 09.30'da İdaremizin YouTube hesabından canlı yayın ile yapıldı.

Konut belirleme kurasından sonra hak sahipleri tarafından Gayrimenkul Satış Sözleşmesi 25 Ağustos 2025 – 30 Eylül 2025 tarihleri arasında Türkiye Halk Bankası A.Ş.'nin İdaremizin internet sayfasında ilan edilen Banka Şubelerinde ve Sözleşme Programına göre imzalanacak.

TOKİ İLK EVİM İLK İŞ YERİM PEŞİNAT, İLK TAKSİT NE ZAMAN ÖDENECEK?

Projenin inşaat seviyesi yaklaşık yüzde 50'ye ulaştığında sözleşmeler imzalanacak. Peşinatlar sözleşme aşamasında tahsil edilecek. Taksit ödemeleri ise sözleşmeyi takip eden ay başlayacak.

TOKİ KURA SONUÇLARI TIKLA ÖĞREN

TOKİ TAKSİTLERİ NE KADAR?

Konut fiyatları 608 bin lira ile 950 bin lira arasında değişiyor. Aylık taksitler ise 2 bin 280 liradan başlıyor, 3 bin 562 liraya kadar çıkıyor.

Projeye yeterli talebin oluşmaması veya mücbir sebepler nedeniyle projenin gerçekleştirilememesi halinde başvuru sahiplerine bilgi verilecektir.

Hak sahiplerine konutlar; %10 peşinat ve 240 ay vade ile satılacaktır.

Hak sahiplerinin konutlarına ait kalan borç bakiyesi ve aylık taksitler her yılın Ocak ve Temmuz aylarında olmak üzere yılda iki kez, bir önceki 6 aylık dönemdeki Memur Maaş Artış Oranı dikkate alınarak İdarece tespit edilen oranda artırılacaktır. İlk dönemsel artış sözleşme tarihine göre İdarece belirlenecektir.

Taksit ödemeleri, sözleşme tarihini takip eden ay itibariyle başlatılacaktır.

TOKİ İSTANBUL AVRUPA YAKASI EVLER NE ZAMAN TESLİM EDİLECEK?

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, geçtiğimiz dönemde yaptığı açıklamada, proje kapsamında 2 yıl içinde 250 bin konutluk ilk etabın 2028'e kadar da 500 bin konutun tamamının bitirilip hak sahiplerine teslim edileceğini belirtti. TOKİ Başkanı Ömer Bulut, 250 bin konut için talep toplama süreçlerini yerine getirdiklerini belirterek TOKİ konutlarının teslim tarihini açıkladı.

