TRT 1 CANLI İZLE | TRT 1 nasıl izlenir? (Frekans bilgileri 2025)

TRT 1 FREKANS BİLGİLERİ 2025 | 1968 yılından bu yana Türk televizyonculuğunun öncülerinden biri olan TRT 1, yıllar geçse de ekranlardaki güçlü yayın anlayışını korumaya devam ediyor. Devlet kanalı olmanın getirdiği sorumlulukla hareket eden kanal, kaliteli içerik ve tarafsız yayıncılık anlayışıyla izleyicilerin güvenini kazanmış durumda. Son dönemde ise spor yayıncılığı alanında attığı adımlarla adından söz ettiriyor. Özellikle UEFA Şampiyonlar Ligi, Avrupa Ligi ve Konferans Ligi karşılaşmalarını ekranlara taşıması, futbolseverlerin ilgisini bir kez daha bu köklü kanala çevirdi. Hem heyecan dolu maçlar hem de zengin içerikli yayın akışıyla TRT 1 yayın akışı, milyonları ekran başına toplamayı sürdürüyor. TRT'nin dijital yayın platformu Tabii ise bu deneyimi mobil ve online ortama taşıyarak, izleyicilere istedikleri her yerden maçları ve diğer içerikleri izleyebilme özgürlüğü sunuyor. Biz de sizler için "TRT 1 nasıl izlenir? TRT 1 nasıl açılır?" gibi soruların cevaplarını derledik. İşte TRT 1 şifresiz izleme seçenekleri...

TRT 1 NASIL İZLENİR?

Türkiye'nin ilk kanalı olma özelliğini taşıyan TRT 1 televizyon, tablet, bilgisayar ve telefon gibi teknolojik ürünler üzerinden izlenebilir. Dijital yayın yaparak internet üzerindeden de izleyicilerle buluşan TRT 1 şifresiz izlenme özelliğiyle sayesinde milyonlarca kişi tarafından takip edilmeye devam ediyor.

TRT 1 FREKANS BİLGİLERİ 2025

TRT 1 frekans bilgileri aşağıdaki gibidir:

TÜRKSAT 4A (42°E) - 11.958 11.958 V 27500 5/6

TÜRKSAT 3A (42°E) - 11.096 11.096 H 30000 5/6

TRT 1 NE ZAMAN KURULDU?

TRT 1, Türkiye'nin en köklü televizyon kanallarından biri olup, Türkiye Radyo Televizyon Kurumu'na (TRT) aittir. 31 Ocak 1968 tarihinde yayın hayatına başlamıştır ve TRT'nin ilk genel televizyon kanalının adıdır. TRT 1, ilk başlarda siyah-beyaz yayın yaparken, 1986 yılında renkli yayına geçmiştir. Kanal, Türk televizyonculuğunun öncüsü olarak kabul edilir ve yayınları, hem kültürel hem de sosyal açıdan önemli bir etki yaratmıştır.

TRT 1'in yayın politikasında, devletin resmi kurumlarının ve kamu hizmetinin de yansıtıldığı bir yaklaşım benimsenmiştir. Kanal, genellikle kaliteli ve toplumsal sorumluluk taşıyan içerikler üretmeye çalışmaktadır. Yayınlar, eğitici, kültürel ve toplumsal meselelere duyarlı programlar odaklıdır. Türkiye'deki siyasi ve toplumsal gelişmeleri geniş bir perspektiften ele alarak, tarafsız bir yayın anlayışı sunmaya özen gösterir.

Kanal, başta Türk dizileri olmak üzere, sinema filmleri, belgeseller, talk-show'lar, yarışmalar ve eğlence programlarıyla da izleyicilerin ilgisini çekmektedir. TRT 1, yıllar içinde Türk televizyon sektörünün gelişimine katkı sağlayan pek çok yapımın adresi olmuştur. Türk televizyon tarihinde önemli bir yer tutan bazı yapımlar, bu kanalda yayınlanmıştır.

TRT 1 YAYIN AKIŞI

Turgay Başyayla İle Lezzetli Tavsiye

Alişan İle Hayata Gülümse

Lingo Türkiye

Ana Haber

İddiaların Aksine

Kudüs Fatihi Selahaddin Eyyubi

Mehmed: Fetihler Sultanı

Inter-Barcelona | UEFA Şampiyonlar Ligi Yarı Final Futbol Karşılaşması

Yabancı Sinema "Büyük Beyaz"

Paris Saint Germain-Arsenal | UEFA Şampiyonlar Ligi Yarı Final Futbol Karşılaşması

Yabancı Sinema "Yeraltı Canavarı"

Manchester United-Athletic Bilbao | UEFA Avrupa Ligi Yarı Final Futbol Karşılaşması

Bir Zamanlar İstanbul

Gönül Dağı

Pelin Çift İle Gündem Ötesi

Kod Adı Kırlangıç

Teşkilat

3'te 3

TRT 1 DİZİLERİ 2025

Kudüs Fatihi Selahaddin Eyyubi Pazartesi - 20.00

Mehmed: Fetihler Sultanı Salı - 20.00

Bir Zamanlar İstanbul Cuma - 20.00

Gönül Dağı Cumartesi - 20.00

Teşkilat Pazar - 20.00

Kod Adı Kırlangıç Pazar - 17.30