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Etnospor şöleni

İstanbul Atatürk Havalimanı’nda düzenlenen 7. Etnospor Kültür Festivali’nde ikinci gün etkinliklerine de katılım yüksek oldu. Festivalde geleneksel sporlar, oyunlar, el sanatları, gastronomi ile sahne sanatları vatandaşların büyük ilgisini çekti.

Haberler Haberleri Giriş Tarihi: 24 Mayıs 2025 Cumartesi 06:51
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Etnospor şöleni

7. Etnospor Kültür Festivali'nde ikinci gün başladı. Başkanlığını Bilal Erdoğan'ın yaptığı Dünya Etnospor Birliği tarafından düzenlenen, Anadolu Ajansı'nın global iletişim ortağı olduğu festival, Atatürk Havalimanı'nda büyük ilgi görüyor. Yoğun katılımın olduğu festivalde geleneksel sporlar, oyunlar, el sanatları, gastronomi ile sahne sanatları vatandaşlarla buluştu.

SIFIR ATIK VAKFI'NIN STANDI DOLDU TAŞTI

Sıfır Atık Vakfı'nın standına gençler, yoğun bir ilgi gösteriyor. Yaklaşık 35 ülkeden katılım sağlanan 7. Etnospor Kültür Festivali'nde, geleneksel sporlar ve oyunlar, geleneksel sanatlar, gastronomi ile sahne sanatları gibi birçok başlıkta etkinlikler düzenleniyor. Sıfır Atık Vakfı'nın festival alanında yer alan standına, özellikle gençler büyük bir ilgi gösteriyor. Stantta yer alan atölyede gençlere atıkları dönüştürme bilinci kazandırılması hedefleniyor. Bitki atıklarıyla sulu boya yapımı, tekstil atıklarıyla dokuma tasarımı, çay bitkisiyle batik boyama ve bitki yapraklarından lif üretimi atölyeleri düzenleniyor.

FESTİVAL YARIN SONA ERECEK

Sıfır Atık Vakfı'nın standında kurulan bilgisayar sistemi aracılığıyla vatandaşların karbon ayak iziyle su tüketimi hesaplamaları gerçekleştiriliyor ve tüm dünyada desteklenen küresel sıfır atık iyi niyet beyanı da imzalanabiliyor. 7. Etnospor Kültür Festivali, yarın sona erecek.

KATAR'LA DOSTLUK KÖPRÜSÜ

Doğancılar Derneği Başkanı Metin Şahin, şahinlere ilgi ve alakanın çok yüksek olduğunun altını çizdi. Özellikle öğrencilerin fotoğraf çektirmek için sıraya girdiğini vurgulayan Şahin, "Cumartesi ve pazar günü daha yoğun olacağını düşünüyorum. Daha önceki katılımlarımızdan tecrübelendik. Burada amacımız insanlara tanıtım yapmak. Bu sene Katar çadırındayız. Biz Doğancılar Derneği olarak çadır kurmadık. Katar'daki dernekten dostlarımız burada. Zaman zaman biz Türkiye'den Katar'a gittiğimizde onlar bize destek oluyor, şimdi de biz onlara destek olmak üzere buraya geldik" ifadelerini kullandı.

YERYÜZÜNDEKİ EN HIZLI CANLI

Yırtıcı kuşların insanoğlunun en eski avlanma yöntemi olduğunu belirten Metin Şahin, şunları söyledi: "Tüfek icat edilmeden önce protein kuşların avlanması sayesinde hanelere girebiliyormuş. Çok eski olan bir kültürü devam ettirmeye çalışıyoruz, amacımız bu. Bu kuşlara çok kısa zamanda eğitime alıştırabiliyorsunuz. Bende toplam 4 tane Gökdoğan var. Av mevsimi dönemlerinde arada ava çıkarıyoruz. Bu gördüğünüz Gökdoğan cinsi, yeryüzündeki en hızlı canlı. Saatte 380 kilometre dalış hızına ulaşabiliyorlar. Aşırı yoğunluk ve kalabalıktan ürkmemeleri için şapka takıyoruz. Zaten şapka eğitimleri de var.

KATAR ÇADIRINDAKİ ŞAHİNLERE YOĞUN İLGİ

Katar çadırında yer alan Gökdoğan cinsi şahinler yoğun ilgi gördü. Festivalde, geleneksel sporlar ve oyunlar, geleneksel sanatlar, gastronomi ile sahne sanatları gibi birçok başlıkta etkinlikler düzenleniyor. Katar çadırında yer alan Gökdoğan cinsi 7 ve 3 yaşındaki iki şahin, her yaştan vatandaştan ilgi gördü. Festivali takip edenler, şahinlerin fotoğrafını çekmek için sıraya girdi.

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