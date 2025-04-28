1 Mayıs'ta kütüphaneler açık mı? | 1 Mayıs Millet Kütüphanesi açık mı? KÜTÜPHANE ÇALIŞMA SAATLERİ 2025

1 Mayıs İşçi ve Emekçi Bayramı dolayısıyla yurdun dört bir yanında gençler etkinlikler düzenliyor. 1 Mayıs tarihinin resmi bayram olması ise kafalarda soru işaretlerine sebep oldu. Pazar günü kütüphaneye gitmek isteyenler 1 Mayıs'ta kütüphaneler açık mı? sorusunun yanıtını araştırıyor. Kütüphane çalışma saatlerini ve güncel bilgileri sizler için derledik.

1 MAYIS'TA KÜTÜPHANELER AÇIK MI?

1 Mayıs 2025 Perşembe günü resmi tatil olması nedeniyle tüm kütüphaneler kapalı olacak.

KÜTÜPHANE ÇALIŞMA SAATLERİ 2025

Bakanlığımız Kütüphaneler ve Yayımlar Genel Müdürlüğüne bağlı kütüphanelerin çalışma günleri personel durumu göz önüne alınarak düzenlenmiştir. Beyazıt Devlet Kütüphanesi, Süleymaniye Kütüphanesi, Konya Bölge Yazma Eserler Kütüphanesi ve İl Halk Kütüphaneleri ile yardımcı hizmetliler hariç 4 ve 4'ten fazla personeli bulunan halk kütüphaneleri yıl boyunca yalnız Pazar günleri, yardımcı hizmetli dışında kütüphane müdürü dahil personeli 3 ve 3'ten az olan kütüphaneler ise 15 Eylül – 15 Haziran tarihleri arasında Pazar ve Pazartesi günleri,16 Haziran – 14 Eylül tarihleri arasında Cumartesi ve Pazar günleri kapalıdır.

Yardımcı hizmetliler dışında 2 ve daha fazla personeli olan kütüphaneler öğle tatilinde de kullanıcılarına hizmet vermektedir. Kütüphanelerin mesai saatleri ise 657 Devlet Memurları Kanununun 100'ncü maddesine göre bulundukları illerin Valiliklerince belirlenmekle birlikte, Bakanlığımız tarafından öğrencilerin ve çalışan vatandaşlarımızın kütüphanelerimizden daha fazla yararlanabilmesi için, yeterli personele sahip il halk kütüphanelerin 1 Eylül - 31 Mayıs tarihleri arasında saat 19:30 'a kadar hizmet vermeleri sağlanmıştır.