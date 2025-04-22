EÜAŞ ve TEİAŞ 2025’te 1036 Personel Alacak! Başvuru Şartları ve Tarihler Açıklandı

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı, EÜAŞ ve TEİAŞ personel alımıyla ilgili başvuru detaylarını kamuoyuyla paylaştı. 1036 yeni personelin istihdam edileceği açıklanırken, bu haber kamuya iş başvurusu yapmayı planlayan binlerce adayın heyecanını artırdı. Başvuru süreci hakkında araştırmalarına devam eden adaylar, arama motorlarına, "Peki, 2025 EÜAŞ ve TEİAŞ personel alımları ne zaman başlıyor? Başvuru koşulları neler?" soruları yöneltmeye başladı. Detaylar haberimizde...

TEİAŞ PERSONEL ALIMI BAŞVURU ŞARTLARI NELER?

Türkiye Elektrik Üretim A.Ş. (TEİAŞ), ülke genelindeki faaliyetlerini daha da güçlendirmek amacıyla İstanbul ve Ankara'nın da bulunduğu 52 ilde görevlendirilmek üzere toplam 435 yeni personel alımı yapacak. Alımın 419'u tekniker 41'i Elektronik, 21'i İnşaat, 10'u Harita, 4'ü Sıhhi Tesisat, 2'si Kaynak ve 1'i Ziraat olmak üzere toplam 419 Tekniker ile 8 Aşçı, 5 Resepsiyon Görevlisi, 1 İtfaiyeci ve 2 Garson olmak üzere Önlisans mezunu toplam 16 yardımcı hizmetlerde görev alacak.

Başvuruda bulunmak isteyen adayların, Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmaları, 18 yaşını doldurmuş olmaları ve 2024 yılı KPSS P93 puan türünden en az 60 puan almış olmaları gerekmektedir. Bununla birlikte, başvurulacak pozisyona uygun olan ilgili ön lisans programlarından mezun olma şartı da aranmaktadır.

TEİAŞ PERSONEL ALIMI NE ZAMAN?

Belirtilen başvuru koşullarını taşıyan adaylar arasından, KPSS puanına göre yapılacak sıralamayla, her bir pozisyon için ilan edilen kadro sayısının dört katı kadar aday seçilecek ve bu adaylar sözlü sınava davet edilecektir. Bazı görevler için ayrıca uygulamalı sınav yapılması da planlanmaktadır. Yapılacak tüm sınavlar 100 tam puan üzerinden değerlendirilecek; sınavlardan en az 60 puan alan adaylar başarılı sayılarak işe alım sürecine dahil edilecektir.

EÜAŞ PERSONEL ALIMI BAŞVURU ŞARTLARI NELER?

Elektrik Üretim Şirketi (EÜAŞ), bünyesinde görevlendirilmek üzere yeni personel alımı gerçekleştireceğini duyurdu. Kurumdan yapılan açıklamaya göre, başvuruda bulunmak isteyen adayların bazı genel ve özel şartları taşıması gerekiyor.

Adaylarda aranan genel şartlar arasında Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak, en az 18, en fazla 35 yaşında olmak ve tehlikeli ya da çok tehlikeli işlerde çalışmasına engel bir sağlık sorununun bulunmaması yer alıyor.

Öte yandan, başvuruda bulunacak adayların ilan edilen mesleki alanlardan (Elektrik, Makine, Elektronik vb.) mezun olmaları ve ilgili meslek dalına ait eğitim belgesi veya mesleki yeterlilik belgesine sahip olmaları gerekiyor.

Başvurular sadece Türkiye İş Kurumu'nun (İŞKUR) resmi internet sitesi üzerinden alınacak. İlgili adayların başvuru sürecini kaçırmamak adına İŞKUR platformunu düzenli olarak takip etmeleri öneriliyor.

Elektrik Üretim AŞ tarafından 574'ü teknisyen, 11'i engelli ve 16'sı eski hükümlü olmak üzere 601 personel alımı yapılıyor. Başvuru şartlarını taşıyan, istenen bölümlerden mezun olmuş ve 18-35 yaş arasındaki adaylar arasından başarılı olanlar kura çekimine katılacak.

EÜAŞ PERSONEL ALIMI BAŞVURU TARİHİ VE KURA ÇEKİMİ NE ZAMAN

EÜAŞ'a yapılan başvuruların ardından, 6-7 Mayıs tarihlerinde noter huzurunda kura çekimi gerçekleştirilecektir. Bu kura sonucunda toplam 2.404 aday belirlenecek ve bu kişiler, Adana, Ankara ve İstanbul'da yapılacak mülakatlara davet edilecektir. Yapılacak değerlendirmeler sonucunda başarılı bulunan 601 aday, EÜAŞ bünyesinde daimi işçi statüsünde istihdam edilecektir.