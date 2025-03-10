Bugünkü maçlar 10 Mart Pazartesi 2025 | Bugün hangi maçlar var?

BUGÜNKÜ MAÇLAR 10 MART | Süper Lig, UEFA Şampiyonlar Ligi, UEFA Avrupa Ligi, UEFA Konferans Ligi, Ziraat Türkiye Kupası, milli maçlar ve yabancı liglerde neler yaşandığı futbolseverler tarafından merak ediliyor. Hakem hatalarından kritik kararlara, penaltılardan kırmızı kartlara, faullerden ofsaytlara kritik maç kararlarını ve skorları takip etmek isteyen futbolseverler için 10 Mart Pazartesi hangi maçlar var? sorusunun cevabını haberimizde derledik.

10 MART BUGÜN KİMİN MAÇI VAR?

Süper Lig

20:30 Beşiktaş-Gaziantep (beIN Sports 1)

1. Lig

13:30 Ankara Keçiörengücü-Erzurumspor (TRT Spor, beIN Sports 2)

16:00 Boluspor-İstanbulspor (beIN Sports Max 1)

16:00 Siltaş Yapı Pendikspor-Amed FK (TRT Spor, beIN Sports 2)

20:30 Kocaelispor-Ankaragücü (TRT Spor, beIN Sports 2)

Premier Lig

23:00 West Ham-Newcastle (beIN Sports 3)

LaLiga

23:00 Espanyol-Girona (S Sport, S Sport Plus)

Serie A

22:45 Lazio-Udinese (S Sport 2, S Sport Plus)

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