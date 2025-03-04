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Haberler Haberler TOKİ 250 BİN KONUT PROJESİ | TOKİ 0.99 faizli konut başvurusu nasıl yapılır, şartları nelerdir?

TOKİ 250 BİN KONUT PROJESİ | TOKİ 0.99 faizli konut başvurusu nasıl yapılır, şartları nelerdir?

81 ilde 0.99 faizli krediyle TOKİ konut başvuruları başladı. İlk 12 Ay Ödemesiz Modelde Emlak Konut ilk 12 ay boyunca taksit ödemelerini karşılayacak ve alıcılar, yüzde 1,29 vade farkı ile 60 aya kadar taksit imkanından faydalanabilecek. Peki, TOKİ 0.99 faizli konut başvurusu nasıl yapılır, şartları nelerdir? İşte detaylar...

Haberler Haberleri Giriş Tarihi: 04 Mart 2025 Salı 16:19
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TOKİ 250 BİN KONUT PROJESİ | TOKİ 0.99 faizli konut başvurusu nasıl yapılır, şartları nelerdir?

TOKİ 250 bin sosyal konut projesinin detayları netleşti. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı ile TOKİ ve Emlak Konut iş birliğiyle yürütülen projede dar gelirli vatandaşlara uygun ödeme koşullarıyla konut sahibi olma fırsatı sunuluyor. Vatandaşlar arama motorlarında "TOKİ 0.99 faizli konut başvurusu nasıl yapılır, şartları nelerdir?" sorguları yapılırken detaylar haberimizde...

TOKİ 0.99 FAİZLİ KONUT KREDİSİ BAŞVURU DETAYLARI

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı, 250 Bin Sosyal Konut Projesi için ihale sürecinin tamamlandığını duyurdu. Bakanlık ve Emlak Konut tarafından açıklanan yeni ödeme planları kapsamında, vatandaşlara 3 farklı ödeme modeli sunulacak:

Peşinatsız Azalan Taksit Modelinde, aylık yüzde 0,99 vade farkıyla 60 aya kadar taksit seçeneği bulunurken, İlk 12 Ay Ödemesiz Modelde Emlak Konut ilk 12 ay boyunca taksit ödemelerini karşılıyor ve alıcılar, yüzde 1,29 vade farkı ile 60 aya kadar taksit imkanından faydalanabiliyor.

Emlak Katılım Bankası iş birliğiyle sunulan Leasing Destekli Finansman Modelinde ise peşinat ödemeden veya isteğe bağlı peşinatla evin tamamı için finansman sağlanıyor, 120 aya kadar vade imkanı sunuluyor.

TOKİ 250 BİN KONUT PROJESİ BAŞVURU ŞARTLARI NELERDİR?

81 ili kapsayacak proje ile yerel ve yatay mimariye uygun, çevre dostu konutlar inşa edilecek. Sıfır atık uyumlu, enerji verimli ve yenilenebilir enerji sistemleri kullanılarak yapılacak evler, dar gelirli vatandaşlara uygun fiyatlarla sunulacak.

Proje kapsamında 4500 konut satışa çıkarılacak.

TOKİ tarafından yapılan açıklamaya göre, 250 bin konut başvurusu e-Devlet üzerinden alınacak. Şartlar ise şöyle:

  • - Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak

  • - 18 yaşını doldurmuş olmak

  • - Daha önce TOKİ'den konut sahibi olmamış olmak

gibi kriterler yer alıyor. Başvuru ekranının önümüzdeki günlerde aktif edilmesi bekleniyor.

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