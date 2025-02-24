YARIN OKUL VAR MI? | İstanbul'da yarın (25 Şubat) okullar tatil mi?

Geçen hafta yaşanan yoğun kar yağışı nedeniyle İstanbul ve Türkiye'nin çeşitli illerinde okullar tatil edilmişti. Öğrenciler soğukların devam etmesiyle birlikte valiliklerden yapılan son açıklamaları takip ediyor. İstanbul'da yarın (25 Şubat) okullar tatil mi? Yarın okul var mı? sorguları yapılırken güncel bilgiler ve tatiledilen iller haberimizde...

YARIN OKUL VAR MI?

25 Şubat Salı günü bazı illerde eğitim öğretime ara verildi.

SAMSUN VE ORDU'DA OKULLAR TATİL EDİLDİ

Samsun Valisi Orhan Tavlı, olumsuz hava şartları nedeniyle 25 Şubat Salı günü de il genelinde eğitime 1 gün ara verildiğini açıkladı.

Vali Orhan Tavlı yaptığı açıklamada, "Samsunlu hemşehrilerimiz, sevgili öğrencilerimiz, kıymetli öğretmenlerimiz ve velilerimiz, ilimiz genelinde etkisini sürdüren yoğun kar yağışı, don riski ve buzlanma nedeniyle ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklar yaşanabileceği değerlendirildiğinden tedbir amaçlı olarak ilimiz genelindeki; Milli Eğitim Müdürlüğüne bağlı tüm resmi/özel, örgün ve yaygın eğitim kurumları ile rehabilitasyon merkezlerinde, Aile ve Sosyal Hizmetler Müdürlüğüne bağlı kreşlerde, müftülüğe bağlı ihtiyaç odaklı gündüzlü ve 4-6 yaş Kur'an kurslarında eğitim-öğretime 25 Şubat Salı günü 1 gün ara verilmiştir. Kamu kurumlarımızda görevli hamileler, engelliler, çocuğu kreş veya anaokuluna devam eden anneler de 1 gün idari izinli sayılacaktır" dedi.

ORDU'DA DA OKULLAR TATİL EDİLDİ

ORDU'da yoğun kar yağışı ve buzlanma nedeniyle yarın il genelinde tüm okullar tatil edildi.Valilik tarafından yapılan açıklamada, "İlimiz genelinde etkisini sürdüren yoğun kar yağışı, don riski ve buzlanma nedeniyle; İl genelindeki tüm resmi/özel örgün ve yaygın eğitim kurumlarında 25 Şubat Salı günü 1 gün süreyle eğitim-öğretime ara verilmiştir. Hamile ve engelli kamu görevlilerimiz ile 0-6 yaş çocuğu olup kamuda çalışan anneler de (karla mücadele tedbirleri kapsamında yürütülen güvenlik, sağlık, karla mücadele birimleri dışındaki kurumlarda çalışanlar) aynı gün idari izinli sayılacaktır" denildi.

BARTIN

Bartın Valiliği, kentte etkili olan kar yağışı nedeniyle il genelindeki tüm okulların yarın tatil edildiğini açıkladı. Açıklamada, "Meteorolojik verilere göre ilimiz genelinde etkili olan kuvvetli kar yağışı ve buzlanma nedeniyle 25 Şubat Salı günü il genelinde özel ve resmi tüm eğitim kurumlarımızda eğitim-öğretime 1 gün süreyle ara verilmiştir. Kamu kurum ve kuruluşlarında çalışan engelli ve hamile personel ile çocuğu kreşe ve anaokuluna devam eden kadın personel de 25 Şubat'ta 1 gün süreyle idari izinli sayılacaktır" denildi.

TRABZON

Trabzon Valiliğinden yapılan açıklamada, meteorolojik verilere göre don ve buzlanma tehlikesi nedeniyle 25 Şubat'ta il genelindeki tüm eğitim kurumlarında eğitim ve öğretime 1 gün ara verildiği belirtildi.

Açıklamada, kamu kurumlarında görev yapan engelli ve hamile personelin de idari izinli sayılacağı kaydedildi.

GİRESUN

Giresun'da, kar yağışı nedeniyle yarın eğitim öğretime ara verildiği bildirildi.

Valilikten yapılan yazılı açıklamada, yaşanan yoğun kar yağışı ve don ile buzlanma tehlikesine istinaden ulaşımda aksamalar yaşanmaması için Giresun genelinde 25 Şubat Salı günü tüm eğitim kurumlarında eğitim ve öğretime bir gün süreyle ara verildiği belirtildi.

Açıklamada, kamu kurumlarında gaziler, engelli ve hamile personelin de yarın idari izinli sayılacakları kaydedildi.

SİNOP

Sinop'ta, kar yağışı ve buzlanma nedeniyle eğitime yarın ara verildi.

Valilikten yapılan açıklamada, kent genelindeki kar yağışı ve buzlanmanın etkisini sürdürdüğü belirtildi.

Açıklamada bu kapsamda, önleyici tedbir olarak il merkezi ile Gerze, Erfelek, Boyabat, Ayancık, Türkeli ve Dikmen ilçelerindeki tüm okullarda, Saraydüzü ve Durağan ilçelerinde ise taşımalı eğitime 25 Şubat Salı günü ara verildiği aktarıldı.

25 ŞUBAT 2025 HAVA DURUMU

Yeni haftada kar yağışı aralıklarla devam edecek. Orta ve Doğu Karadeniz'de yoğun kar yağışı görülecek. Sıcaklık, salı günü itibarıyla yurdun iç ve batısında yükselecek.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü,6 il için sarı ve turuncu kodlu kar yağışı uyarısı yaptı. Artvin, Ordu, Samsun, Kastamonu, Rize ve Sinop'ta kuvvetli kar yağışı etkili olacak.