ALES BAŞVURU EKRANI 2025/1 | ALES başvuruları nasıl, nereden yapılır? Başvuru tarihleri, ücreti ne kadar?

ALES 2025/1 başvuru ekranı adayların erişimine açıldı. Akademik kariyer yapmak isteyen adayların lisansüstü programlara, akademik kadrolara yerleşmesi için ALES puanı gerekli olurken sayısal ve sözel olmak üzere iki oturumdan oluşan sınavda adaylara 100 soru sorulmaktadır. Üniversitelerin lisans, bölümlerinde öğrenime devam eden ya da mezun olmuş herkesin girebileceği ALES'e başvuru için gerekli tüm detayları sizler için derledik.

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2025 ALES/1 BAŞVURU TARİHLERİ

ALES başvuruları 19 Şubat Çarşamba günü saat 10.00 itibarıyla başladı. Başvurular, 26 Şubat 2025 tarihine kadar devam edecek.

2025 ALES/1 BAŞVURULARI NASIL, NEREDEN YAPILIR?

Adaylar, başvurularını 19 Şubat 2025 tarihinde saat 10.00'dan itibaren ÖSYM Başvuru Merkezleri aracılığıyla yapabilecekleri gibi ÖSYM'nin https://ais.osym.gov.tr adresinden veya ÖSYM Aday İşlemleri Mobil Uygulaması'ndan da yapabilecektir. Sınava ilişkin ayrıntılı bilgi 2025-ALES/1 Kılavuzu'nda yer almaktadır.

2025 ALES/1 BAŞVURU ÜCRETİ NE KADAR?

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi tarafından açıklanacak kılavuz sonrasında güncel ALES başvuru ücreti belli oldu. ALES başvuru ücreti, 750 TL olarak belirlendi.

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