ŞOK 15 Ocak aktüel ürünler kataloğu ve indirimleri | Yeni liste

Mis Yarım Yağlı Tost Peyniri 1000 g: 169 TL
Mis Tam Yağlı Beyaz Peynir 1 kg: 129 TL
Mis Yoğurt Tam Yağlı Homojenize 1500 g: 49,90 TL
Mis Tulum Peyniri 300 g: 89 TL
Mis Tereyağ 250 g: 69,90 TL
Mis Yarım Yağlı Tost Peyniri 1000 g: 169 TL
Altınbaşak Çörek Otlu & Kinoalı 5x40 g: 29,90 TL
Altınbaşak Labneli Sandviç 3'lü 180 g: 34,50 TL
Hanımeller Frambuaz Soslu Kurabiye: 14,50 TL
Taç Kraker 3'lü: 22 TL
Biskrem Kakaolu/Cookie Extra: 29 TL
Biskrem 3'lü: 36 TL
Head&Shoulders Şampuan Menthol/Klasik Bakım 750 ml: 165 TL
Sleepy Natural Külot Bez: 99 TL
Tocca Siyah Mandal Toka: 59,90 TL
Veet Klasik Tüy Dökücü Krem: 97,90 TL