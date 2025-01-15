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Haberler Haberler ŞOK 15 Ocak aktüel ürünler kataloğu ve indirimleri | Yeni liste

ŞOK 15 Ocak aktüel ürünler kataloğu ve indirimleri | Yeni liste

ŞOK aktüelde indirim rüzgarları esiyor. Vatandaşın cebini güldüren fırsatlara devam eden ŞOK zincir marketleri, 'Haftanın Fırsatları' kataloğuyla indirimli alışverişi başlatıyor. Her hafta yenilenen aktüel ürünlerde bu hafta birçok ürün, yine büyük indirimlerle sizleri bekliyor. İşte ŞOK en son yayınlanan aktüel ürünler listesi ve 15 - 21 Ocak kataloğu...

Haberler Haberleri Giriş Tarihi: 15 Ocak 2025 Çarşamba 09:40 Güncelleme Tarihi: 15 Ocak 2025 Çarşamba 09:50
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ŞOK 15 Ocak aktüel ürünler kataloğu ve indirimleri | Yeni liste

Mis Yarım Yağlı Tost Peyniri 1000 g: 169 TL
Mis Tam Yağlı Beyaz Peynir 1 kg: 129 TL
Mis Yoğurt Tam Yağlı Homojenize 1500 g: 49,90 TL
Mis Tulum Peyniri 300 g: 89 TL
Mis Tereyağ 250 g: 69,90 TL

ŞOK 15 Ocak aktüel ürünler kataloğu ve indirimleri | Yeni liste

Altınbaşak Çörek Otlu & Kinoalı 5x40 g: 29,90 TL
Altınbaşak Labneli Sandviç 3'lü 180 g: 34,50 TL
Hanımeller Frambuaz Soslu Kurabiye: 14,50 TL
Taç Kraker 3'lü: 22 TL
Biskrem Kakaolu/Cookie Extra: 29 TL
Biskrem 3'lü: 36 TL

ŞOK 15 Ocak aktüel ürünler kataloğu ve indirimleri | Yeni liste

Head&Shoulders Şampuan Menthol/Klasik Bakım 750 ml: 165 TL
Sleepy Natural Külot Bez: 99 TL
Tocca Siyah Mandal Toka: 59,90 TL
Veet Klasik Tüy Dökücü Krem: 97,90 TL

ŞOK 15 Ocak aktüel ürünler kataloğu ve indirimleri | Yeni liste

Hikaye Kitabı: 699 TL
Köpekçiğin Uzaktan Kumandası/ Hayvan Dostlar Keşif Serisi: 349 TL
Köpekçiğin Oyun Macerası/ Renkli Bloklar: 299 TL
İlk Yaş Aktivite Masası: 399 TL
İlk Motorum: 399 TL
Yuvarlama Kulesi Potalı: 119 TL

ŞOK 15 Ocak aktüel ürünler kataloğu ve indirimleri | Yeni liste

Bebek Yorganı: 149 TL
Softy Bebek Battaniyesi: 179 TL
Anne Yanı Bebek Yatağı: 309 TL
Bebek Yastığı: 49,95 TL

ŞOK 15 Ocak aktüel ürünler kataloğu ve indirimleri | Yeni liste

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ŞOK 15 Ocak aktüel ürünler kataloğu ve indirimleri | Yeni liste

NPO NP315Plus 4K Android11 BT5.0 Wifi6 200ANSI Lümen IOS/Android Taşınabilir Akıllı LED Projeksiyon: 1999 TL
Havit PJ205 Pro Prime Quartz 1080p Smart Projeksiyon Cihazı Antrasit: 5799 TL
Havit Watch M9030 Pro Amoled 46mm Akıllı Saat Kahverengi / Siyah: 1299 TL
Havit TW970 RGB TWS Gaming Bluetooth Kulaklık Beyaz: 849 TL

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