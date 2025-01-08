HPMV virüsü nedir? HPMV bulaşıcı mı, belirtileri neler? Türkiye'de görüldü mü?

HPMV virüsünün yeni bir pandemi yaratacağı iddiaları gündemi sarstı. Çin'in kuzeyinde insan metapnömovirüsü olarak da bilinen HPMV vakalarında ciddi bir yükseliş olduğu ve hastanelerde yoğunluk oluştuğu iddialarına ilişkin açıklama yapan Çinli yetkililer, gündemdeki bu iddiaların gerçeği yansıtmadığını bildirdi. Hindistan'a da yayılan virüsün ilk olarak 2001'de tespit edildiği ve yıllardır aramızda dolaştığı belirtiliyor.

HPMV VİRÜSÜ NEDİR?

BBC'nin haberine göre, soğuk algınlığı veya grip gibi belirtilerle kendisini gösteren HPMV, daha çok 14 yaş altı çocuklar ve yaşlılar ile bağışıklık sistemi zayıf kişilerde görülüyor. Tıpku Kovid-19'da olduğu gibi HPMV'de de kimileri hastalığı ağır geçirebiliyor. Çin'deki bazı hastanelerden olduğu iddia edilen görüntülerde, sağlık görevlileri ve hastaların maske takması ile yaşanan insan yoğunluğu, sosyal medyada gündem oldu. Bir basın toplantısı düzenleyerek konuya ilişkin açıklamalarda bulunana Çin Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezi Başkanı Kan Biao, kış ve bahar boyunca ülkedeki çeşitli solunum yolları hastalıklarının etkili olmasının beklendik bir durum olduğuna dikkat çekti. 14 yaş altındaki HMPV vakalarının artış eğiliminde olduğunun da altını çizen Biao, 2024'teki toplam solunum yolları hastalığı sayısının bir önceki yıldan daha düşük olmasını beklediklerini vurguladı.

HPMV BELİRTİLERİ NELER?

Semptomları soğuk algınlığı veya gribal enfeksiyonlara benzeyen HPMV, burun tıkanıklığı, ateş, öksürük ve nefes darlığı gibi belirtilerle kendisini gösteriyor. Zatürre ve bronşit gibi üst ve alt solunum yolları hastalıklarına yol açabilen virüs, en çok çocuklar, yaşlılar ve bağışıklık sistemi zayıf kişilerde görülüyor. Kuluçka süresi 3-6 gün olan hastalığın ortalama süresinin ise diğer solunum yolları hastalıklarınınkine benzer olduğu, hastalığın şiddetine göre değişebildiği düşünülüyor.

HPMV VİRÜSÜ BULAŞICI MI? NASIL BULAŞIR?

HPMV bulaşıcı bir virüs türüdür. Virüsün en yaygın bulaşma şeklinin, öksürme ve hapşırma gibi sırasında ciğerdeki salgıların havaya karışması yoluyla olduğu düşünülüyor. Dokunmak ve el sıkışmak gibi yakın temaslar da virüsü yayabiliyor. Öte yandan bir kişi HMPV'ye birden fazla defa yakalanabiliyor.

Uzmanlar ilk hastalığın en ciddisi olduğunu, ilk hastalıkta bağışıklık kazanıldığı için bağışıklık sistemini etkileyen AIDS veya kanser gibi başka hastalıklar olmadığı müddetçe sonraki hastalıkların daha hafif geçtiğini aktarıyor. Fakat bu virüsün on yıllardır aramızda olması nedeniyle uzmanlar küresel olarak önemli bir miktarda bağışıklık kazanıldığı düşüncesinde.

HPMV VİRÜSÜ TÜRKİYE'DE GÖRÜLDÜ MÜ?

7 Ocak akşamı HMPV hakkında bir risk değerlendirmesi yayımlayan Dünya Sağlık Örgütü (WHO) Çin'deki mevcut durumun kış dönemi için beklenen değer aralığında kaldığını ve hastanelerin kapasite sorunu yaşamadığını açıkladı. Kuzey Yarımküre'de son haftalarda görülen artışın sıra dışı bir durum olmadığını belirten WHO, aynı anda birden fazla virüsün yayılım göstermesinin hastaneleri zorlama ihtimali olduğunu da ekledi. Türkiye'de Sağlık Bakanlığı'ndan HPMV virüsüne ilişkin herhangi bir açıklama yapılmadı.