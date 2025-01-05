YÖKDİL 2025 BAŞVURU EKRANI | ÖSYM YÖKDİL başvurusu nasıl yapılır, son tarih ne?

ÖSYM, 2025 YÖKDİL başvuru kılavuzunu yayımladı. YÖKDİL başvuruları, osym.gov.tr adresi üzerinden yapılabilir. Sınavla ilgili tüm detaylar, 2025-YÖKDİL/1 Kılavuzu'nda yer almaktadır. Adayların başvuru öncesinde kılavuzu dikkatle incelemeleri önemlidir. ÖSYM YÖKDİL başvurusu nasıl yapılır, son tarih ne? detaylarını haberimizde derledik.

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YÖKDİL BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?

Adaylar, başvurularını 3 Ocak 2025 tarihinde saat 11.00'den itibaren ÖSYM Başvuru Merkezleri aracılığıyla yapabilecekleri gibi ÖSYM'nin https://ais.osym.gov.tr adresinden veya ÖSYM Aday İşlemleri Mobil Uygulaması'ndan da yapabilecektir.

YÖKDİL BAŞVURU 2025 NE ZAMAN YAPILACAK?

Sınava başvurular, 3-9 Ocak 2025 tarihleri arasında yapılacaktır.

YÖKDİL SINAVI NE ZAMAN 2025?

2025 Yükseköğretim Kurumları Yabancı Dil Sınavı (2025-YÖKDİL/1), 16 Şubat 2025 tarihinde uygulanacaktır.