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Haberler Haberler YÖKDİL 2025 BAŞVURU EKRANI | ÖSYM YÖKDİL başvurusu nasıl yapılır, son tarih ne?

YÖKDİL 2025 BAŞVURU EKRANI | ÖSYM YÖKDİL başvurusu nasıl yapılır, son tarih ne?

2025 Yükseköğretim Kurumları Yabancı Dil Sınavı (2025-YÖKDİL/1) için başvurular 3 Ocak'ta başladı. ÖSYM tarafından yayımlanan 2025 YÖKDİL başvuru kılavuzunda, adaylara sınavla ilgili kapsamlı bilgiler sunuldu. Başvurular, duyurulan tarihler arasında kabul edilecek. Peki, ÖSYM YÖKDİL başvurusu nasıl yapılır, son tarih ne?

Haberler Haberleri Giriş Tarihi: 05 Ocak 2025 Pazar 22:25 Güncelleme Tarihi: 05 Ocak 2025 Pazar 22:40
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YÖKDİL 2025 BAŞVURU EKRANI | ÖSYM YÖKDİL başvurusu nasıl yapılır, son tarih ne?

ÖSYM, 2025 YÖKDİL başvuru kılavuzunu yayımladı. YÖKDİL başvuruları, osym.gov.tr adresi üzerinden yapılabilir. Sınavla ilgili tüm detaylar, 2025-YÖKDİL/1 Kılavuzu'nda yer almaktadır. Adayların başvuru öncesinde kılavuzu dikkatle incelemeleri önemlidir. ÖSYM YÖKDİL başvurusu nasıl yapılır, son tarih ne? detaylarını haberimizde derledik.

YÖKDİL 2025 BAŞVURU EKRANI İÇİN TIKLAYINIZ

YÖKDİL BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?

Adaylar, başvurularını 3 Ocak 2025 tarihinde saat 11.00'den itibaren ÖSYM Başvuru Merkezleri aracılığıyla yapabilecekleri gibi ÖSYM'nin https://ais.osym.gov.tr adresinden veya ÖSYM Aday İşlemleri Mobil Uygulaması'ndan da yapabilecektir.

YÖKDİL BAŞVURU 2025 NE ZAMAN YAPILACAK?

Sınava başvurular, 3-9 Ocak 2025 tarihleri arasında yapılacaktır.

YÖKDİL SINAVI NE ZAMAN 2025?

2025 Yükseköğretim Kurumları Yabancı Dil Sınavı (2025-YÖKDİL/1), 16 Şubat 2025 tarihinde uygulanacaktır.

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