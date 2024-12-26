Merkez Bankası Aralık faizi saat kaçta açıklanacak? Nefesler tutuldu! Faiz düşecek mi?

Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası faiz kararı için nefesler tutuldu. Küresel piyasalarda noel tatili sebebiyle işlem hacmi düşerken yılın son faiz kararında ekonomistler de beklenti ve tahminlerini netleştirdi. AA Finans'ın beklenti anketine katılan ekonomistler, aralık ayında TCMB'nin politika faizini 150 baz puan indirerek yüzde 48,50'ye çekmesini bekliyor. İşte detaylar...

MERKEZ BANKASI ARALIK FAİZİ SAAT KAÇTA AÇIKLANACAK?

Merkez Bankası'nın Aralık ayı faiz kararı 26 Aralık Perşembe günü saat 14.00'te açıklanacak. Toplantının ardından faiz metni TCMB'nin resmi internet sitesinde yayımlanırken Para Politikaları Toplantısı'nın ardından Merkez Bankası Başkanı Fatih Karahan'ın da basın açıklaması yapması bekleniyor.

EKONOMİSTLERİN BEKLENTİSİ 150 PUAN DÜŞÜŞ

AA Finans'ın beklenti anketine katılan ekonomistler, aralık ayında TCMB'nin politika faizini 150 baz puan indirerek yüzde 48,50'ye çekmesini bekliyor. Ekonomistlerin 2025 yıl sonu politika faizi beklentilerinin ortalaması ise yüzde 29,50 oldu. Öte yandan, TCMB dün, gelecek yıl izlenecek para politikasına dair bir yol haritası niteliği taşıyan 2025 Yılı Para Politikası'nı yayımladı. Buna göre, TCMB Para Politikası Kurulu (PPK) açıklanacak takvim çerçevesinde 2025'te 8 toplantı gerçekleştirecek.

PPK toplantısı öncesindeki sessiz dönem 3 iş günlük süreyi kapsayacak ve bu süre içinde para politikasına yönelik dış iletişim yapılamayacak. Ayrıca, TCMB, para politikası, makroihtiyati çerçeve, Türk lirası ve döviz likiditesi yönetimine ilişkin kamuoyuyla paylaşılan duyuruların iletişimin önemli unsurlarını oluşturduğunu belirterek, düzenlemelerde sadeleşme adımlarına 2025 yılında da devam edilmesinin ve yıl içerisinde Kur Korumalı Mevduat (KKM) uygulamasının sonlandırılmasının planlandığını duyurdu.

DOLAR GÜNÜ YÜKSELİŞLE AÇTI

Bunlara ek olarak, Bankadan yapılan açıklamada döviz kurlarının seviyesine ilişkin herhangi bir hedefi olmadığı ve kurların düzeyini ya da yönünü belirleme amacıyla herhangi bir döviz alım-satım işlemi yapılmayacağı bildirildi. Söz konusu haberin ardından Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası'nda (VİOP) BIST 30 endeksine dayalı aralık vadeli kontrat, gece seansında yüzde 0,6 yükselerek 11.036 puana çıktı. Dolar/TL, dün yüzde 0,2 yükselişle 35,2303'ten kapanırken, bugün bankalararası piyasanın açılışında yüzde 0,1 artışla 35,2740 seviyesinden işlem görüyor.

Analistler, bugün yurt içinde TCMB'nin faiz kararının yanı sıra sektörel enflasyon beklentileri ile haftalık para ve banka istatistikleri, yurt dışında ise ABD'de haftalık işsizlik maaşı başvurularının takip edileceğini belirterek, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 10.000 ve 10.150 puanın direnç, 9.800 ve 9.700 seviyelerinin destek konumunda olduğunu kaydetti.