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Haberler Haberler Uzman öğretmenlik başvuruları ne zaman 2024? | Uzman, başöğretmen eğitim programı başvuru tarihleri

Uzman öğretmenlik başvuruları ne zaman 2024? | Uzman, başöğretmen eğitim programı başvuru tarihleri

Öğretmenlik mesleği kariyer basamaklarını ilerlemek isteyen başöğretmen ve uzman öğretmen adayları, eğitim programlarının başvuru tarihleri hakkında araştırmalarını hızlandırdı. Aday öğretmenlik ve öğretmenlik mesleği kariyer basamakları yönetmeliği doğrultusunda hazırlanan kılavuzun erişime açılmasıyla detaylar netleşirken arama motorlarında sorgulanan 'Uzman öğretmenlik başvuruları ne zaman 2024?' sorusunun cevabını haberimizde derledik.

Haberler Haberleri Giriş Tarihi: 24 Aralık 2024 Salı 11:10 Güncelleme Tarihi: 24 Aralık 2024 Salı 11:30
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Uzman öğretmenlik başvuruları ne zaman 2024? | Uzman, başöğretmen eğitim programı başvuru tarihleri

Uzman öğretmenlik başvuruları ne zaman 2024? | 2024 Yılı Öğretmenlik Mesleği Kariyer Basamaklarında İlerlemeye İlişkin Kılavuz, Milli Eğitim Bakanlığı tarafından aday öğretmenlerin erişimine açıldı. İl değerlendirme komisyonları tarafından değerlendirilecek olan başvurular hakkında araştırmalar da hız kazandı. İşte detaylar...

UZMAN, BAŞÖĞRETMEN EĞİTİM PROGRAMI BAŞVURU TARİHLERİ

MEB tarafından yayınlanan 2024 Yılı Öğretmenlik Mesleği Kariyer Basamaklarında İlerlemeye İlişkin Kılavuz'a göre, Bakanlığa bağlı resmî eğitim kurumları ile özel öğretim kurumlarında görev yapan öğretmenler/uzman öğretmenler, 25 Aralık 2024 – 1 Ocak 2025 tarihleri arasında başvuruda bulunacaklardır.

UZMAN, BAŞÖĞRETMEN EĞİTİM PROGRAMI EK BAŞVURU TARİHLERİ

Belirlenen süre zarfında başvuru yapmayan adaylara, 20 Ocak 2025 - 27 Ocak 2025 tarihleri arasında ek başvuru hakkı tanınacaktır.

Bakanlık dışındaki kamu kurum ve kuruluşlarında görev yapan öğretmenler/uzman öğretmenlerden eğitim programına başvuruda bulunacakların başvuruları, görev yaptıkları kurumlar tarafından yapılacak planlama doğrultusunda alınacaktır. Eğitim programına başvuruda bulunanların şartları taşıyıp taşımadıkları, görev yaptıkları kurumlarca tespit edilerek şartları taşıyanların listesi EK-2 takvim doğrultusunda Bakanlığa gönderilecektir.

UZMAN, BAŞÖĞRETMEN EĞİTİM PROGRAMI BAŞVURU ŞARTLARI

1. Uzman öğretmen ünvanı için;

i. Öğretmenlikte en az on yıl hizmeti bulunmak,

ii. Hâlen öğretmen olarak görev yapıyor olmak,

iii. Kademe ilerlemesinin durdurulması cezası bulunmamak,

iv. Uzman öğretmen ünvanı için düzenlenen Uzman Öğretmenlik Eğitim Programını tamamlamış olmak,

2. Başöğretmen ünvanı için;

i. Uzman öğretmenlikte en az on yıl hizmeti bulunmak,

ii. Hâlen uzman öğretmen olarak görev yapıyor olmak,

iii. Kademe ilerlemesinin durdurulması cezası bulunmamak,

iv. Başöğretmen ünvanı için düzenlenen Başöğretmenlik Eğitim Programını tamamlamış olmak, şartları aranacaktır.

Ayrıca, 18/10/2024 tarihinde görevde bulunan öğretmen ve uzman öğretmenler; 30 Nisan 2025 tarihi itibarıyla öğretmenlikte ve/veya uzman öğretmenlikte yirmi yıllık çalışma süresini tamamlamak, kademe ilerlemesinin durdurulması cezası bulunmamak ve Başöğretmenlik Eğitim Programını tamamlamak kaydıyla başöğretmen ünvanı alabileceklerdir.

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