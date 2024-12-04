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Haberler Haberler Asgari ücret 2025'te ne kadar olacak? | İlk toplantı 10 Aralık'ta! İşte asgari ücret zam senaryoları

Asgari ücret 2025'te ne kadar olacak? | İlk toplantı 10 Aralık'ta! İşte asgari ücret zam senaryoları

Asgari ücret 2025 zammı için nefesler tutuldu. TÜİK'in Kasım ayı enflasyonunu açıklamasının ardından yıllık enflasyon yüzde 47,09 oranında hesaplanırken asgari ücrette zam senaryoları da yeniden yazıldı. Ülkemizde 7,1 milyon asgari ücretli çalışanı doğrudan, enflasyon ve iç piyasaya etkileri sebebiyle diğer tüm vatandaşları da dolaylı olarak etkileyen yeni yıl zammında uzman görüşleri, en çok merak edilen konular arasında yer alıyor. Asgari Ücret Tespit Komisyonu ilk toplantısını 10 Aralık'ta yapacak. 4 toplantının ardından belli olması beklenen asgari ücret zam oranında yeni senaryoları haberimizde derledik.

Haberler Haberleri Giriş Tarihi: 04 Aralık 2024 Çarşamba 09:20 Güncelleme Tarihi: 04 Aralık 2024 Çarşamba 09:50
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Asgari ücret 2025'te ne kadar olacak? | İlk toplantı 10 Aralık'ta! İşte asgari ücret zam senaryoları

Asgari ücret 2025 zam çalışmaları 10 Aralık itibarıyla başlayacak. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı'nda yapılacak ilk toplantının ardından işçi, işveren ve hükümet kanadından oluşan 15 kişilik komisyonun vereceği rakam merak ediliyor. Zammı belirlemek için en büyük referans olan enflasyon verisi, 3 Ocak'ta Aralık ayının enflasyon rakamlarının açıklanmasıyla netleşecek. Şu ana kadar açıklanan rakamlara göre yıllık enflasyon verisi yüzde 47,09 olurken Başkan Recep Tayiyp Erdoğan, yaptığı son açıklamada asgari ücret zammının, enflasyon üzerinde yapılacağının altını çizdi.

ASGARİ ÜCRET ZAMMI ENFLASYONUN ÜZERİNDE Mİ OLACAK?

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, asgari ücret ve emekli zammı konusunda açıklamalarda bulundu. Emeklilerin ve asgari ücretli çalışanların enflasyona ezdirilmeyeceğinin altını çizen Erdoğan, asgari ücrete enflasyonun üzerinde zam yapılacağını ifade etti.

Geçen sene enflasyon yüzde 65 iken asgari ücrete yüzde 107 buçuk zam yapıldığını belirten Erdoğan, "Bu sene biz yüzde 49 zam verdik. Ekim ayı itibarıyla enflasyon yüzde 49'un altında. Yani yılı da Merkez Bankamızın tahminlerine göre yüzde 44 civarında bir rakamla tamamlayacağız. Özetle biz ne emeklimizi ne memurumuzu ne asgari ücretlimizi, toplumun hiçbir kesimi enflasyona ezdirmeyeceğiz. Son 22 yılda da resim buydu, son 1 yılda da aynı şekildeydi, bu sene içerisinde değişmedi. Muhalefet bu konuyu istismar ediyor ama biz önümüzdeki dönemde de aynı prensipler çerçevesinde hareket edeceğiz ve enflasyonun üzerinde, çalışanlarımıza alım gücünü koruyacak çerçevede muamele edeceğiz. Ama aslolan enflasyonun kalıcı bir şekilde düşürülmesidir. Vatandaşlarımızın aldığı temel mallarda enflasyon yüzde 28,5. Sebze meyve gıda dahil mallarda ise yüzde 40 civarında. Enflasyonu şu anda biraz yüksek tutan kira ve özel eğitim gibi hizmetlerdeki enflasyondur. Enflasyon kalıcı bir düşüş trendine girdi, inşallah bu şekilde de yoluna devam edecek."

2025 ASGARİ ÜCRET ZAM SENARYOLARI

Merkez Bankası ve Orta Vadeli Program (OVP) beklentilerine göre masadaki rakamlar değerlendiriliyor. 2024 yıl sonu enflasyon beklentisi yüzde 41.5 OVP'de yer aldı. En düşük yüzde bu programda yer alırken rakamlar daha sonra yukarı çekildi. OVP'deki yüzde 41.5 tahminine rağmen Merkez Bankası Başkanı Fatih Karahan son enflasyon raporunda yıl sonu beklentilerinin yüzde 44 olduğunu duyurdu.

OVP'ye göre yüzde 41.5 artması durumunda net 24.058 TL, Merkez Bankası'na göre yüzde 44 artması durumunda net 24.483 TL olacak. Yıllık enflasyon yerine önümüzdeki yıl için tahmin edilen enflasyon ile bu yılki enflasyonun ortalamasına göre artış yapılması ihtimali de göz önünde bulunduruluyor. Önümüzdeki yıl OVP'de yüzde 17 civarında enflasyon beklenirken bu rakamın bu yılki rakamlarla birlikte ortalaması yüzde 20-25 oranlarını ortaya çıkarıyor.

ASGARİ ÜCRET OCAK 2025'TE NE KADAR OLACAK?

Asgari ücret mevcut durumda Ocak ayında uygulanan zam ile net 17.002 TL olarak uygulanıyor. İşte yeni zam tablosu:

YÜZDE 20 ZAM YAPILIRSA:

💰 BRÜT ASGARİ ÜCRET: 24.003 ₺

💰 SGK PRİMİ (%14): 3.360,42 ₺

💰 İŞSİZLİK SİG. PRİMİ (%1): 240,03 ₺

💰 KESİNTİLER TOPLAMI: 3.600,45 ₺

💰 NET ASGARİ ÜCRET: 20.402,55 ₺

YÜZDE 25 ZAM YAPILIRSA:

💰 BRÜT ASGARİ ÜCRET: 25.003,12 ₺

💰 SGK PRİMİ (%14): 3.500,43 ₺

💰 İŞSİZLİK SİG. PRİMİ (%1): 250,03 ₺

💰 KESİNTİLER TOPLAMI: 3.750,46 ₺

💰 NET ASGARİ ÜCRET: 21.252,53 ₺

YÜZDE 30 ZAM YAPILIRSA:

💰 BRÜT ASGARİ ÜCRET: 26.003,25 ₺

💰 SGK PRİMİ (%14): 3.640,45 ₺

💰 İŞSİZLİK SİG. PRİMİ (%1): 260,03 ₺

💰 KESİNTİLER TOPLAMI: 3.900,48 ₺

💰 NET ASGARİ ÜCRET: 22.102,76 ₺

YÜZDE 35 ZAM YAPILIRSA:

💰 BRÜT ASGARİ ÜCRET: 27.003,37 ₺

💰 SGK PRİMİ (%14): 3.780,47 ₺

💰 İŞSİZLİK SİG. PRİMİ (%1): 270,03 ₺

💰 KESİNTİLER TOPLAMI: 4.050,50 ₺

💰 NET ASGARİ ÜCRET: 22.952,86 ₺

YÜZDE 40 ZAM YAPILIRSA:

💰 BRÜT ASGARİ ÜCRET: 28.003,5 ₺

💰 SGK PRİMİ (%14): 3.920,49 ₺

💰 İŞSİZLİK SİG. PRİMİ (%1): 280,03 ₺

💰 KESİNTİLER TOPLAMI: 4.200,52 ₺

💰 NET ASGARİ ÜCRET: 23.802,98 ₺

YÜZDE 45 ZAM YAPILIRSA:

💰 BRÜT ASGARİ ÜCRET: 29.003,62 ₺

💰 SGK PRİMİ (%14): 4.060,50 ₺

💰 İŞSİZLİK SİG. PRİMİ (%1): 290,03 ₺

💰 KESİNTİLER TOPLAMI: 4.350,53 ₺

💰 NET ASGARİ ÜCRET: 24.653,08 ₺

YÜZDE 50 ZAM YAPILIRSA:

💰 BRÜT ASGARİ ÜCRET: 30.003,75 ₺

💰 SGK PRİMİ (%14): 4.200,52 ₺

💰 İŞSİZLİK SİG. PRİMİ (%1): 300,03 ₺

💰 KESİNTİLER TOPLAMI: 4.500,55 ₺

💰 NET ASGARİ ÜCRET: 25.503,19 ₺

YÜZDE 55 ZAM YAPILIRSA:

💰 BRÜT ASGARİ ÜCRET: 31.003,87 ₺

💰 SGK PRİMİ (%14): 4.340,54 ₺

💰 İŞSİZLİK SİG. PRİMİ (%1): 310,03 ₺

💰 KESİNTİLER TOPLAMI: 4.650,57 ₺

💰 NET ASGARİ ÜCRET: 26.353,29 ₺

YÜZDE 60 ZAM YAPILIRSA:

💰 BRÜT ASGARİ ÜCRET: 32.004 ₺

💰 SGK PRİMİ (%14): 4.480,56 ₺

💰 İŞSİZLİK SİG. PRİMİ (%1): 320,00 ₺

💰 KESİNTİLER TOPLAMI: 4.800,56 ₺

💰 NET ASGARİ ÜCRET: 27.203,43 ₺

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