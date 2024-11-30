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Haberler Haberler Türk futbolcu Alim Aykut Esgi Avrupa'daki o çetenin üyesi çıktı!

Türk futbolcu Alim Aykut Esgi Avrupa'daki o çetenin üyesi çıktı!

25 yaşındaki Almanya doğumlu Türk futbolcu Alim Aykut Esgi, Avrupa'nın en acımasız uyuşturucu kartellerinden biri olarak kabul edilen Mocro çetesiyle birlikte Almanya'da 3 kişiyi kaçırarak günlerce işkence ettikleri gerekçesiyle tutuklandı.

Haberler Haberleri Giriş Tarihi: 30 Kasım 2024 Cumartesi 12:33
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Türk futbolcu Alim Aykut Esgi Avrupa'daki o çetenin üyesi çıktı!

Kariyerinde bir dönem ülkemizde Kayserispor, Karagümrük, Darıca GB, Bayrampaşa, Akhisarspor ve İstanbulspor'da forma giymiş 25 yaşındaki Almanya doğumlu Türk futbolcu Alim Aykut Esgi, Avrupa'nın en acımasız uyuşturucu kartellerinden biri olarak kabul edilen Mocro çetesiyle birlikte Almanya'da 3 kişiyi kaçırarak günlerce işkence ettikleri gerekçesiyle tutuklandı.

Sabah'ın haberine göre, Esgi'nin, Kuzey Ren Vestfalya eyaletinde son 3 ayda uyuşturucu savaşları için düzenlenen 11 bombalı saldırının sorumlusu olarak gösterilen ve geçtiğimiz Ekim ayında Fransa'da tutuklanan Mocro mafyasının Köln lideri Sermet A. ile birlikte hareket ettiği ortaya çıktı.

Almanya'yı cehenneme çeviren olaylar zinciri, geçtiğimiz Haziran ayında Hürth-Kalscheuren'deki bir depoda tutulan Mocro mafyasının Köln lideri Sermet A.'nın kontrolündeki 350 kilo esrarın çalınmasıyla başladı.

İddiaya göre 1.5 milyon euro değerinde uyuşturucunun kaybolmasının ardından çete lideri Sermet A. ve üyeleri, Kuzey Ren Vestfalya eyaletini düzenledikleri bombalı saldırılarla adeta cehenneme çevirdi. Örgüt üyeleri kentin çeşitli bölgelerinde şüphelendikleri farklı adreslere 12 hafta içerisinde toplam 11 bombalı saldırı düzenledi. Patlamalarda 1 kişi hayatını kaybederken 5 kişi yaralandı.

TÜRK FUTBOLCU ÖRGÜT ÜYESİ ÇIKTI

Çete lideri Sermet A.'nın iddiaya göre en yakın adamlarından biri de bir dönem Akhisarspor'da top koşturan Almanya vatandaşı 25 yaşındaki Alim Aykut Esgi'ydi. Bombalı saldırılarda çalınan esrarı bulamayan Sermet A. ve Alim Aykut Esgi geçtiğimiz Temmuz ayında Bochom'da uyuşturucunun çalınmasından sorumlu tuttukları El Zein çetesinden bir kişinin kardeşini ve eşini kaçırdı.

Genç çifti Köln-Rodenkirchen'deki bir villaya götüren çete üyeleri, çırılçıplak soydukları çifte günlerce işkence etti. Alim Aykut Esgi ise videoya aldığı işkence görüntülerini Sermet A.'ya gönderdi ve talimatlarını yerine getirdi.

Polis eve düzenlediği baskında genç çifti baygın bir şekilde kurtarırken, 6 silahlı örgüt üyesi tutuklanarak cezaevine gönderildi. Hakkında uluslararası düzeyde yakalama kararı çıkartılan Sermet A. geçtiğimiz Ekim ayında Paris Roissy Havalimanı'nda polisler tarafında Dubai'ye kaçma hazırlığı yaparken yakalandı.

FUTBOLCU ESGİ TUTUKLANDI

Polis, Sermet A.'nın yakalanmasının ardından Mocro mafya ile işbirliği halinde olan çete üyelerine operasyon düzenledi. Geçtiğimiz Cuma günü Köln'de bir eve yapılan baskında Alim Aykut Esgi ve örgütün gizli kasası olduğu iddia edilen Alman-Tunuslu Aymen S.(24) gözaltına alındı.

Alim Aykut Esgi, 'Rehin alma ve tehlikeli bedensel zarar verme', Aymen S. ise 'Adam kaçırma, uyuşturucu kaçakçılığı' suçlamalarıyla çıkarıldığı mahkeme tarafından tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Kariyerinde; Fatih Karagümrük, Darıca Gençlerbirliği, Celik Zenica, Bayrampaşa, Akhisarspor takımları bulunan Alim Aykut Esgi, son olarak 26 Eylül 2018 tarihinde oynanan Karagümrük - 1922 Konya kupa maçında oynadı ve sadece 1 dakika süre almıştı. Esgi en son Bosna Hersek'te bir takımda forma giyiyordu.

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