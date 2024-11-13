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Haberler Haberler Bakan Işıkhan'dan SON DAKİKA asgari ücret ve emekli zammı açıklaması

Bakan Işıkhan'dan SON DAKİKA asgari ücret ve emekli zammı açıklaması

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, TBMM Plan ve Bütçe Komisyonunda asgari ücret ve emekli zammına ilişkin açıklamada bulundu. 2024 yılında asgari ücretin 17 bin 2 TL'ye yükseltildiğini hatırlatan Bakan Işıkhan, 2025 yılında uygulanacak asgari ücret zammının yanı sıra emekli maaş zammına da değindi. Detaylar haberimizde...

Haberler Haberleri Giriş Tarihi: 13 Kasım 2024 Çarşamba 12:20 Güncelleme Tarihi: 13 Kasım 2024 Çarşamba 12:30
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Bakan Işıkhan'dan SON DAKİKA asgari ücret ve emekli zammı açıklaması

Son dakika asgari ücret haberleri... Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığının 2025 yılı bütçesinin görüşmeleri başladı. Milyonlarca vatandaşın merakla beklediği yeni yıl zammına ilişkin ilk açıklama da Bakan Vedat Işıkhan'dan geldi. TBMM Plan ve Bütçe Komisyonunda konuşan Bakan Işıkhan, "2025 yılında belirlenecek asgari ücret için herkesin mutabık kaldığı bir tutarda mutabık kalmayı ümit ediyoruz." dedi.

2025 YILINDA ASGARİ ÜCRET ZAMMI NE KADAR OLACAK?

Bakan Işıkhan 2025 yılı asgari ücreti ile ilgili şunları söyledi:

"Geçtiğimiz dönemde Asgari Ücret Tespit Komisyonu'nda asgari ücreti net 17 bin 2 liraya yükselttik. Böylece 2002 yılında 184 lira olan asgari ücreti, reel olarak yüzde 254 artırmış olduk. Aralık ayında, 2025 yılında uygulanacak asgari ücreti belirlemek için yine komisyonumuz toplanacak. Herkesin mutabık kaldığı bir tutarda uzlaşılacağını ümit ediyoruz.

2016 yılında başlattığımız Asgari Ücret Desteğini, 2024 yılı için aylık 700 liraya yükselttik. 2024 yılının ilk sekiz ayında yaklaşık 1,5 milyon işyerine toplamda 34 milyar lira asgari ücret desteği sağladık."

2025 YILINDA EMEKLİ ZAMMI NE KADAR OLACAK?

Yeni yılda yapılacak emekli maaş zammına da değinen Bakan Işıkhan, şu ifadeleri kullandı:

"Yılbaşında sosyal güvenlik sistemimizin aktüeryal dengesini de gözeterek, bütçemiz doğrultusunda emekli maaşlarının iyileştirilmesine yönelik çalışmalarımızı sürdüreceğiz."

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