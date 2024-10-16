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SON DAKİKA: MALATYA'DA DEPREM! AFAD ŞİDDETİNİ DUYURDU

Son dakika haberi... Malatya'da 5.9 şiddetinde deprem meydana geldiği duyuruldu. AFAD'ın açıklamasıan göre; merkezinin Kale ilçesi olduğu depremin derinliği 10,07 kilometre olarak ölçüldü. İşte detaylar...

Haberler Haberleri Giriş Tarihi: 16 Ekim 2024 Çarşamba 11:02 Güncelleme Tarihi: 16 Ekim 2024 Çarşamba 11:56
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SON DAKİKA: MALATYA'DA DEPREM! AFAD ŞİDDETİNİ DUYURDU

Doğu Anadolu, Güneydoğu Anadolu ve İç Anadolu'da hissedilen bir deprem meydana geldi. Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) Malatya merkezli depremin büyüklüğünü 5.9 olarak açıkladı. 10,07 kilometre derinlikte meydana geldiği belirlenen depremin birçok ilde de hissedildiği belirtildi.

BAKAN YERLİKAYA'DAN İLK AÇIKLAMA👇🏼

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya deprem sonrası şu açıklamada bulundu: Malatya'nın Kale ilçesinde 5.9 büyüklüğünde meydana gelen depremde AFAD ve ilgili kurumlarımızın tüm ekipleri saha taramalarına başladı. Çevre illerden de hissedilen depremle ilgili gelişmeleri yakından takip ediyoruz. Depremden etkilenen vatandaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimi sunuyorum. Allah ülkemizi ve milletimizi afetlerden korusun.

AFAD CAN VE MAL KAYBININ OLMADIĞINI DUYURDU🗣

Yapılan açıklamada, "Can ve mal kaybı yok. Ekiplerimiz teyakkuz halinde, saha tarama çalışmaları devam ediyor." denildi.

Kulüplerden geçmiş olsun paylaşımı! Devamını Oku BUNU DA OKU

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