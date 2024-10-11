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TV 8 CANLI İZLE - Türkiye Karadağ maçı şifresiz izle

TV 8, eğlence, yarışma programları, diziler ve spor yayınları ile Türkiye'nin sevilen kanalları arasındaki yerini koruyor. Geniş bir izleyici kitlesine hitap eden TV 8, 11 Ekim Cuma günü Türkiye - Karadağ milli maç yayınını ekrana taşıyacak. TV8 üzerinden milli maçı canlı izlemek isteyenler için 'TV 8 canlı izle' linki ve şifresiz Türkiye-KAradağ maçı canlı izleme linki haberimizde...

Haberler Haberleri Giriş Tarihi: 11 Ekim 2024 Cuma 15:10 Güncelleme Tarihi: 11 Ekim 2024 Cuma 15:30
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TV 8 CANLI İZLE - Türkiye Karadağ maçı şifresiz izle

TV8 CANLI İZLE | 22 Şubat 1999 tarihinde MNG Medya Grubu bünyesinde yayına başlayan TV8, geniş izleyici kitlesi ile Türkiye'nin en sevilen televizyon kanalları arasındaki yerini koruyor. Eğlence, yarışma programları, diziler ve spor yayınları ile seyircileri ekran başına kilitleyen TV 8'i canlı izlemek isteyenler için şifresiz TV 8 canlı izleme linki haberimizde...

TV8 CANLI İZLEMEK İÇİN TIKLAYIN

TV8 FREKANS BİLGİLERİ

UYDU: Türksat 4A, Frekans: 12356 Mhz, Polarizayon: Yatay (H), Sembol Oranı: 7100, FEC: 2/

DIGITURK: Kanal 28

D-SMART: Kanal 28

KABLO TV: Hizmeti verilen illerde S 34

TELEDÜNYA: HD: 34.KANAL, SD: 105.KANAL

TİVİBU: 29. Kanal

TV8 YAYIN AKIŞI İÇİN TIKLAYIN

TV 8 YARIŞMALARI

MasterChef Türkiye

Survivor

Zuhal Topal'la Yemekteyiz

Parola Parola

Çarkıfelek

Cevap Ver Türkiye

O Ses Türkiye

Doya Doya Moda

TV 8 PROGRAMLARI

Aramızda Kalmasın

Gazete Magazin

8'de Sağlık

Gençlik Rüzgarı

Survivor Panorama

Survivor Ekstra

Emre Dorman ile Aklımdaki Sorular

Demet ve Jess'le Gel Konuşalım

Türkiye'nin Doktorları

Bir Yemek Olsan

10 Yaş Genç

TV 8 DİZİLERİ

Aşka Düşman

Tuzak

Yazgı

Canım Annem

Kadere Karşı

Kırmızı Oda

Annenin Sırrıdır Çocuk

Doğduğun Ev Kaderindir

Maral: En Güzel Hikayem

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