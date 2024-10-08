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KADAYIF MANTISI TARİFİ | Kadayıf mantısı nasıl yapılır? Malzemeleri, yapılışı, püf noktaları

Kadayıfın tatlı dışında, yemeklere de çok yakıştığının bir kanıtı olan kadayıf mantısı, son zamanların en popüler tarifleri arasında yerini aldı. Bol baharatlı kıymanın sarıldığı tel tel kadayıfın üstünü nar gibi kızartarak sunumu yapılan kadayıf mantısı, sofraları süslemeye devam ediyor. Peki kadayıf mantısı nasıl yapılır? İşte malzemeleri, yapılışı, püf noktaları...

Haberler Haberleri Giriş Tarihi: 08 Ekim 2024 Salı 12:30
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KADAYIF MANTISI TARİFİ | Kadayıf mantısı nasıl yapılır? Malzemeleri, yapılışı, püf noktaları

KADAYIF MANTISI TARİFİ | Türk mutfağının en sevilen tatlarından olan kadayıf, bu kez yemek olarak karşımıza çıkıyor. Görüntüsü itibariyle klasik mantıdan farklı olsa da içindeki kıyma dolgusu ve üzerindeki yoğurtlu sosuyla tanıdık bir lezzet sunan kadayıf mantısı, son zamanlarda en sık araştırılan tarifler arasındaki yerini aldı. İşte kadayıf mantısı malzemeleri, yapılışı, püf noktaları...

KADAYIF MANTISI NASIL YAPILIR?

Malzemeleri:

300 gr taze tel kadayıf

250 gr kıyma

1 adet kuru soğan

1 çay bardağı ceviz içi (isteğe bağlı)

1 tatlı kaşığı domates salçası

1 tatlı kaşığı biber salçası

Tuz, karabiber, kimyon (isteğe göre pul biber)

2 yemek kaşığı sıvı yağ

1 su bardağı yoğurt

1 diş sarımsak

2 yemek kaşığı tereyağı

1 çay kaşığı kırmızı toz biber

Yapılışı:

İç harcın hazırlanması: Kıyma, ince doğranmış soğan, ceviz içi, domates ve biber salçası ile birlikte sıvı yağda kavrulur. Baharatlar eklenip iyice harmanlanır. Soğumaya bırakılır.

Kadayıfın hazırlanması: Taze tel kadayıf, uzun şeritler halinde alınarak avuç içinde açılır. İçine hazırlanan kıymalı harçtan bir kaşık konur ve kadayıf, rulo şeklinde sarılır.

Pişirme: Kadayıf mantıları tepsiye dizilir ve üzerlerine eritilmiş tereyağı gezdirilir. 180 derece fırında altın rengini alana kadar (yaklaşık 15-20 dakika) pişirilir.

Servis: Sarımsaklı yoğurt ve üzerine tereyağında kızartılmış kırmızı toz biber gezdirilerek servis edilir.

Püf Noktaları:

Kurumuş kadayıf kullanıldığında kolayca kırılabilir, bu yüzden taze kadayıf tercih edilmelidir. Kadayıfın çıtır kalması için fırında çok uzun süre tutulmamalıdır, aksi takdirde aşırı kuruyabilir.

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