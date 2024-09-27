RESMİ GAZETE'DE BUGÜN | 27 Eylül Cuma 2024 Resmi Gazete kararları

RESMİ GAZETE BUGÜN 27 EYLÜL | Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla yürürlüğe giren kararların, uygulanmadan önce kamuoyuna duyurulduğu mecra olan Resmi Gazete'nin 27 Eylül Cuma tarihli 32675. sayısı yayımlandı. Peki Resmi Gazete'de bugün neler var? İşte 27 Eylül 2024 Resmi Gazete kararları, atamalar, görevden almalar ve çeşitli ilanlar...

27 EYLÜL 2024 RESMİ GAZETE KARARLARI İÇİN TIKLAYIN

YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ

YÖNETMELİK

–– İstanbul 29 Mayıs Üniversitesi Lisansüstü Eğitim ve Öğretim Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

TEBLİĞLER

–– İşkolu Tespit Kararları (No: 2024/52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77)

–– Gelir Vergisi Genel Tebliği (Seri No: 326)

–– Gelir Vergisi Genel Tebliği (Seri No: 292)'nde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Seri No: 327)

–– İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesine İlişkin Tebliğ (No: 2024/28)

–– İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesine İlişkin Tebliğ (No: 2024/29)

–– İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesine İlişkin Tebliğ (No: 2024/30)

–– Kredi Kartı İşlemlerinde Uygulanacak Azami Faiz Oranları Hakkında Tebliğ (Sayı: 2020/16)'de Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Sayı: 2024/22)

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İLÂN BÖLÜMÜ

a - Yargı İlânları

b - Artırma, Eksiltme ve İhale İlânları

c - Çeşitli İlânlar

– T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları ve Devlet İç Borçlanma Senetlerinin Günlük Değerleri